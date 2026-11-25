Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.4 комментария
Токаев прибыл в Москву на форум AI Journey
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву для участия в Международной конференции AI Journey 2026.
В аэропорту Токаева встретили официальные лица правительства России, сообщает пресс-служба казахстанского лидера в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном рассказе Владимира Путина Касым-Жомарту Токаеву об итогах трехсторонней встречи в Шэньчжэне.
Лидеры России и Казахстана запланировали визит на форум по искусственному интеллекту после вечерней встречи в Кремле.
В начале месяца президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на заседание Совета ОДКБ.