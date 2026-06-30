Арестована шестая обвиняемая по делу об убийстве омского студента

Times: На российском танкере в Балтийском море установили тяжелые пулеметы

Tекст: Елизавета Шишкова

На палубе судна «Маршал Василевский», играющего одну из ключевых ролей в транспортировке СПГ, были обнаружены две стационарные артиллерийские установки. По информации газеты, вооружение предназначено для защиты танкера от атак беспилотников, а также для предотвращения возможного захвата судна, передает сообщение Times «Московский комсомолец».

Патрик Болдер из Гаагского центра стратегических исследований считает, что появление вооружения на российских танкерах является сигналом для стран НАТО. По его оценке, Москва демонстрирует готовность к силовому ответу в случае попыток альянса перехватить или задержать суда, задействованные в перевозке российских энергоресурсов.

Times также обращает внимание на возможные последствия расширения такой практики. По мнению газеты, если вооружение начнут массово устанавливать на суда так называемого «теневого флота» России, это может существенно изменить ситуацию на море.

«Если оснащение вооружением станет повсеместным, вероятность того, что западные страны решатся на абордаж российских танкеров, существенно снизится», говорится в публикации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии захватывать российские нефтяные танкеры.

Шведские военные еще в конце прошлого года заметили вооруженную охрану на идущих из России судах.

Британское правительство ранее включило газовоз «Маршал Василевский» в санкционный список.