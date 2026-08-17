  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 205 дронов ВСУ
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    Британия становится соучастницей ударов ВСУ вглубь России
    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию
    Крупнейший на Украине металлургический комбинат частично остановил производство
    ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов
    Командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    17 августа 2026, 06:24 • Новости дня

    В храме в Индии из-за давки погибли шесть человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В индийском штате Бихар в храме Ашокдхам произошла давка, погибли по меньшей мере шесть человек, сообщили в местной полиции.

    Инцидент произошел в храме Ашокдхам в округе Лакхисарай индийского штата Бихар, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANI.

    По данным полиции, в результате происшествия, предположительно похожего на давку, погибли не менее шести человек, несколько были ранены.

    Другие подробности случившегося, в том числе точные обстоятельства трагедии и состояние пострадавших, не приводятся.

    В ноябре по меньшей мере 12 человек стали жертвами давки в храме Венкатешвара Свами в штате Андхра-Прадеш на юге Индии.

    В сентябре 2025 года по меньшей мере 23 человека погибли и около 30 получили ранения в результате массовой давки на предвыборном митинге в штате Тамилнад.

    В июле 2024 года не менее 60 человек погибли в давке во время религиозного мероприятия в городе Хатрас в штате Уттар-Прадеш.

    16 августа 2026, 11:21 • Новости дня
    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию

    Кобяков: Западный бизнес может вернуться на условиях прагматичного партнерства

    Кобяков назвал условия возвращения западного бизнеса в Россию
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные компании смогут вернуться на российский рынок только на условиях прагматичного партнерства и передачи современных технологий, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

    По словам Кобякова, возвращение западного бизнеса в Россию следует рассматривать исключительно с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества и трансфера технологий, передает ТАСС.

    «Ни одна страна не хочет по своей воле строить автаркию. Конкуренция нужна. Это делает и страну, и наши компании только сильнее», – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ. Он отметил, что России необходимы лучшие управленческие практики и технологии.

    Кобяков пояснил, что Россия больше не заинтересована в простой отверточной сборке иностранных продуктов. По его словам, страна уже прошла этот этап и нашла хорошую альтернативу на Востоке. В качестве возможных форматов работы с западными компаниями он назвал создание совместных предприятий с передачей технологий и концессии.

    Советник президента добавил, что Россия всегда готова приглашать нужных иностранных специалистов и совместно развивать сложную переработку. Также приветствуется совместная работа в фундаментальной и прикладной науке на равных условиях.

    Ранее западные компании и предприниматели продолжают проявлять внимание к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), несмотря на политическое давление и санкционные ограничения.

    Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил об уходе с отечественного рынка лишь 17% предприятий из США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об открытости страны к возвращению западных компаний.


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    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    16 августа 2026, 16:17 • Новости дня
    В Египте задержали россиянина за нарушение исламских правил поведения
    В Египте задержали россиянина за нарушение исламских правил поведения
    @ marriott.com

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский путешественник оказался под стражей в популярном египетском курортном комплексе из-за несоблюдения местных религиозных предписаний.

    Мужчина был взят под стражу на территории гостиницы Renaissance в курортном городе Шарм-эш-Шейх, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии официально подтвердили представители российской дипломатической миссии в арабской республике.

    «В отеле Renaissance в Шарм-эль-Шейхе задержан российский гражданин С.А. Миронов по обвинению «в нарушении правил поведения, принятых в исламе»», – сообщили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Египте подтвердило факт регулярных полицейских рейдов против иностранцев.

    Ранее дипломаты в Каире оказывали помощь задержанным студентам местных религиозных учебных заведений.

    В прошлом месяце турецкая полиция задержала двух российских граждан за чтение Библии в мечети.

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    16 августа 2026, 11:17 • Новости дня
    Металлургический комбинат в Кривом Роге частично остановил производство
    Металлургический комбинат в Кривом Роге частично остановил производство
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейший на Украине металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» частично остановил работу после ночного ракетного удара, повредившего ключевые объекты энергетического и доменного производства.

    В заявлении подчеркивается, что предприятие пострадало в результате атаки минувшей ночью, передает ТАСС.

    «ArcelorMittal Кривой Рог сообщает, что сегодня ночью наше предприятие подверглось ракетному удару», – говорится в сообщении компании. На комбинате указали, что удар пришелся по основным производственным объектам.

    По данным предприятия, повреждены ключевые объекты энергетического и доменного производства, из-за чего часть производственных процессов завода остановлена. Специалисты «ArcelorMittal Кривой Рог» сейчас оценивают объем нанесенного ущерба, а также анализируют возможные варианты и сроки восстановления работы пострадавших участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям в Киеве и по горно-металлургическому комбинату «ArcelorMittal Кривой Рог» в Днепропетровской области.

    Министерство обороны России нанесло групповой удар по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    Площадки металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге украинские силы использовали в качестве ремонтно-восстановительной базы, а также для сборки и хранения беспилотников.

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    16 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова

    Эксперт Онуфриенко: Россия расширяет зону безопасности в Харьковской области

    Эксперт объяснил значение взятия Кудиевки в 20 км от Харькова
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Освобождение села Кудиевка в Харьковской области дает российским силам дополнительные возможности по уничтожению логистики в интересах ВСУ. Кроме того, каждый занятый километр в направлении Харькова означает повышение безопасности жителей Белгородской области, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «В 2022 году российские силы уже заходили в Харьковскую область и даже вели бои в непосредственной близости от города – недалеко от окружной дороги. Вскоре, однако, войска возвратились на государственную границу России. С того времени Украина существенно укрепила ведущие к Харькову трассы несколькими линиями обороны с блокпостами, долговременными огневыми точками и даже подземными объектами», – напомнил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер отметил: на сегодняшний день вокруг Харькова сформировано полукольцо обороны с несколькими эшелонами укреплений. «Таким образом, занятие Кудиевки, а равно и Казачьей Лопани вряд ли открывает перспективы непосредственного приближения к областному центру», – заметил собеседник.

    «Для освобождения Харькова нужна, как минимум, штурмовая группировка численностью 50 тыс. человек. Она должна действовать в городе в тандеме с теми войсками, которые ведут боевые действия и осуществляют охваты областной столицы с флангов», – объяснил аналитик.

    «Ситуация сейчас сильно отличается от той, что была в 2022 году. Тогда войска могли успешно действовать, выйдя из зоны поражения ствольной реактивной артиллерии. Теперь же даже одномоментный глубокий прорыв необходимо планировать с учетом дальности действия фронтовых дронов–камикадзе, работающих на расстоянии около 40 км», – детализировал собеседник.

    При этом взятие Кудиевки важно для расширения площади, доступной для российских ударных средств. «На момент развала Советского Союза Харьков был вторым по величине городом Украинской ССР. Там колоссальное количество промышленных предприятий, аэродромов, автобусных, трамвайных, автомобильных, железнодорожных депо, вокзалов, товарных станций. С каждым занятым километром мы увеличиваем свои возможности по уничтожению подъездных путей к этому крупнейшем логистическому центру, ухудшая снабжение ВСУ», – пояснил Онуфриенко.

    «Кроме того, продвижение российских сил с севера к Харькову означает отдаление ВСУ от российских границ, а, значит, расширение буфера безопасности для жителей и инфраструктуры Белгородской области», – резюмировал эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кудиевка в Харьковской области. Также российские силы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Приколотное и Светличное, говорится в канале ведомства в Max.

    Участок фронта Кудиевка – Казачья Лопань является фактически воротами в Харьков, приводит ТАСС сообщение в российских силовых структурах. «Кратчайший путь до областного центра лежит именно по трассе Е-105», – отметили правоохранители.

    Пор их словам, накануне противник пытался выбить российских военнослужащих из Кудиевки силами штурмовой группы 3-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате комплексного огневого воздействия украинские военнослужащие были уничтожены.

    По словам российских силовиков, освобождение Кудиевки не только увеличивает площадь полосы безопасности вдоль российской границы, но и является важным этапом в боях за поселок городского типа Казачья Лопань – некогда крупный логистический центр ВСУ на севере Харьковской области.

    Для прикрытия восточного фланга штурмовых групп, ведущих бои в Казачьей Лопани, подразделениям «Севера» также предстоит освободить примыкающие к Кудиевке села Гоптовку и Бугаевку, которые 58-я бригада ВСУ превратила в единый укрепрайон, отметил источник.

    Стоит отметить, что Россия продолжает наносить удары также по транспортной и портовой инфраструктуре Одесской области. Эксперты отмечают, что системные атаки все сильнее осложняют работу украинской логистики и свидетельствуют о готовности Москвы продолжать давление на морские маршруты. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как это скажется на снабжении и боеспособности ВСУ.

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    16 августа 2026, 13:54 • Новости дня
    Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью

    Военкор Коц: На Москву летели нашпигованные шрапнелью дроны

    Атаковавшие Москву БПЛА оказались начинены шрапнелью
    @ roman_starovoyt

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотные аппараты, атаковавшие Москву, были оснащены металлическими шариками, предназначенными для поражения людей, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц рассказал в Max о применении противником беспилотников с кассетной начинкой во время налета на Москву. По его словам, один из таких аппаратов врезался в дерево на Варшавском шоссе, разбросав металлические поражающие элементы.

    «Это металлические шарики – «поражающие элементы», если говорить языком протокола», – отметил журналист.

    Подобные боеприпасы не предназначены для разрушения промышленных объектов, их цель – нанести максимальный урон людям. В Раменском погиб 83-летний пенсионер, а в Подольске хирурги извлекают из пострадавшего осколки, характерные для кассетных боеприпасов.

    Ранее аналогичные поражающие элементы находили после атак в Подмосковье весной и в Тамбовской области в июле.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о запуске 600 беспилотников в сторону Московского региона.

    В результате падения дрона в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний местный житель.

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    16 августа 2026, 18:41 • Новости дня
    Командующий армией Ирана запретил США заход в Персидский залив

    Tекст: Ольга Иванова

    Американским войскам запрещено входить в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив, заявили в руководстве ВС Ирана.

    Соединенные Штаты лишены права прохода через Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы, передает РИА «Новости». Командующий армией Ирана генерал Амир Хатами подчеркнул, что контроль над проливом выступает необходимым условием для завершения конфликта с Вашингтоном.

    «Американские войска изгнаны, и им больше не разрешен вход в Персидский и Оманский заливы, а также в Ормузский пролив. Всем следует понимать, что американские базы никак не смогут вернуться к своему прежнему состоянию, и Иран никогда этого не допустит», – заявил Хатами. Он отметил, что Ормузский пролив представляет собой геополитическую возможность для Тегерана.

    По словам генерала, ситуация на этом водном маршруте никогда не станет прежней, а контроль над ним служит ключевым условием для прекращения противостояния с США. Ранее саудовский телеканал Al-Hadath сообщал о договоренности Ирана и Омана полностью открыть пролив для судоходства, что должен утвердить верховный совет нацбезопасности Ирана.

    В последние недели Вашингтон и Тегеран при посредничестве ближневосточных стран пытаются согласовать условия новой сделки. Президент США Дональд Трамп 9 августа заявлял, что переговоры ведутся вполсилы на фоне якобы ухудшающейся экономической ситуации в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Маскат согласовали условия полного открытия Ормузского пролива для движения судов.

    До этого Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы водного маршрута.

    При этом иранские власти намеревались решать вопросы контроля над судоходством исключительно на региональном уровне без участия американской стороны.

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    16 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    Минобороны: ВС ударили по морской инфраструктуре ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии на побережье Черного моря.

    Вооруженные силы России поразили три сухогруза и два морских танкера в порту Одессы, передает РИА «Новости». Эти суда использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для украинских войск.

    «В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса – три судна типа сухогруз и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, восточнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял на Украину западное вооружение. В населенном пункте Вилково, расположенном в 138 километрах юго-западнее Одессы, российские военные нанесли удар по стоянке патрульных катеров военно-морских сил Украины.

    В Белгород-Днестровском, находящемся в 40 километрах от Одессы, армия России уничтожила цех производства безэкипажных катеров. Эти аппараты применялись для атак на морские суда, объекты энергетической инфраструктуры в Черном море и российские города на побережье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили склады с горючим и патрульный катер в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом и корабли ВСУ в трех ключевых гаванях на черноморском побережье.

    В начале августа армия России нанесла точный удар по двум доставлявшим вооружение морским судам южнее Одессы.

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    16 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов

    После взрывов в Одессе загорелся логистический центр компании «Эпицентр»

    В Одессе загорелся логистический центр после серии взрывов
    @ epicentrtk.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Пожар начался на логистическом объекте компании «Эпицентр» в Одессе, сообщило украинское издание «Страна».

    Масштабное возгорание произошло на территории логистического комплекса, принадлежащего компании «Эпицентр» в Одессе, передает ТАСС.

    Известно, что незадолго до начала пожара в Одесской области была официально объявлена воздушная тревога. В это же время поступала оперативная информация о взрывах, прогремевших на территории региона.

    Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    В начале августа российские военные вывели из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.

    В июле Вооруженные силы России уничтожили логистический центр украинской армии в Одессе.

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    16 августа 2026, 09:44 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве

    ВС России поразили в Киеве завод комплектующих для ракет «Фламинго»

    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и БПЛА большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. следует из сообщения в Max Министерства обороны.

    В Киеве поражены производственные мощности компаний «Файер Поинт» и «Укрдефенс кампани». Промышленное предприятие ООО «Файер Поинт» выпускает комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Предприятие «Киев-111» компании «Укрдефенс кампани» производит компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, БПЛА-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».

    В Кременчуге нанесен удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивает горючим украинскую армию. Уцелевшие резервуары предприятия ранее использовались для хранения зарубежного топлива. В Кривом Роге атаке подверглись цеха металлургического комбината по производству стального проката для военной техники.

    Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали порт Одессы. Там был поражен сухогруз, перевозивший военное имущество для нужд Вооруженных сил Украины.

    Ранее военкоры сообщили, что высокоточным оружием были нанесены удары по крупным металлургическим предприятиям и складские комплексам Киева, а также по объектам инфраструктуры Днепропетровской области.

    В начале августа российские войска поразили киевское промышленное предприятие «Файер Пойнт».

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал уничтожение этих заводов критическим ударом по стратегии противника.

    Видео последствий ударов ВС России по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    16 августа 2026, 14:05 • Новости дня
    Освобождение Кудиевки открыло ВС России путь на Харьков
    Освобождение Кудиевки открыло ВС России путь на Харьков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Взятие под контроль населенного пункта Кудиевка позволило российским подразделениям выйти на трассу Е-105, ведущую прямо к административному центру Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Освобождение села Кудиевка в Харьковской области фактически открывает ворота в Харьков по трассе Е-105, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили стратегическую важность этого продвижения.

    «Этот участок фронта является фактически воротами в Харьков – кратчайший путь до областного центра лежит именно по трассе Е-105», – заявили представители ведомства. Ранее Минобороны сообщило об успешных действиях штурмовых подразделений 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

    Накануне украинские военные попытались вернуть контроль над Кудиевкой силами штурмовой группы 58-й отдельной мотопехотной бригады. Однако в результате комплексного огневого поражения противник был уничтожен. Силовики подчеркнули, что успех на этом направлении расширяет полосу безопасности вдоль российской границы.

    Взятие Кудиевки стало важным этапом в боях за Казачью Лопань, которая ранее служила крупным логистическим центром украинских войск на севере региона. Для обеспечения безопасности восточного фланга российским военным предстоит освободить соседние села Гоптовку и Бугаевку, превращенные противником в единый укрепленный район.

    Украинское командование направило подразделения сил специальных операций в харьковский поселок Казачья Лопань.

    Ранее ВС России освободили Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

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    16 августа 2026, 16:03 • Новости дня
    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено
    Сальдо: Движение по трассе «Новороссия» восстановлено
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Движение по сухопутному коридору в Крым удалось стабилизировать, около 7 тыс. машин проходят по ней за сутки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, ситуация на сухопутном маршруте нормализовалась, передает ТАСС.

    «Положение на трассе удалось переломить, движение в целом восстановлено», – заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, сейчас по «Новороссии» проходят около 7 тыс. автомобилей в сутки, из которых почти 3 тыс. составляют грузовики. Губернатор подчеркнул, что этот показатель подтверждает бесперебойную работу важнейшей транспортной артерии юга страны.

    Для окончательной стабилизации дорожного трафика профильные ведомства приняли все необходимые меры.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о нормализации транспортного потока на трассе «Новороссия».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту о полном контроле над этой магистралью.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо констатировал провал попыток украинских войск изолировать Крым.

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    16 августа 2026, 10:37 • Новости дня
    Украина начала применять британские БПЛА для ударов вглубь России

    Times: Киев начал использовать британские БПЛА для ударов вглубь России

    Украина начала применять британские БПЛА для ударов вглубь России
    @ BAE Systems

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины последние полгода используют беспилотники производства Британии для дальнобойных атак на объекты вглубь России, включая нефтеперерабатывающие заводы, сообщает газета Times.

    Украина начала применять дроны британского производства для ударов вглубь территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times. По данным источников в ВСУ, такие аппараты используются последние шесть месяцев.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – отмечает издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что ответные удары России вглубь Украины значительно мощнее и наносят серьезный урон. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву препятствуют урегулированию конфликта и являются «игрой с огнем».

    В июне Министерство обороны Великобритании анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников.

    Владимир Зеленский заявил о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках дронов для атак на российские регионы.

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    16 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Суд арестовал подозреваемого в убийстве из кровной мести в Махачкале

    Tекст: Ольга Иванова

    В Махачкале заключили под стражу мужчину, подозреваемого в нанесении около 20 смертельных ножевых ранений местному жителю из-за кровной мести.

    Подозреваемый в убийстве из кровной мести в городском саду Махачкалы заключен под стражу на два месяца, передает РИА «Новости». Преступление произошло днем в пятницу на улице Максима Горького.

    По версии следствия, местный житель нанес 44-летнему мужчине около 20 колото-резаных ран, которые оказались смертельными. Вечером полицейские задержали 38-летнего Мусу Хизриева. В МВД республики уточнили, что он пытался скрыться в доме своего знакомого.

    «По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого в убийстве по мотиву кровной мести (пункт «е.1» части 2 статьи 105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября», – сообщила представитель следственного управления СК России по Дагестану.

    Ранее в правоохранительных органах региона рассказали, что преступление, по предварительным данным, было совершено из мести за убийство брата. Ныне убитый ранее отбыл наказание за это преступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дагестанская полиция задержала подозреваемого в этом преступлении двумя днями ранее.

    В июне правоохранители поймали двух участников смертельной перестрелки на окраине Махачкалы.

    В апреле суд арестовал напавшего на врачей с ножом местного жителя.

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    16 августа 2026, 11:11 • Новости дня
    ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье

    ВС России бомбами ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Доброполье

    ФАБ-500 уничтожили пункт управления БПЛА в Доброполье
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Точный удар «великолепной четверки» ФАБ-500 поразил позиции 15-й отдельной бригады особого назначения украинской нацгвардии в Доброполье, сообщило Министерство обороны.

    «Великолепная четверка» ФАБ-500 успешно поразила вражеские военные объекты в Донецкой народной республике. Целью мощной атаки стал пункт управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает Минобороны России.

    Уничтоженный командный пункт располагался в населенном пункте Доброполье. По уточненным данным ведомства, этот объект принадлежал 15-й отдельной бригаде особого назначения национальной гвардии Украины.

    В начале августа российская авиация поразила пункты управления украинскими беспилотниками в ДНР бомбами ФАБ-500.

    В конце июля аналогичные боеприпасы уничтожили центр управления дронами 15-й бригады нацгвардии в районе Доброполья.

    Несколькими днями ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 накрыли базу этого же подразделения четырьмя авиабомбами.

    Видео последствий ударов ВС России при помощи ФАБ-500 смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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