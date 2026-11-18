Tекст: Антон Антонов

ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружили в продукции свиноводства в холодильной камере №10 по адресу: проспект Михаила Нагибина, дом 17 в Ростове-на-Дону, где расположен торгово-развлекательный центр «РИО», передает РИА «Новости».

Инфицированную холодильную камеру официально признали очагом заболевания и на ее территории ввели карантин с ограничениями на оборот животных, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок, а областному управлению ветеринарии поручено утвердить план предотвращения распространения возбудителя африканской чумы свиней на территории города.

Африканская чума свиней представляет собой особо опасное заразное вирусное заболевание свиней, не поддается лечению и вакцинопрофилактике, не опасна для человека, но способна нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, поэтому для остановки ее распространения применяются жесткие карантинные меры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Брянской области утвердили план борьбы с вирусом африканской чумы свиней среди диких животных.

Весной в «Технополисе Москва» создали вакцину против чумы свиней.