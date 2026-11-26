При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Сейм Латвии одобрил госгарантии AirBaltic на 175 млн евро
Delfi: Сейм Латвии одобрил госгарантии AirBaltic на 175 млн евро
Латвийский Сейм одобрил предоставление авиакомпании AirBaltic государственной гарантии на сумму 175 млн евро, сообщил портал Delfi.
Парламент Латвии принял поправки к закону, позволяющие правительству выдать AirBaltic госгарантию в размере до 175 млн евро. Эти средства помогут компании привлечь частное финансирование для обеспечения операционной деятельности и продолжения реструктуризации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Delfi.
Законопроект поддержали 76 парламентариев, 18 депутатов проголосовали против.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце авиакомпания AirBaltic запланировала уволить около 100 пилотов и 200 бортпроводников.
AirBaltic сообщила о намерении сократить до 700 сотрудников в Латвии, Литве и Эстонии.
В сентябре национальный авиаперевозчик Латвии подал заявление о банкротстве из-за разрыва торговых связей с Россией.