При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Польша допустила введение запрета на пролет летящих в Россию самолетов
МИД Польши: Варшава рассмотрит запрет на пролет летящих в Россию самолетов
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о возможности запрета на использование воздушного пространства республики для летящих в Россию или из нее самолетов.
«Это один из вариантов, который можно рассмотреть», – сказал Сикорский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о бесполетной зоне над Польшей для самолетов, которые взлетают или садятся в России. Его слова приводит РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель польского внешнеполитического ведомства сообщил о вызове посла России Георгия Михно на фоне заявлений о якобы нарушении воздушного пространства.
В апреле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал неактуальным вопрос с разрешением на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо через территорию страны.