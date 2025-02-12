Откусывать – дурной тон: как правильно есть хлеб

Tекст: Ольга Никитина

Как правильно подавать хлеб к столу

Хлеб обычно подают в отдельной корзине или на тарелке. Небольшая (около 18 см в диаметре; может быть как круглой, так и квадратной) персональная тарелка гостя, предназначенная для хлеба или бутербродов, называется пирожковой. Общая же называется хлебной тарелкой (или хлебницей). Хлебная тарелка больше по размеру и предназначена для крупных кусков хлеба или булочек.

Для пирожковой тарелки этикетом для определено место на обеденном столе. Располагается она слева от основной тарелки гостя, примерно на уровне «10-11 часов» относительно нее, или слева, отцентрированная относительно центра основной тарелки. Иногда за столом могут происходить казусы, когда человек, плохо знающий правила этикета, может взять под свой хлеб тарелку соседа или ненароком утащить бутерброд соседа справа.

В случае отсутствия пирожковой тарелки допускается использование бумажной салфетки.

Общая хлебная тарелка появляется на столе непосредственно перед подачей горячих блюд или в то же самое время. Его могут накрыть льняной салфеткой, чтобы не заветрился. Ставится она в центр стола, когда компания большая, или с правой стороны, когда гость один.

Как правильно есть хлеб

Главное правило хлебного этикета – хлеб не режут ножом, а отламывают небольшими кусочками. Этот обычай имеет давнюю историю и связан с традициями гостеприимства, когда хозяин делился хлебом с гостями, что символизировало единство и доверие. В древних культурах, таких как Древняя Греция и Рим, преломление хлеба было важным ритуалом, укрепляющим социальные связи.

Недопустимо также накалывать хлеб на вилку. Берут хлеб обычно левой рукой, тогда права остается свободной для других действий. Ломать хлеб на крупные куски и складывать их в тарелку не стоит – каждый ломтик должен быть на один укус и отправляться сразу в рот.

Как правильно есть бутерброды

Хлеб может подаваться и в составе различных блюд.

Хлеб может подаваться не только самостоятельно, но и быть ингредиентом сложных составных блюд, в том числе вкусных бутербродов или сочных сэндвичей. Если блюдо не многоярусное, его можно брать руками и откусывать, но порой, чтобы не открывать рот слишком широко, приходится прибегать к ножу и вилке.

Как по этикету есть масло с хлебом

В таком случае на пирожковой тарелке гостя должен быть сервирован персональный нож для масла. С помощью этого ножа из общей масленки на свою тарелку переносят небольшое количество масла. Каждый раз, отламывая новый кусочек хлеба, на него наносят немного масла своим ножом непосредственно перед тем, как съесть этот кусочек.

Важно: категорически не рекомендуется разрезать хлеб на тарелке, крошить его в суп или соус. Хлеб едят отдельно от основных блюд, делая небольшие перерывы между приемами пищи.

Как за столом делят общую хлебницу

Если хлеб находится в общей хлебной тарелке без специальных приборов, его берут левой рукой и переносят на свою пирожковую тарелку. Важно помнить о тактичности: не следует ощупывать хлеб, выбирая самый мягкий кусок, или перебирать все кусочки в поисках лучшего.

Если вы дотронулись до какого-то ломтика хлеба, следует остановить на этом поиски самого привлекательного куска, – оставлять этот кусок хлеба в общей тарелке было бы невежливо. Подобные действия могут создать неловкую ситуацию и испортить аппетит другим гостям.

Еще один способ – использовать салфетку, чтобы с ее помощью взять для себя кусок с общей тарелки. Делать так предпочтительнее, если есть сомнения в выборе конкретного куска (например, если у вас есть пожелания относительно уровня прожарки хлеба или если некоторые куски содержат нежелательные добавки в виде специй или посыпки, например, кунжутной, на которую у некоторых людей есть аллергия). Если используется салфетка, вернуть непонравившийся кусок обратно в хлебницу допустимо.

На мероприятиях со шведским столом для хлеба обычно предусмотрены специальные щипцы. Если свежий хлеб накрыт льняным полотенцем, не следует полностью снимать полотенце. Достаточно отогнуть край настолько, чтобы отрезать необходимое количество хлеба, придерживая буханку через полотенце или салфетку. Это гигиенично и демонстрирует уважение к другим гостям.

Правила обращения со специями

Использование специй также подчиняется определенным правилам этикета.

Не следует добавлять специи в блюдо, не попробовав его. В ресторанах повара тщательно следят за балансом вкусов, и добавление специй может нарушить этот баланс.

Если необходимо добавить соль, ее следует поискать на столе или попросить у официанта. Желательно, чтобы у каждого гостя была своя солонка или хотя бы одна на двоих. Из открытой солонки соль берут специальной миниатюрной ложечкой. Если ее поблизости нет, можно воспользоваться кончиком чистого ножа, чтобы переложить щепотку соли на свою пирожковую тарелку – но лишь один раз.

Соль и перец неразлучны, а потому на прозвучавшую за столом просьбу следует взять подставку, передав и солонку, и перечницу одновременно. Специи из рук в руки передавать не принято. К тому же если кто-то попросил передать что-либо за столом у конкретного человека, перехватывать инициативу не рекомендуется, даже если вам это не составит труда.

Как правильно подавать на стол печенье и как его есть за столом

Правила этикета для печенья за столом не так строги, как для хлеба, но тем не менее они вносят определенную ясность в то, как себя вести. Основные пункты:

– Если печенье подается на общей тарелке, необходимо переложить его на свою тарелку. Не следует брать печенье непосредственно из общей тарелки и сразу отправлять в рот.

– Маленькое печенье (например, «миниатюрное» печенье, небольшие печенья-сэндвичи, крекер) можно съесть целиком.

– Большое печенье (это может быть овсяное печенье или печенье с начинкой) рекомендуется разломать на несколько небольших кусочков и есть по одному.

При употреблении печенья неизбежно образуются крошки. Важно следить за тем, чтобы крошки оставались на вашей тарелке, а не на одежде или столе.

Заключение

Знание правил этикета употребления хлеба и бургеров за столом – это признак хороших манер и уважения к окружающим. Главное – аккуратность, умеренность и внимание к деталям. Отламывайте хлеб, а не откусывайте, используйте приборы, если они есть, и не забывайте о гигиене. В случае с бургером – используйте обертку и держите его обеими руками. Помните, что в разных ситуациях (формальный ужин или дружеская встреча) требования к этикету могут немного отличаться, но базовые принципы остаются неизменными.