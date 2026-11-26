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Москвич получил 15 суток ареста за закрашенную по заданию из Telegram камеру
Суд арестовал москвича на 15 суток за порчу камеры по инструкции из Telegram
Дорогомиловский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Эдуарду Кумыкову, который закрасил камеру видеонаблюдения по заданию из мессенджера Telegram.
Суд арестовал на 15 суток мужчину, закрасившего черной краской камеру у входа в подъезд, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Дорогомиловский районный суд города Москвы назначил 15 суток административного ареста Эдуарду Кумыкову, признанному виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», – сообщила собеседница агентства.
Установлено, что 24 ноября Кумыков закрасил черной краской подъездную камеру городского видеонаблюдения многоквартирного жилого дома. В ходе заседания молодой человек пояснил, что выполнил задание, полученное в мессенджере Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд в Москве арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро.
В августе суд назначил 14 суток административного ареста руководителю инженерной компании за демонстрацию гениталий в столичной подземке.
Летом столичная инстанция назначила семь суток ареста нетрезвому мужчине за дебош с муляжом оружия на автозаправочной станции.