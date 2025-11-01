Давка в индийском храме привела к гибели 12 человек

Давка у храма Венкатешвара Свами в Индии унесла жизни 12 человек

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере 12 человек стали жертвами давки в храме Венкатешвара Свами в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел утром, когда тысячи верующих пришли отпраздновать Экадаши – один из важнейших дней для индуистов. Давка случилась из-за переполненности храма, сообщили представители местной полиции.

Пострадавших доставили в больницу, однако власти опасаются, что количество погибших может возрасти – некоторых людей после инцидента нашли без сознания. На месте продолжают работать экстренные службы, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и объявил о выплате компенсаций в размере 200 тыс. рупий (примерно 2,2 тыс. долларов) каждой семье. Главный министр штата Чандрабабу Найду назвал произошедшее трагедией и подчеркнул, что уже дал указания по организации быстрой помощи пострадавшим и контролю за ситуацией на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Индии на предвыборном митинге произошла давка, в результате которой погибли 23 человека.

В январе крупнейший индуистский фестиваль Кумбха-мела в Праяградже также привел к давке и гибели 15 человек, еще многие получили травмы.

А в прошлом году во время религиозной процессии в Индии в результате давки погибли не менее 60 человек.