Ким Чен Ын призвал развивать туризм для экономического роста КНДР

Tекст: Валерия Городецкая

Ким Чен Ын назвал туризм движущей силой для процветания регионов и роста экономики, отметив наличие богатых и разнообразных ресурсов в КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Менсасимни, расположенный на Кальмаском полуострове, известен как важная достопримечательность на восточном побережье. Здесь возведены отели, спортивно-развлекательные комплексы и торговые центры. Открытие Кальмаской прибрежной зоны запланировано на июнь 2025 года.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение уровнем обслуживания в городке и заявил, что это позволит проводить политические и культурные мероприятия на государственном уровне. Он также приказал расширять спектр услуг и готовить специалистов «мирового уровня».

По словам лидера КНДР, стране необходимо использовать политическую стабильность и материально-экономические условия для развития туризма. Развитие этой сферы станет движущей силой для роста экономики и улучшения местной жизни, отметил он.

В феврале в КНДР начали строить отели для российских туристов. Президент России Владимир Путин сообщал, что Россия активно развивается сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Российский лидер выразил благодарность КНДР и лично лидеру Ким Чен Ыну за организацию отдыха для детей погибших участников спецоперации.