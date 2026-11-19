Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
МВД начало проверку после жалоб на скрытые камеры в туалетах ЮФУ
Сотрудники полиции в Ростовской области начали проверку информации о незаконной видеосъемке и нарушении неприкосновенности частной жизни в одном из вузов Ростова-на-Дону, сообщили в региональном ГУ МВД.
«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, в которой сообщается о незаконной съемке и грубом нарушении неприкосновенности частной жизни в одном из высших учебных заведений Ростова-на-Дону», – сообщает ведомство в «Максе».
В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные лица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По информации ТАСС, ранее в социальных сетях появились жалобы студенток Южного федерального университета на наличие скрытых камер видеонаблюдения в уборных комнатах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Рособрнадзор объявил предостережения Южному федеральному университету и Московскому физико-техническому институту.
В Москве суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро «Пушкинская».