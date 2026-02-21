  • Новость часаНазвано число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына в Иране
    Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    27 комментариев
    21 февраля 2026, 12:03 • Справки

    Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

    Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    Каждый маршрут включает ключевые достопримечательности, музеи, природные парки и гастрономические открытия, а также практические советы: где можно остановиться на ночь, как планировать дневной километраж и на что обратить внимание в регионах с особым режимом посещения (например, национальные парки или приграничные зоны).

    Материал будет полезен как новичкам в автопутешествиях, так и опытным водителям: вы найдете идеи для семейного отдыха, гастротуров, культурных экскурсий и поездок по самым живописным уголкам страны. Составленные маршруты помогут спланировать поездку по России на лето 2026 года с максимальной пользой и комфортом.

    По следам Александра Невского: три дня по Псковской области (295 км)

    Этот патриотический маршрут позволит вам прикоснуться к истокам русской государственности, посетив места, связанные с именем легендарного князя Александра Невского.

    День 1

    Псков. Начните путешествие в древнем Пскове, где вы увидите памятник княгине Ольге, Поганкины палаты, Покровскую башню и величественный Псковский кремль. Обязательно посетите Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь со старинными фресками.

    День 2

    Псковский район – Самолва. Переместитесь в Псковский район, чтобы узнать о Ледовом побоище, посетив монумент и музей, посвященные этому историческому событию. Прогуляйтесь по берегу Чудского озера и осмотрите мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной».

    День 3

    Изборск – Печоры. Завершите путешествие посещением Изборска – первого укрепленного поселения древних славян. Осмотрите Изборскую крепость, Труворово городище и крест, Словенские ключи. Кульминацией станет посещение Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря.

    Медвежий тракт: пять дней из Ярославля в Пермь (1320 км)

    Этот насыщенный межрегиональный маршрут позволит исследовать четыре региона с богатой историей и культурой.

    День 1

    Ярославль. Начните путешествие в одном из старейших городов России, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите церковь Илии Пророка, Ярославский музей-заповедник, Спасо-Преображенский монастырь и другие достопримечательности.

    День 2

    Туношна – Некрасовское – Кострома – Судиславль. Посетите тематические музеи Некрасовского района и Костромы, включая мемориал памяти ХК «Локомотив», музей-солеварню «Соль Великая», Музей народных мастеров Романовых и Николо-Бабаевский мужской монастырь.

    День 3

    Макарьев – Киров. Сделайте остановки в Макарьеве Костромской области и Кирове (бывшей Вятке), посетив краеведческие музеи и Театральную площадь.

    День 4

    Пермь. Исследуйте Пермь, расположенную на стыке Русской равнины и Уральских гор. Посетите Пермский академический театр, городскую набережную и Спасо-Преображенский собор.

    День 5

    Хохловское – Пермь. Завершите путешествие посещением известного музея деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка» и памятника «Легенда о пермском медведе» в Перми.

    Гастрономическое путешествие по Псковской области: семь дней (970 км)

    Этот маршрут для настоящих гурманов позволит вам насладиться местными деликатесами и посетить уникальные производства.

    День 1

    Великие Луки – Тронино – Опухлики. Посетите агрокомплекс «Красное знамя», «Пчелиный хуторок» и улиточную ферму ESCARGOT D’OR.

    День 2

    Ореховно – Себеж – Ульяновщина. Вас ждут усадьба Ореховно, сыроварня в Себеже и кондитерский дом «Себежанка».

    День 3

    Пушкинские Горы. Посетите Кутаринскую ферму, сыроварню «Сыры Сергея Сального», предприятие «Столбушинский продукт» и сидродельню «Заповедник».

    День 4

    Синицы – Залавье. Исследуйте фермерское хозяйство «Сады на Кудебе», пасеку «На Журавьей горе» и экоферму «Изборский страус».

    День 5

    Рогово – Брод – Тайлово. Вас ждут природно-ландшафтный парк «Мальская долина», мастерская «Изборский пряник» и «Бумажная мельница в Тайлово».

    День 6

    Сорокино – Вашина Гора – Усадище – Логозовичи. Посетите «Хлебный хутор», «Форелевый хутор», фермерское хозяйство «Барановская усадьба» и органик-центр «Активное село».

    День 7

    Псков – Старые Буриги – Бешкино-1. Завершите путешествие посещением «Пространства купца Лапина», греческой сыроварни «Тремпелис», агрофермы «Старобуригский посад» и кафе-магазина «Дом мяса».

    Сказки и легенды Липецкой земли: два дня из Ельца в Каменку (74 км)

    Этот маршрут погрузит вас в атмосферу русских сказок, былин и познакомит с народными промыслами.

    День 1

    Елец – Аргамач-Пальна. Начните знакомство с Ельцом с Красной площади, посетите Вознесенский собор, Елецкие куранты, Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина и Елецкий Арбат. Завершите день посещением археологического парка «Аргамач».

    День 2

    Задонск – Каменка. Отправьтесь в Задонск, известный как Русский Иерусалим благодаря множеству святынь, включая Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Посетите Дом Ульриха и Избу юрьевского гончара. Затем переместитесь в село Каменка, чтобы посетить парк «Кудыкина гора», погружаясь в атмосферу русских сказок.

    Очарование Восточного Крыма: два дня из Керчи до Нового Света (240 км)

    Этот культурно-познавательный маршрут позволит исследовать древние города, места боевой славы и живописное побережье.

    День 1

    Керчь – Феодосия. Начните с Керчи, древнейшего города России, посетив Митридат и Пантикапей, собор Святого Иоанна Предтечи, Керченскую картинную галерею и музей древностей. Осмотрите мемориал «Аджимушкайские каменоломни». Затем отправьтесь в Феодосию, родину Ивана Айвазовского, посетив его картинную галерею, литературно-мемориальный музей Александра Грина и музей рыбы и рыболовства.

    День 2

    Судак – Новый Свет. Исследуйте уютный курорт Судак с его Генуэзской крепостью. Посетите мыс Алчак и Дом шампанских вин «Новый Свет». Прогуляйтесь по тропе Голицына и гроту Шаляпина, а также насладитесь красотой можжевеловой рощи. В Судаке ежегодно проходит фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», в 2026 году он состоится 7–9 августа.

    БАМ туристический: семь дней по Иркутской области (1450 км – маршрут 1)

    Этот маршрут предлагает исследовать южную часть Иркутской области, знакомясь с ее историей и природой.

    День 1

    Иркутск. Посвятите день знакомству со столицей Восточной Сибири, посетив Нижнюю набережную, Знаменский женский епархиальный монастырь, Казанскую церковь, Дом Европы и исторический центр.

    День 2

    Иркутск. Продолжите исследование Иркутска, посетив бульвар Гагарина, 130-й квартал, Дом-музей Волконских и ледокол «Ангара».

    День 3

    Тальцы – Листвянка. Посетите архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом, а затем отправьтесь на Байкал в поселок Листвянка, где вы увидите Шаман-камень, Байкальский музей и сможете подняться на Камень Черского.

    День 4

    Из Иркутска в Ангарск. Вас ждет переезд в Ангарск, крупный промышленный центр, где вы сможете посетить Музей минералов, Музей часов и Кафедральный собор Святой Троицы.

    День 5

    Ангарск – Мишелевка. Посетите контактный зоопарк «Зоолапки», церковь Казанской иконы Божией Матери и курорт «Усолье».

    День 6

    Тулун – Братск. Посетите Тулунский краеведческий музей, Братскую ГЭС и музей Братскгэсстроя.

    День 7

    Братск – Усть-Кут. Завершите маршрут посещением Иркутского завода полимеров и Усть-Кутского исторического музея.

    БАМ туристический: семь дней по Иркутской области (1920 км – маршрут 2)

    Этот вариант маршрута предлагает исследовать западную часть Иркутской области до границы с Красноярским краем. Первые три дня совпадают с маршрутом 1.

    Дни 1-3

    Иркутск – Тальцы – Листвянка (см. маршрут 1).

    День 4

    Мишелевка – Кимильтей. Посетите набережную «Свирская ривьера», Музей мышьяка и парк бетонных скульптур «Творимир».

    День 5

    Тайшет. Исследуйте Музей наводнения, Уковский водопад и Тайшетский краеведческий музей.

    День 6

    Тулун – Братск (см. маршрут 1).

    День 7

    Братск – Усть-Кут (см. маршрут 1).

    Из сырной столицы России в сапожную: два дня по Тверской области (53 км)

    Этот сельский маршрут познакомит вас с историей российского сыроделия и обувного ремесла.

    День 1

    Конаково. Посетите ферму «Андреевская пустошь», Конаковский краеведческий музей и художественную мастерскую «Конаковский фаянс».

    День 2

    Кимры. Отправьтесь в старинный город Кимры, известный своим сапожным ремеслом. Посетите Центр патриотического воспитания им. А.Н. Туполева, Кимрский краеведческий музей и особняк Лужиных.

    Край звонких гуслей: два дня по Республике Марий Эл (131 км)

    Этот маршрут познакомит вас с культурой марийского народа и европейским колоритом Йошкар-Олы.

    День 1

    Йошкар-Ола. Узнайте о древних верованиях марийцев, посетив Патриаршую площадь, динамическую скульптурную композицию «Вход Господень в Иерусалим» и Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. Сфотографируйтесь с колоритным Йошкиным котом и посетите Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана.

    День 2

    Козьмодемьянск. Познакомьтесь с традициями и бытом горных мари в Этнографическом музее под открытым небом им. В. И. Романова и Музее купеческого быта. Загляните в Музей Остапа Бендера, прототипом которого стали Васюки, и посетите Художественно-исторический музей им. А.В. Григорьева. (Примечание: в июле в Козьмодемьянске проходит фестиваль «Бендериада».)

    Неизведанная Чувашия: вся республика из окна автомобиля (4 дня, 690 км)

    Этот маршрут позволит вам открыть для себя Чувашию – край с богатой историей, уникальной культурой и прекрасной природой. Вы познакомитесь с городами, хранящими купеческое наследие, прикоснетесь к традициям чувашского народа и насладитесь красотой Волги.

    День 1

    Козловка – Цивильск. Начните путешествие в Козловке, где находится Музей Н.И. Лобачевского, посвященный всемирно известному математику. Далее посетите Мариинский Посад с его Музеем купеческого и мещанского быта и живописной набережной. Завершите день в Цивильске, осмотрев Тихвинский Богородицкий женский монастырь и Музей космонавтики им. А.Г. Николаева в Шоршелах.

    День 2

    Чебоксары. Посвятите этот день знакомству со столицей Чувашии. Утром посетите этнокультурный парк «Сувар» с его уникальными деревянными скульптурами. Далее исследуйте исторический центр города: Красную площадь, Чувашский национальный музей, Речной порт и Московскую набережную.

    День 3

    Малый Сундырь – Яншихово-Норваши. Познакомьтесь с традициями чувашского народа в этнографическом комплексе «Чуваш Керем». Насладитесь природными красотами водопада Серебряный каскад и посетите страусиную ферму «Браво». Завершите день знакомством со «Старейшиной чувашских дубрав» и этноприродным парком «Ачаки».

    День 4

    Шумерля – Комсомольское – Шемурша. В завершающий день посетите краеведческий музей в Шумерле и музей «Земля и люди» в селе Комсомольское. Если останется время, исследуйте Национальный парк «Чаваш вармане».

    Экологическое приключение по Ульяновской области: два дня (110 км)

    Этот маршрут идеально подойдет для любителей природы и спокойных пасторальных пейзажей.

    День 1

    В гости к барашкам. Отправьтесь в село Смородино, где находится одна из немногих в России овечьих молочных экоферм «Смородиновский барашек». Познакомьтесь с процессом производства и попробуйте натуральные продукты.

    День 2

    Национальный парк и питомник хаски. Посетите национальный парк «Сенгилеевские горы», известный своей живописной природой. После прогулки по парку вас ждет общение с дружелюбными хаски в питомнике «Ладный стан». Важно: для посещения национального парка требуется заранее получить разрешение.

    Многогранный Родниковый край: три дня на автомобиле по Удмуртии (187 км)

    Этот маршрут позволит вам познакомиться с Удмуртией, регионом с богатой историей, культурой и живописной природой. Вы посетите старинные усадьбы, заповедные деревни и узнаете о традициях местных жителей.

    День 1

    Ижевск – Музей-заповедник «Лудорвай». Начните путешествие в Ижевске, где вы сможете посетить Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова, увидеть Царь-пушку и Кафедральный собор Архангела Михаила. Завершите день посещением музея-заповедника «Лудорвай» – уникального этнографического комплекса под открытым небом, представляющего собой образец традиционной удмуртской деревни XIX века.

    День 2

    Воткинск. Отправьтесь в Воткинск, родину великого русского композитора П.И. Чайковского. Посетите Музей-усадьбу П.И. Чайковского, Благовещенский собор и Музей истории и культуры Воткинска. Также вы сможете увидеть терем Овчинникова – красивый образец деревянного зодчества.

    День 3

    Сарапул. Переместитесь в старинный купеческий город Сарапул, расположенный на берегу реки Камы. Посетите Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Дачу Башенина – роскошный особняк XIX века, Музей истории шоколада и прогуляйтесь по живописной набережной Камы.

    Что важно знать перед автопутешествием по России летом 2026 года

    Какие документы нужны для автопутешествия по России?

    Достаточно паспорта и водительского удостоверения. Обязательно иметь СТС и полис ОСАГО (электронная версия подойдет). Если автомобиль не ваш – потребуется доверенность от собственника. При поездке в национальные парки и приграничные зоны может потребоваться предварительное разрешение.

    Нужна ли специальная страховка для путешествия на машине?

    Обязателен действующий полис ОСАГО. Для дальних маршрутов рекомендуется оформить расширенное ОСАГО или каско, а также проверить наличие аварийного набора, аптечки и огнетушителя. Полезна услуга «помощь на дороге» от страховой или банка.

    Сколько стоит автопутешествие по России летом 2026 года?

    Основные расходы – топливо, проживание и питание. В среднем поездка на 3–5 дней на расстояние 800–1200 км обойдется от 25–40 тыс. рублей на двоих при размещении в гостевых домах. Бюджет зависит от региона, сезона и категории жилья.

    Где лучше ночевать во время автопутешествия?

    Самые популярные варианты:

    • небольшие гостиницы и гостевые дома

    • апартаменты и квартиры посуточно

    • базы отдыха и эко-отели

    • кемпинги (подходят для автодомов и палаток)

    В высокий сезон бронировать жилье лучше заранее, особенно в популярных регионах – на Байкале, в Крыму и на Волге.

    Нужно ли заранее планировать маршрут или можно ехать спонтанно?

    Для коротких поездок на 2–3 дня возможен гибкий формат. Однако для маршрутов протяженностью более 1 тыс. км рекомендуется заранее спланировать точки ночевки, проверить состояние дорог и уточнить режим работы музеев и парков.

    Главное
    Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой Народной Республике
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране
    В Роскачестве сообщили о новой схеме обмана перед 23 февраля
    Актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин умер в 50 лет

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    • Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

      Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации