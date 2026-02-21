Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

Tекст: Ольга Никитина

Каждый маршрут включает ключевые достопримечательности, музеи, природные парки и гастрономические открытия, а также практические советы: где можно остановиться на ночь, как планировать дневной километраж и на что обратить внимание в регионах с особым режимом посещения (например, национальные парки или приграничные зоны).

Материал будет полезен как новичкам в автопутешествиях, так и опытным водителям: вы найдете идеи для семейного отдыха, гастротуров, культурных экскурсий и поездок по самым живописным уголкам страны. Составленные маршруты помогут спланировать поездку по России на лето 2026 года с максимальной пользой и комфортом.

По следам Александра Невского: три дня по Псковской области (295 км)

Этот патриотический маршрут позволит вам прикоснуться к истокам русской государственности, посетив места, связанные с именем легендарного князя Александра Невского.

День 1

Псков. Начните путешествие в древнем Пскове, где вы увидите памятник княгине Ольге, Поганкины палаты, Покровскую башню и величественный Псковский кремль. Обязательно посетите Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь со старинными фресками.

День 2

Псковский район – Самолва . Переместитесь в Псковский район, чтобы узнать о Ледовом побоище, посетив монумент и музей, посвященные этому историческому событию. Прогуляйтесь по берегу Чудского озера и осмотрите мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной».

День 3

Изборск – Печоры . Завершите путешествие посещением Изборска – первого укрепленного поселения древних славян. Осмотрите Изборскую крепость, Труворово городище и крест, Словенские ключи. Кульминацией станет посещение Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря.

Медвежий тракт: пять дней из Ярославля в Пермь (1320 км)

Этот насыщенный межрегиональный маршрут позволит исследовать четыре региона с богатой историей и культурой.

День 1

Ярославль . Начните путешествие в одном из старейших городов России, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите церковь Илии Пророка, Ярославский музей-заповедник, Спасо-Преображенский монастырь и другие достопримечательности.

День 2

Туношна – Некрасовское – Кострома – Судиславль . Посетите тематические музеи Некрасовского района и Костромы, включая мемориал памяти ХК «Локомотив», музей-солеварню «Соль Великая», Музей народных мастеров Романовых и Николо-Бабаевский мужской монастырь.

День 3

Макарьев – Киров . Сделайте остановки в Макарьеве Костромской области и Кирове (бывшей Вятке), посетив краеведческие музеи и Театральную площадь.

День 4

Пермь . Исследуйте Пермь, расположенную на стыке Русской равнины и Уральских гор. Посетите Пермский академический театр, городскую набережную и Спасо-Преображенский собор.

День 5

Хохловское – Пермь . Завершите путешествие посещением известного музея деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка» и памятника «Легенда о пермском медведе» в Перми.

Гастрономическое путешествие по Псковской области: семь дней (970 км)

Этот маршрут для настоящих гурманов позволит вам насладиться местными деликатесами и посетить уникальные производства.

День 1

Великие Луки – Тронино – Опухлики . Посетите агрокомплекс «Красное знамя», «Пчелиный хуторок» и улиточную ферму ESCARGOT D’OR.

День 2

Ореховно – Себеж – Ульяновщина . Вас ждут усадьба Ореховно, сыроварня в Себеже и кондитерский дом «Себежанка».

День 3

Пушкинские Горы . Посетите Кутаринскую ферму, сыроварню «Сыры Сергея Сального», предприятие «Столбушинский продукт» и сидродельню «Заповедник».

День 4

Синицы – Залавье . Исследуйте фермерское хозяйство «Сады на Кудебе», пасеку «На Журавьей горе» и экоферму «Изборский страус».

День 5

Рогово – Брод – Тайлово . Вас ждут природно-ландшафтный парк «Мальская долина», мастерская «Изборский пряник» и «Бумажная мельница в Тайлово».

День 6

Сорокино – Вашина Гора – Усадище – Логозовичи . Посетите «Хлебный хутор», «Форелевый хутор», фермерское хозяйство «Барановская усадьба» и органик-центр «Активное село».

День 7

Псков – Старые Буриги – Бешкино-1 . Завершите путешествие посещением «Пространства купца Лапина», греческой сыроварни «Тремпелис», агрофермы «Старобуригский посад» и кафе-магазина «Дом мяса».

Сказки и легенды Липецкой земли: два дня из Ельца в Каменку (74 км)

Этот маршрут погрузит вас в атмосферу русских сказок, былин и познакомит с народными промыслами.

День 1

Елец – Аргамач-Пальна . Начните знакомство с Ельцом с Красной площади, посетите Вознесенский собор, Елецкие куранты, Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина и Елецкий Арбат. Завершите день посещением археологического парка «Аргамач».

День 2

Задонск – Каменка . Отправьтесь в Задонск, известный как Русский Иерусалим благодаря множеству святынь, включая Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Посетите Дом Ульриха и Избу юрьевского гончара. Затем переместитесь в село Каменка, чтобы посетить парк «Кудыкина гора», погружаясь в атмосферу русских сказок.

Очарование Восточного Крыма: два дня из Керчи до Нового Света (240 км)

Этот культурно-познавательный маршрут позволит исследовать древние города, места боевой славы и живописное побережье.

День 1

Керчь – Феодосия . Начните с Керчи, древнейшего города России, посетив Митридат и Пантикапей, собор Святого Иоанна Предтечи, Керченскую картинную галерею и музей древностей. Осмотрите мемориал «Аджимушкайские каменоломни». Затем отправьтесь в Феодосию, родину Ивана Айвазовского, посетив его картинную галерею, литературно-мемориальный музей Александра Грина и музей рыбы и рыболовства.

День 2

Судак – Новый Свет . Исследуйте уютный курорт Судак с его Генуэзской крепостью. Посетите мыс Алчак и Дом шампанских вин «Новый Свет». Прогуляйтесь по тропе Голицына и гроту Шаляпина, а также насладитесь красотой можжевеловой рощи. В Судаке ежегодно проходит фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», в 2026 году он состоится 7–9 августа.

БАМ туристический: семь дней по Иркутской области (1450 км – маршрут 1)

Этот маршрут предлагает исследовать южную часть Иркутской области, знакомясь с ее историей и природой.

День 1

Иркутск . Посвятите день знакомству со столицей Восточной Сибири, посетив Нижнюю набережную, Знаменский женский епархиальный монастырь, Казанскую церковь, Дом Европы и исторический центр.

День 2

Иркутск . Продолжите исследование Иркутска, посетив бульвар Гагарина, 130-й квартал, Дом-музей Волконских и ледокол «Ангара».

День 3

Тальцы – Листвянка . Посетите архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом, а затем отправьтесь на Байкал в поселок Листвянка, где вы увидите Шаман-камень, Байкальский музей и сможете подняться на Камень Черского.

День 4

Из Иркутска в Ангарск . Вас ждет переезд в Ангарск, крупный промышленный центр, где вы сможете посетить Музей минералов, Музей часов и Кафедральный собор Святой Троицы.

День 5

Ангарск – Мишелевка . Посетите контактный зоопарк «Зоолапки», церковь Казанской иконы Божией Матери и курорт «Усолье».

День 6

Тулун – Братск . Посетите Тулунский краеведческий музей, Братскую ГЭС и музей Братскгэсстроя.

День 7

Братск – Усть-Кут . Завершите маршрут посещением Иркутского завода полимеров и Усть-Кутского исторического музея.

БАМ туристический: семь дней по Иркутской области (1920 км – маршрут 2)

Этот вариант маршрута предлагает исследовать западную часть Иркутской области до границы с Красноярским краем. Первые три дня совпадают с маршрутом 1.

Дни 1-3

Иркутск – Тальцы – Листвянка (см. маршрут 1).

День 4

Мишелевка – Кимильтей . Посетите набережную «Свирская ривьера», Музей мышьяка и парк бетонных скульптур «Творимир».

День 5

Тайшет . Исследуйте Музей наводнения, Уковский водопад и Тайшетский краеведческий музей.

День 6

Тулун – Братск (см. маршрут 1).

День 7

Братск – Усть-Кут (см. маршрут 1).

Из сырной столицы России в сапожную: два дня по Тверской области (53 км)

Этот сельский маршрут познакомит вас с историей российского сыроделия и обувного ремесла.

День 1

Конаково . Посетите ферму «Андреевская пустошь», Конаковский краеведческий музей и художественную мастерскую «Конаковский фаянс».

День 2

Кимры . Отправьтесь в старинный город Кимры, известный своим сапожным ремеслом. Посетите Центр патриотического воспитания им. А.Н. Туполева, Кимрский краеведческий музей и особняк Лужиных.

Край звонких гуслей: два дня по Республике Марий Эл (131 км)

Этот маршрут познакомит вас с культурой марийского народа и европейским колоритом Йошкар-Олы.

День 1

Йошкар-Ола . Узнайте о древних верованиях марийцев, посетив Патриаршую площадь, динамическую скульптурную композицию «Вход Господень в Иерусалим» и Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. Сфотографируйтесь с колоритным Йошкиным котом и посетите Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана.

День 2

Козьмодемьянск . Познакомьтесь с традициями и бытом горных мари в Этнографическом музее под открытым небом им. В. И. Романова и Музее купеческого быта. Загляните в Музей Остапа Бендера, прототипом которого стали Васюки, и посетите Художественно-исторический музей им. А.В. Григорьева. (Примечание: в июле в Козьмодемьянске проходит фестиваль «Бендериада».)

Неизведанная Чувашия: вся республика из окна автомобиля (4 дня, 690 км)

Этот маршрут позволит вам открыть для себя Чувашию – край с богатой историей, уникальной культурой и прекрасной природой. Вы познакомитесь с городами, хранящими купеческое наследие, прикоснетесь к традициям чувашского народа и насладитесь красотой Волги.

День 1

Козловка – Цивильск . Начните путешествие в Козловке, где находится Музей Н.И. Лобачевского, посвященный всемирно известному математику. Далее посетите Мариинский Посад с его Музеем купеческого и мещанского быта и живописной набережной. Завершите день в Цивильске, осмотрев Тихвинский Богородицкий женский монастырь и Музей космонавтики им. А.Г. Николаева в Шоршелах.

День 2

Чебоксары . Посвятите этот день знакомству со столицей Чувашии. Утром посетите этнокультурный парк «Сувар» с его уникальными деревянными скульптурами. Далее исследуйте исторический центр города: Красную площадь, Чувашский национальный музей, Речной порт и Московскую набережную.

День 3

Малый Сундырь – Яншихово-Норваши . Познакомьтесь с традициями чувашского народа в этнографическом комплексе «Чуваш Керем». Насладитесь природными красотами водопада Серебряный каскад и посетите страусиную ферму «Браво». Завершите день знакомством со «Старейшиной чувашских дубрав» и этноприродным парком «Ачаки».

День 4

Шумерля – Комсомольское – Шемурша . В завершающий день посетите краеведческий музей в Шумерле и музей «Земля и люди» в селе Комсомольское. Если останется время, исследуйте Национальный парк «Чаваш вармане».

Экологическое приключение по Ульяновской области: два дня (110 км)

Этот маршрут идеально подойдет для любителей природы и спокойных пасторальных пейзажей.

День 1

В гости к барашкам . Отправьтесь в село Смородино, где находится одна из немногих в России овечьих молочных экоферм «Смородиновский барашек». Познакомьтесь с процессом производства и попробуйте натуральные продукты.

День 2

Национальный парк и питомник хаски . Посетите национальный парк «Сенгилеевские горы», известный своей живописной природой. После прогулки по парку вас ждет общение с дружелюбными хаски в питомнике «Ладный стан». Важно: для посещения национального парка требуется заранее получить разрешение.

Многогранный Родниковый край: три дня на автомобиле по Удмуртии (187 км)

Этот маршрут позволит вам познакомиться с Удмуртией, регионом с богатой историей, культурой и живописной природой. Вы посетите старинные усадьбы, заповедные деревни и узнаете о традициях местных жителей.

День 1

Ижевск – Музей-заповедник «Лудорвай» . Начните путешествие в Ижевске, где вы сможете посетить Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова, увидеть Царь-пушку и Кафедральный собор Архангела Михаила. Завершите день посещением музея-заповедника «Лудорвай» – уникального этнографического комплекса под открытым небом, представляющего собой образец традиционной удмуртской деревни XIX века.

День 2

Воткинск. Отправьтесь в Воткинск, родину великого русского композитора П.И. Чайковского. Посетите Музей-усадьбу П.И. Чайковского, Благовещенский собор и Музей истории и культуры Воткинска. Также вы сможете увидеть терем Овчинникова – красивый образец деревянного зодчества.

День 3

Сарапул . Переместитесь в старинный купеческий город Сарапул, расположенный на берегу реки Камы. Посетите Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Дачу Башенина – роскошный особняк XIX века, Музей истории шоколада и прогуляйтесь по живописной набережной Камы.

Что важно знать перед автопутешествием по России летом 2026 года

Какие документы нужны для автопутешествия по России?

Достаточно паспорта и водительского удостоверения. Обязательно иметь СТС и полис ОСАГО (электронная версия подойдет). Если автомобиль не ваш – потребуется доверенность от собственника. При поездке в национальные парки и приграничные зоны может потребоваться предварительное разрешение.

Нужна ли специальная страховка для путешествия на машине?

Обязателен действующий полис ОСАГО. Для дальних маршрутов рекомендуется оформить расширенное ОСАГО или каско, а также проверить наличие аварийного набора, аптечки и огнетушителя. Полезна услуга «помощь на дороге» от страховой или банка.

Сколько стоит автопутешествие по России летом 2026 года?

Основные расходы – топливо, проживание и питание. В среднем поездка на 3–5 дней на расстояние 800–1200 км обойдется от 25–40 тыс. рублей на двоих при размещении в гостевых домах. Бюджет зависит от региона, сезона и категории жилья.

Где лучше ночевать во время автопутешествия?

Самые популярные варианты:

небольшие гостиницы и гостевые дома

апартаменты и квартиры посуточно

базы отдыха и эко-отели

кемпинги (подходят для автодомов и палаток)

В высокий сезон бронировать жилье лучше заранее, особенно в популярных регионах – на Байкале, в Крыму и на Волге.

Нужно ли заранее планировать маршрут или можно ехать спонтанно?

Для коротких поездок на 2–3 дня возможен гибкий формат. Однако для маршрутов протяженностью более 1 тыс. км рекомендуется заранее спланировать точки ночевки, проверить состояние дорог и уточнить режим работы музеев и парков.