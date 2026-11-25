Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Москва заявила о заинтересованности в нормализации отношений с Грузией
Лавров сообщил о готовности России к нормализации отношений с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва заинтересована в выстраивании прагматичных связей с Тбилиси.
Основой для улучшения двустороннего взаимодействия стал возобновленный прямой диалог, передает ТАСС.
«Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией», – заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии в Гомеле.
Министр выразил признательность Минску за предоставление переговорной площадки для недавней встречи заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина и специального представителя премьер-министра Грузии Георгия Зурабашвили. Он также поддержал слова грузинского коллеги об отсутствии причин избегать контактов с Москвой, назвав эту позицию отвечающей интересам граждан обеих стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил о готовности Москвы и Тбилиси к поэтапному налаживанию связей.
Ранее глава министерства иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила о необходимости преодолеть страх перед диалогом с Россией.
Также Галузин и специальный представитель премьер-министра Грузии Георгий Зурабашвили договорились продолжить общение.