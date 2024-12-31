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Ким Чен Ын призвал развивать туризм для экономического роста КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в туристический городок Менсасимни на побережье Восточного моря в воскресенье отметил важность развития туризма для экономического роста страны.
Ким Чен Ын назвал туризм движущей силой для процветания регионов и роста экономики, отметив наличие богатых и разнообразных ресурсов в КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Менсасимни, расположенный на Кальмаском полуострове, известен как важная достопримечательность на восточном побережье. Здесь возведены отели, спортивно-развлекательные комплексы и торговые центры. Открытие Кальмаской прибрежной зоны запланировано на июнь 2025 года.
Ким Чен Ын выразил удовлетворение уровнем обслуживания в городке и заявил, что это позволит проводить политические и культурные мероприятия на государственном уровне. Он также приказал расширять спектр услуг и готовить специалистов «мирового уровня».
По словам лидера КНДР, стране необходимо использовать политическую стабильность и материально-экономические условия для развития туризма. Развитие этой сферы станет движущей силой для роста экономики и улучшения местной жизни, отметил он.
В феврале в КНДР начали строить отели для российских туристов. Президент России Владимир Путин сообщал, что Россия активно развивается сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Российский лидер выразил благодарность КНДР и лично лидеру Ким Чен Ыну за организацию отдыха для детей погибших участников спецоперации.