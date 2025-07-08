Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потратили на постройку домов для сына Попова

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, построенные объекты были оборудованы «под ключ», включая внутреннюю отделку, мебель и сантехнику, однако официальные документы оформлялись как работы в парке, передает РИА «Новости».

Следственный комитет сообщил, что уголовные дела экс-директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова по обвинению в мошенничестве на сумму 25 млн и служебном подлоге переданы в суд. Фигуранты полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следствие по делу самого Попова продолжается.

По версии следствия, в 2022–2024 годах Попов, Шестеров и Ахмедов вносили недостоверные сведения о строительных работах в документацию парка «Патриот», что позволило им похитить более 25 млн рублей. Арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 100 млн рублей. Дела Шестерова и Ахмедова будут рассматриваться в Одинцовском гарнизонном и городском судах соответственно.

Напомним, бывший заместитель министра обороны, генерал армии запаса Павел Попов был арестован по обвинению в мошенничестве.

В августе прошлого году СК сообщил о задержании руководителя подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Ахмедова арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.