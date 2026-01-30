Reuters сообщило о переговорах SpaceX с xAI о слиянии перед IPO

Tекст: Антон Антонов

По данным Reuters, в результате объединения под единым управлением могут оказаться такие проекты, как ракеты Маска, спутниковая сеть Starlink, социальная сеть X (ранее Twitter, заблокирована в России), а также чат-бот Grok AI, передает РИА «Новости».

По информации агентства, в рамках обсуждаемого слияния акции xAI планируется обменять на акции SpaceX. Некоторым руководителям xAI может быть предложено получить денежные выплаты вместо акций. Для упрощения возможной сделки 21 января в Неваде были зарегистрированы две организации.

Reuters указывает, что объединение способно усилить позиции SpaceX в создании орбитальных дата-центров, что важно для конкуренции на рынке искусственного интеллекта с такими компаниями, как Google, Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) и OpenAI. Выступая в Давосе, Маск заявил, что «самым дешевым местом для размещения ИИ будет космос».

Окончательное соглашение между сторонами пока не подписано, а сроки и структура потенциальной сделки остаются неопределенными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX планирует провести крупнейшее IPO в истории. По данным СМИ, SpaceX рассчитывает привлечь более 30 млрд долларов при оценке рыночной капитализации около 1,5 трлн долларов.