Tекст: Антон Антонов

Движение потребовало раскрыть документы о расторжении договора с компанией Кушнера, сообщает РТС.

«Одной из первых задач нового Народного собрания должно стать признание недействительным специального закона (lex specialis) для Генерального штаба. Необходимо также предпринять все предусмотренные законом шаги для устранения последствий решения правительства от ноября 2024 года и обеспечения полной правовой защиты комплекса», – заявили представители движения.

По их оценке, Генеральный штаб стал символом сопротивления произволу властей, разрушению институтов и распоряжению общественными благами в обход закона. Движение намерено добиваться того, чтобы зданию присвоили статус культурного наследия.

«Наша цель – не только предотвратить снос Генерального штаба, но и обеспечить его реставрацию. Она должна основываться на экспертных исследованиях, современных принципах сохранения исторического наследия и общественном обсуждении будущего назначения комплекса. Генеральный штаб останется на своем месте, он будет отреставрирован и станет доступен для граждан, которые его защищали», – говорится в заявлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Сербия разрешила строить отель вместо разрушенного НАТО здания Генштаба.

Правительство Сербии объявило, что здания больше не являются объектами культурного наследия, что открывает возможность их сноса для застройки.

Позднее Сербия расторгла контракт с компанией Кушнера.