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Африканская чума свиней выявлена в продукции в ТРЦ «РИО» в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распорядился ввести карантин в холодильной камере торгово-развлекательного центра «РИО» в Ростове-на-Дону после обнаружения в продукции ДНК вируса африканской чумы свиней, следует из соответствующего распоряжения.
ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружили в продукции свиноводства в холодильной камере №10 по адресу: проспект Михаила Нагибина, дом 17 в Ростове-на-Дону, где расположен торгово-развлекательный центр «РИО», передает РИА «Новости».
Инфицированную холодильную камеру официально признали очагом заболевания и на ее территории ввели карантин с ограничениями на оборот животных, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок, а областному управлению ветеринарии поручено утвердить план предотвращения распространения возбудителя африканской чумы свиней на территории города.
Африканская чума свиней представляет собой особо опасное заразное вирусное заболевание свиней, не поддается лечению и вакцинопрофилактике, не опасна для человека, но способна нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству, поэтому для остановки ее распространения применяются жесткие карантинные меры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Брянской области утвердили план борьбы с вирусом африканской чумы свиней среди диких животных.
Весной в «Технополисе Москва» создали вакцину против чумы свиней.