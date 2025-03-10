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    10 марта 2025, 21:25 • Справки

    Как не стать «тем самым» пассажиром: правила хорошего тона в поезде

    Как не стать «тем самым» пассажиром: правила хорошего тона в поезде
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Путешествие на поезде – это не просто перемещение из пункта А в пункт Б, это целое приключение, которое может стать как приятным воспоминанием, так и источником раздражения. Все зависит от того, насколько пассажиры готовы уважать личное пространство и потребности друг друга. Расскажем о правилах вежливости в поезде, которые призваны сделать поездку комфортной и приятной для всех.

    Личное пространство: границы комфорта и уважения

    Купе или плацкарт – это временный дом, где вы делите пространство с незнакомыми людьми. Каждый пассажир имеет право на личное пространство и комфорт, а потому важно помнить, что:

    1. Верхняя полка – не склад

    Не превращайте верхнюю полку в хранилище своих вещей. Используйте специальные места для багажа и старайтесь не загромождать пространство над головами других пассажиров.

    2. Столик – не офис

    Не превращайте обеденный столик в рабочее место, если это мешает другим пассажирам. Договоритесь о времени использования столика или найдите альтернативное место для работы.

    3. Носки – личное дело

    Не стоит развешивать свою одежду по всему купе. Используйте для хранения специальные крючки и вешалки. К тому же не самой лучшей идеей было бы проветривать носки в купе. Постарайтесь избегать действий, которые могут вызвать дискомфорт у окружающих.

    4. Чистота – залог приятного путешествия и здоровья

    Фантики, остатки еды, пустые стаканчики – все это должно оказаться в урне. Не оставляйте мусор на столе, полках или под сиденьем. После приема пищи протрите стол и уберите остатки еды. Для хранения пищи в дальней дороге удобно использовать контейнеры – с тугой герметичной крышкой, которая препятствует заветриванию еды, а также распространению запахов на весь поезд.

    Регулярно мойте руки и пользуйтесь дезинфицирующими средствами.

    Как правильно переодеваться в поезде

    Если путешествие в поезде продлится дольше нескольких часов, а тем более всю ночь или несколько дней, в дороге непременно встанет необходимость сменить одежду на более комфортную.

    И это не будет особой проблемой в купе, в котором едут пассажиры одного пола. Переодевание становится естественным процессом, как, например, в раздевалке спортзала или бассейна. Но даже в такой ситуации следует проявлять уважение к окружающим:

    – Не демонстрируйте процесс. Не размахивайте одеждой, не оголяйтесь, особенно во время приема пищи другими пассажирами.

    – Будьте тактичны. Если кто-то из пассажиров чувствует себя неловко, постарайтесь переодеться как можно быстрее и незаметнее.

    Как переодеться в купе с пассажирами другого пола?

    В купе, где едут пассажиры разного пола, переодевание требует большей деликатности:

    – Вежливо попросите соседей временно выйти в коридор. Убедитесь, что это не создаст им неудобств, особенно если среди них есть люди с ограниченными возможностями.

    – Если попросить соседей выйти неудобно, можно переодеться под одеялом.

    – Обернитесь простыней, как полотенцем после душа, и используйте эту возможность для переодевания.

    – Для переодевания можно воспользоваться туалетом.

    Если кто-то переодевается в вашем присутствии, отвлекитесь на чтение или вид из окна, чтобы не смущать человека.

    Какой должна быть одежда в поезде?

    Для поездок продолжительностью более суток возьмите удобную сменную одежду: футболку, шорты или штаны, кофту. Выбирайте одежду из натуральных, дышащих тканей, которая не сковывает движения. Избегайте одежды с жесткими элементами, которые могут доставлять дискомфорт во время сна.

    В чем спать в поезде?

    В современных поездах поддерживается комфортная температура, поэтому нет необходимости брать с собой слишком теплую пижаму. Выбирайте легкую и удобную одежду для сна, которая не будет мешать вам во время отдыха.

    Какую выбрать обувь для поезда?

    Пригодятся комфортные тапочки или кроксы. В них вы сможете спокойно перемещаться по вагону, посещать туалетную комнату. Ходить по вагону босиком не только не принято, но и не гигиенично – даже в теплое время года пол не будет идеально чистым, ведь пассажиров в поезде очень много.

    Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой были сменные носки и запасное белье. Предпочтение отдавайте хлопковому белью.

    Какую одежду не стоит брать с собой в поезд?

    Поезд – это общественное место, поэтому избегайте слишком откровенных нарядов. Мини-шорты и майки лучше оставить для пляжа или других подходящих случаев.

    Даже если вам жарко, не ходите по вагону с голым торсом. Это правило касается как мужчин, так и женщин. Футболка или легкая рубашка – оптимальный вариант.

    Помните, что в купе вы находитесь не одни. Старайтесь выбирать одежду, которая не будет доставлять дискомфорт окружающим. Избегайте одежды с резкими запахами.

    Можно ли открывать окно в поезде

    Комфортная температура в поезде – залог приятного путешествия. Но ситуации бывают разные: кондиционер не справляется, или его вовсе нет. Что делать, если в купе становится невыносимо жарко?

    Согласие – прежде всего

    Перед тем, как открыть окно, обязательно спросите разрешения у соседей по купе. Помните, что у каждого свои предпочтения:

    Страх сквозняков. Некоторые люди очень чувствительны к сквознякам, поэтому открытое окно может вызвать у них дискомфорт или даже простуду.

    Аллергия. У кого-то из пассажиров может быть аллергия на пыльцу или другие частицы, которые попадают в вагон через открытое окно.

    Личные предпочтения. Кому-то просто может быть комфортно при закрытом окне.

    Как правильно попросить?

    Вежливо обратитесь к соседям и объясните ситуацию. Вот несколько примеров фраз, которые можно использовать:

    Вежливые и прямолинейные: «Извините, мне немного душно. Можно ли открыть окно ненадолго?»; «Простите, можно я открою окно? Вам не будет дуть?»; «Разрешите, пожалуйста, открыть окно? Мне очень жарко»; «Можно ли немного проветрить купе? Мне кажется, здесь душновато».

    С предложением компромисса: «Вам не будет мешать, если я открою окно на несколько минут? Просто немного проветрить»; «Может, откроем окно наполовину? Так и свежий воздух будет, и сквозняка не будет»; «Если вам не холодно, давайте откроем окно на короткое время. Я просто чувствую, что мне не хватает воздуха».

    С объяснением причины: «Мне кажется, кондиционер не справляется, очень жарко. Можно я открою окно?»; «У меня немного кружится голова от духоты. Можно ли открыть окно?»; «У меня аллергия, и мне нужен свежий воздух. Можно ли открыть окно?».

    Если соседи против открытого окна, попробуйте другие варианты:

    Обратиться к проводнику: возможно, он сможет отрегулировать работу кондиционера или предложить другое решение.

    Использовать вентилятор: если у вас есть портативный вентилятор, он может помочь создать ощущение прохлады.

    Проветрить вагон на ближайшей остановке.

    Какую еду можно взять в поезд, чтобы путешествие не превратилось в кошмар

    В замкнутом пространстве вагона даже самый аппетитный аромат может стать навязчивым для ваших попутчиков. Как же выбрать продукты, которые не доставят неудобств окружающим?

    Что точно оставить дома? Резкие запахи – табу

    Забудьте о копченой рыбе, чесноке, луке и сильно пахнущих сырах. Эти продукты не только быстро распространяют аромат по всему вагону, но и могут вызвать дискомфорт у людей с чувствительным обонянием. Мандарины и апельсины, хоть и кажутся безобидными, также обладают сильным запахом, который может не понравиться соседям по плацкарту.

    Скоропортящиеся продукты – под запретом. Вареная колбаса, молочные продукты, блюда с майонезом и сметаной – не лучшие спутники в поездке. Они не только быстро портятся, но и могут стать источником неприятного запаха. Выпечка с кремом или творогом также относится к категории скоропортящихся продуктов.

    Бобовые – с осторожностью. Фасоль, горох и другие бобовые могут вызвать повышенное газообразование, что в условиях ограниченного пространства вагона может стать проблемой.

    Что можно взять с собой?

    Еда может быть домашней, но делайте выбор с умом:

    – Отварной картофель в мундире, запеченное мясо (курица, индейка, говядина), котлеты, отбивные – отличные варианты для первого дня поездки.

    – Блинчики и пирожки с несладкой начинкой также подойдут для первого приема пищи.

    – Вареные яйца – универсальный продукт, который можно взять с собой на несколько дней.

    – Закуски и перекусы – для долгой дороги: твердый или плавленый сыр, хлебцы, галетное печенье.

    – Лаваш с мясом, сыром и овощами – отличная альтернатива фастфуду.

    – Орехи, сухофрукты, свежие овощи и фрукты (огурцы, перец, морковь, яблоки, груши, бананы) – полезные и долгохранящиеся перекусы.

    – Булочки с сахаром или корицей, пряники, вафли, печенье, мармелад, зефир, конфеты, протеиновые и злаковые батончики.

    Для дальних путешествий пригодятся продукты с длительным сроком хранения:

    – Консервы (овощные, рыбные, мясные) – надежный источник белка и витаминов.

    – Блюда быстрого приготовления (вермишель, картофельное пюре, супы, каши) – спасение для тех, кто не хочет тратить много времени на готовку.

    – Крупы и хлопья (кус-кус, овсяные, ржаные, гречневые хлопья) – полезный гарнир, который можно приготовить в термосе.

    – Детское питание (мясные пюре, каши, фруктовые пюрешки) – незаменимый помощник для родителей.

    Не забудьте воду

    Вода – основной напиток в поездке. Морс или компот – вкусная и полезная альтернатива сладким газированным напиткам. Чайные пакетики, растворимый кофе, сахар – возможность сэкономить на напитках у проводника.

    Как упаковать еду?

    Используйте фольгу, пергаментную бумагу или контейнеры для упаковки продуктов. Сумка-холодильник с хладагентами поможет сохранить свежесть скоропортящихся продуктов.

    Еще несколько правил вежливости в поезде:

    – Используйте наушники для прослушивания музыки, просмотра фильмов и игр.

    – Говорите тихо, особенно в ночное время.

    – Старайтесь избегать громких телефонных разговоров в купе.

    – Соблюдайте режим тишины в ночное время.

    – Не включайте яркий свет, когда другие пассажиры спят.

    – Туалетный этикет: не задерживайтесь (особенно если вскоре будет остановка) и соблюдайте чистоту.

    – Воздержитесь от использования духов, туалетной воды или дезодорантов с ярким ароматом.

    – Не злоупотребляйте алкогольными напитками.

    – Курение в поезде запрещено.

    – Если вы путешествуете с животными, соблюдайте правила их перевозки.

    Соблюдая эти простые правила, вы сделаете путешествие на поезде приятным и комфортным для себя и своих попутчиков. Помните, что вежливость и уважение – это основа гармоничного сосуществования в любом обществе, даже в таком маленьком, как поездное купе.

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