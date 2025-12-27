Tекст: Мария Иванова

Кроме того подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Подолов, Купянска-Узлового, Болдыревки Харьковской области и Яровой Донецкой народной республики (ДНР). Противник потерял до 60 боевиков. Уничтожены два бронеавтомобиля и два пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» за сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены четыре склада с боеприпасами

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Писаревкой и Гаврилово Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Прилипки, Старицы и Вильчи.

При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и три РЭБ. Уничтожены два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах Никифоровки, Донецкого, Резниковки, Славянска, Кривой Луки, Рай-Александровки и Степановки ДНР.

Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и склад матсредств.

В то же время подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты у Артемовки, Торецкого, Димитровв, Гришино, Белицкого, Родинского, Нового Донбасса ДНР, Новопавловки и Ивановки Днепропетровской области.

Потери противника составили более 440 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны под Добропасово, Гавриловкой Днепропетровской области, Прилуками, Воздвижевкой, Косовцево и Терноватым Запорожской области.

ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, девять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада матсредств, отчитались в Минобороны.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили технику и робота ВСУ под Купянском.

Накануне российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, а до этого они освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.