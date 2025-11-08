Сербия разрешила зятю Трампа строить отель вместо разрушенного НАТО здания Генштаба

Tекст: Дмитрий Зубарев

Парламент Сербии одобрил новый закон, который разрешает снос разрушенного в 1999 году во время бомбардировок НАТО здания Генштаба Минобороны Югославии и отменяет его статус охраняемого объекта, передает РБК. Вместо памятника появится крупный гостиничный комплекс с торговыми площадями и музеем памяти погибших и раненых при бомбардировках. Реализовать проект стоимостью 500 млн долларов предстоит компании Affinity Partners, связанной с американским бизнесменом Джаредом Кушнером, который приходится зятем бывшему президенту США Дональду Трампу.

Контракт на строительство с компанией Кушнера был одобрен правительством Сербии еще весной. Однако, как сообщает The New York Times, соглашение временно приостанавливали из-за обвинений в мошенничестве чиновников, участвовавших в согласовании проекта.

На этой неделе депутаты Сербской прогрессивной партии предложили внести проект в список «срочных», что обеспечивает получение всех разрешительных документов в ускоренном порядке без проволочек. Такой статус позволяет применять к проекту чрезвычайные административные меры.

Депутат Миленко Йованов – автор законопроекта – выразил мнение, что это даст шанс восстановить утраченное после бомбардировок и поможет улучшить отношения Сербии с США. Оппозиция выступила резко против. Депутат Мариника Тепич назвала здание Генштаба «символом сопротивления» и упрекнула власть в том, что из него хотят сделать роскошный комплекс «чтобы угодить Дональду Трампу».

Тем не менее инициатива была проведена через парламент благодаря большинству правящей партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джаред Кушнер планирует построить роскошный отель в Белграде на месте бывшего здания Министерства обороны Югославии.