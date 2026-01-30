  • Новость часаПатрульный самолет США приблизился к берегам Сочи
    Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    30 января 2026, 05:58 • Новости дня

    Reuters сообщило о переговорах SpaceX с xAI о слиянии перед IPO

    Tекст: Антон Антонов

    Компании Илона Маска SpaceX, производитель космической техники, и xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, обсуждают возможность объединения перед первичным публичным размещением (IPO) акций SpaceX, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, в результате объединения под единым управлением могут оказаться такие проекты, как ракеты Маска, спутниковая сеть Starlink, социальная сеть X (ранее Twitter, заблокирована в России), а также чат-бот Grok AI, передает РИА «Новости».

    По информации агентства, в рамках обсуждаемого слияния акции xAI планируется обменять на акции SpaceX. Некоторым руководителям xAI может быть предложено получить денежные выплаты вместо акций. Для упрощения возможной сделки 21 января в Неваде были зарегистрированы две организации.

    Reuters указывает, что объединение способно усилить позиции SpaceX в создании орбитальных дата-центров, что важно для конкуренции на рынке искусственного интеллекта с такими компаниями, как Google, Meta* (запрещена в России как экстремистская организация) и OpenAI. Выступая в Давосе, Маск заявил, что «самым дешевым местом для размещения ИИ будет космос».

    Окончательное соглашение между сторонами пока не подписано, а сроки и структура потенциальной сделки остаются неопределенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX планирует провести крупнейшее IPO в истории. По данным СМИ, SpaceX рассчитывает привлечь более 30 млрд долларов при оценке рыночной капитализации около 1,5 трлн долларов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    27 января 2026, 12:10 • Новости дня
    Роскосмос: «Ангару-1.2М» запустят после 2035 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Запуск модернизированной облегченной ракеты «Ангара-1.2» планируется проводить после 2035 года, заявил замгендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

    Модернизированная ракета получит наименование «Ангара-1.2М», первый пуск будет возможен после 2035 года, его планируется провести с космодрома Плесецк в Архангельской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Баранова.

    Массу полезной нагрузки для вывода на орбиту у ракеты-носителя определят по результатам проектирования. Базовая «Ангара-1.2» способна вывести на низкую околоземную орбиту 3,5 тонны.

    Ранее ракета «Ангара-А5» впервые вывела на геостационарную орбиту спутник для Минобороны России с космодрома Плесецк.

    28 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Названа скорость движения разработанных в России луноходов с грузом

    Tекст: Мария Иванова

    Российские луноходы смогут транспортировать крупногабаритные модули международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час.

    Разработанные в России луноходы смогут перевозить модули Международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час, сообщил вице-президент Петербургского отделения Российской академии космонавтики Михаил Маленков на Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королёва.

    Маленков отметил: «Если мы перевозим модули со скоростью 400 метров в час, мощность тяговых электродвигателей 340 Ватт. Чтобы сравнить с луноходом – мощность колеса восьмиколесного лунохода 40 Ватт». В случае, если луноходы перемещаются пустыми, их скорость достигнет километра в час, передает РИА «Новости».

    Такие машины смогут работать «лунным поездом», соединяя два лунохода в двузвенный аппарат. Ожидается, что они будут перевозить модули диаметром до четырех метров, длиной до восьми метров и весом до 18 тонн. Для посадки модули будут размещаться на ровной поверхности, а затем транспортироваться к научной базе в интересующем ученых месте.

    Кроме того, предложено использовать интеллектуальные мобильные платформы – самоходные шасси с системой локальной навигации и автоматическими стыковочными устройствами. Луноходы будут способны поворачивать все четыре колеса для движения боком и разворачиваться на месте.

    По предварительным данным, международная лунная исследовательская станция планируется к созданию к 2035 году. Соглашение между Россией и Китаем о совместном строительстве станции было подписано в ноябре 2022 года и ратифицировано президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года.

    Напомним, накануне Россия заявила о планах отправить на Луну станцию «Луна-30» с двумя луноходами.

    Роскосмос планирует построить на Луне электростанцию к 2036 году. Специалисты Роскосмоса уже определили участок для размещения будущей лунной базы.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    27 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Баканов сообщил о предотвращении ошибки в орбите РОС благодаря спутнику «Бион-М»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запуск спутника «Бион-М» № 2 позволил не допустить ошибку в выборе наклонения орбиты для Российской орбитальной станции (РОС), сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на форуме AMTExpo 2026.

    Баканов сообщил, что запуск спутника «Бион-М» №2 позволил избежать ошибки при выборе наклонения орбиты для Российской орбитальной станции, передает ТАСС.

    По его словам, аппарат был выведен на полярную орбиту с Байконура 20 августа, а приземлился в Оренбургской области 19 сентября.

    Эксперимент проводился для анализа возможности запуска РОС на полярную орбиту. Баканов отметил: «Выяснилось, что радиационная нагрузка на полярной орбите превышает ту, на которой сейчас находится Международная космическая станция. Благодаря этому эксперименту мы смогли сделать выводы и не допустить ошибку в том наклонении орбиты, которую мы выбираем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская орбитальная станция получит энергоисточники мощнее, чем на МКС.

    Роскосмос утвердил развертывание Российской орбитальной станции на российском сегменте МКС.

    Кононенко назвал спекуляцией версию о «космическом ударе» по США созданием РОС.

    28 января 2026, 12:03 • Новости дня
    Медведев пошутил о своей малограмотности при критике прототипа портала госуслуг

    Медведев пошутил о своей малограмотности при оценке портала госуслуг

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время форума МФЦ пошутил о своей прежней малограмотности, вспоминая, как в 2013 году критиковал неудобную тестовую версию портала госуслуг.

    Дмитрий Медведев на форуме МФЦ вспомнил, как в 2013 году критиковал тестовую версию портала госуслуг, передает ТАСС. Тогда он отмечал, что разобраться с регистрацией на сервисе «вообще фиг разберешься». Позже Медведев шутливо пояснил, что в тот момент был «малограмотным» и ему не хватило квалификации.

    Он подчеркнул, что при запуске подобных сервисов важно учитывать готовность общества к переменам. По словам Медведева, в то время многие опасались, что взрослым людям будет сложно освоить новые цифровые услуги.

    В ходе обсуждения перехода госуслуг в онлайн Медведев пошутил: «Все уйдет в онлайн, когда мы в онлайн уйдем. До тех пор пока мы не уйдем, что-то в офлайне останется».

    Он добавил, что сейчас важно создавать гармонию между цифровыми и очными форматами, чтобы граждане могли выбирать удобный способ получения услуг.

    Зампред Совета безопасности выразил уверенность, что Министерство экономического развития продолжит совершенствовать систему, чтобы обеспечить комфортное взаимодействие пользователей с государством.

    «Так что я уверен, что, Максим Геннадьевич, вы и ваши коллеги будут этим вовсю заниматься», – обратился он к министру Максиму Решетникову.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о планах внедрять искусственный интеллект для обработки обращений граждан и проверки документов при оказании государственных услуг.

    27 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Баканов сообщил о сокращении массы двигателей ракеты «Ангара»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масса двигателей ракеты «Ангара» стала меньше на 15%, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в рамках форума новых материалов и технологий AMTEXPO.

    Баканов заявил на форуме AMTEXPO, что масса двигателей экологичной ракеты «Ангара» была снижена на 15% благодаря внедрению аддитивных технологий, передает ТАСС.

    По его словам, почти 45% деталей теперь производится с помощью 3D-печати, что позволило оптимизировать ценообразование и повысить эффективность при выводе полезной нагрузки на орбиту.

    Баканов также отметил, что Курчатовский институт разработал специальный молибденовый сплав, упрочненный керамикой из карбида титана, который выдерживает температуры свыше 1 тыс. градусов Цельсия и способен работать до 10 лет. Он подчеркнул: «У нас с этого года в рамках национального проекта стартует федеральный проект «Космический атом» – это создание буксира-движка для дальнего космоса».

    Глава Роскосмоса уточнил, что основная часть нового двигателя для дальнего космоса будет изготавливаться с применением 3D-печати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск ракеты «Ангара-1.2М» планируют после 2035 года.

    Денис Мантуров заявил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк состоится в ближайшее время.

    Стартовый стол для ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию на космодроме Восточный.

    27 января 2026, 12:57 • Новости дня
    Россия объявила о планах запустить «Луну-30» с двумя луноходами в 2036 году

    Глава НПО Лавочкина Марфин анонсировал запуск «Луны-30» в 2036 году

    Tекст: Мария Иванова

    Российская автоматическая станция «Луна-30», на борту которой разместят два средних лунохода, должна отправиться к спутнику Земли в 2036 году, сообщил гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин.

    Россия планирует осуществить запуск станции «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году, сообщил генеральный директор НПО Лавочкина Василий Марфин на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что на борту станции будут размещены два средних лунохода.

    Согласно представленной Марфиным презентации, в ближайшие годы запланировано несколько важных этапов в рамках российской лунной программы. В частности, полет орбитального аппарата «Луна-26» намечен на 2028 год, а миссии по посадке двух аппаратов «Луна-27» на Южном и Северном полюсах Луны должны пройти в 2029 и 2030 годах соответственно.

    Кроме того, запуск орбитальной станции «Луна-29» запланирован на 2032 год, а миссия по доставке лунного грунта «Луна-28» – на 2034 год. Эти проекты, по словам руководителя НПО Лавочкина, призваны существенно расширить российские исследования лунной поверхности и подготовить почву для последующих экспедиций.

    Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует запустить лунную электростанцию к 2036 году.

    Госкорпорация «Роскосмос» определила участок для размещения будущей лунной базы.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.

    27 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры

    ИКИ РАН предупредил о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры

    Tекст: Мария Иванова

    Небольшое увеличение геомагнитной активности прогнозируется на ближайшие сутки из-за влияния корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитная обстановка в ближайшие сутки может измениться из-за влияния корональной дыры на Солнце, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пока специалисты фиксируют спокойную ситуацию, однако ожидают умеренный рост геомагнитных индексов. Скорость и плотность солнечного ветра остаются на среднем уровне.

    За прошедшие сутки интенсивных полярных сияний не наблюдалось, и в ближайшее время их появления также не прогнозируется. Вспышечная активность Солнца была умеренной: специалисты насчитали семь вспышек слабого уровня C, а индекс активности составил 5,2 из 10.

    Эксперты отмечают, что повышенная интенсивность рентгеновского излучения связана с крупными активными областями, которые уходят за видимый край светила. По их словам, ожидается умеренный рост геомагнитных индексов из-за влияния небольшой корональной дыры, однако существенных изменений в течение суток не ожидается. На масштабе двух-трех дней возможен дальнейший рост солнечной активности.

    Напомним, ранее ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    Магнитная буря после январской солнечной вспышки стала одним из крупнейших событий века.

    27 января 2026, 12:25 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о первом пуске ракеты «Иркут» после 2030 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый пуск ракеты сверхлегкого класса «Иркут» с космодрома Плесецк возможен после 2030 года, сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

    По его словам, первый запуск сверхлегкой ракеты «Иркут» с космодрома Плесецк может состояться после 2030 года, передает РИА «Новости».

    Баранов выступил с этой информацией на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва.

    По данным, представленным в его презентации, новая ракета сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 780 кг полезной нагрузки. Это позволит расширить возможности по запуску малых спутников и других космических аппаратов.

    Планируется, что первым стартовым комплексом для «Иркута» станет космодром Плесецк в Архангельской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны представило облик сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут». Первый пуск этой ракеты запланировали на 2024 год.

    28 января 2026, 21:20 • Новости дня
    В Парагвае открыли памятник Гагарину

    В Асунсьоне установили бюст Гагарина

    В Парагвае открыли памятник Гагарину
    @ t.me/pravfond_officia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На берегу реки Парагвай в столице страны состоялось торжественное открытие памятника первому космонавту Юрию Гагарину, собравшее иностранных дипломатов.

    Бюст первого космонавта Юрия Гагарина торжественно открыли в Асунсьоне при поддержке посольства России. На мероприятии присутствовали послы Бразилии, Индии, Ливана и Доминиканы, а также советник посольства Уругвая сообщило РИА «Новости» .

    Директор Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн заявила: «Сегодня на берегу реки Парагвай состоялось открытие памятника Юрию Гагарину. То, что он увидел из космоса Землю, показало, что нет границ, что есть наша общая планета, за которую мы несем общую ответственность».

    Посол России в Парагвае Александр Писарев напомнил, что уже через три месяца мир отметит 65-летие первого полета человека в космос, который стал Международным Днем космонавтики по решению ООН. По его словам, открытие памятника Гагарину – это знак уважения подвигу, изменившему ход истории, и напоминание о том, что именно мужество и труд ведут человечество вперед.

    Писарев также отметил, что в мае 2023 года при поддержке посольства Парагвая в Москве был установлен памятник композитору Хосе Асунсьону Флоресу, создателю жанра гуарания, признанного ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия. Этот памятник, по его словам, стал символом вклада Парагвая в мировую культуру.

    А вот в Киеве бюст Юрия Гагарина демонтировали, от монумента остался только постамент. Официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом, почему теперь Гагарин больше не считается первым космонавтом с точки зрения киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Парагвай имеет хорошие отношения с Россией и заинтересован в развитии торговли.


    27 января 2026, 08:26 • Новости дня
    В Китае создали первую ИИ-модель для оптических исследований

    В Китае создали первую модель ИИ для оптических исследований

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае представили первую в мире большую языковую модель Optics GPT, способную решать сложные задачи в области оптики и оптоэлектроники.

    Исследователи Шанхайского университета Цзяотун создали первую в мире большую языковую модель искусственного интеллекта, специально предназначенную для оптических исследований, сообщает ТАСС.

    Новый искусственный интеллект получил название Optics GPT и способен глубоко анализировать научные вопросы, связанные со светом и его свойствами.

    Профессор кафедры интегральных схем университета И Лилинь отметил: «Благодаря целенаправленному и структурированному обучению небольшие специализированные модели могут превосходить гораздо более крупные универсальные модели в конкретных областях». По словам разработчиков, Optics GPT изучил базовые теории, методы проектирования и решения задач, которые применяются в инженерной оптике.

    Модель обучалась с нуля на больших массивах данных, охватывающих происхождение, распространение и управление светом. Это позволило искусственному интеллекту освоить фундаментальные теории и логику инженерных расчетов.

    Разработчики утверждают, что Optics GPT можно применять в таких сферах, как оптическая связь, проектирование оптических систем, оптоэлектроника и оптические вычисления. Они уверены, что новая система способна устранить главный недостаток универсальных моделей ИИ, которые часто не справляются с точными вычислениями и специализированными задачами.

    Команда подчеркивает, что Optics GPT пригодится для обучения, научных исследований и в промышленности. Модель уже называют перспективной для дальнейшего развития отрасли и интеграции в новые инженерные решения.

    Напомним, накануне Китай запустил первый в мире завод по производству суставов для роботов.

    В этом году Qwen от Alibaba Cloud стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.

    Ранее Zhipu AI представила самую мощную в Китае модель искусственного интеллекта.

    28 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Медведев заявил о внедрении искусственного интеллекта в госуслуги

    Медведев: Искусственный интеллект будет применяться в сфере госуслуг

    Tекст: Вера Басилая

    Искусственный интеллект планируется внедрять для обработки обращений граждан и проверки документов при оказании государственных услуг, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

    По словам Медведева, искусственный интеллект пока не способен полностью заменить существующую систему государственных взаимоотношений, однако его элементы уже могут быть интегрированы в сферу предоставления госуслуг, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что элементы искусственного интеллекта могут пригодиться при оказании госуслуг, в частности при обработке больших массивов обращений граждан, проверке документов и консультациях.

    По словам Медведева, такие технологии способны существенно повысить эффективность работы МФЦ.

    «Совершенно очевидно, что сейчас это тоже будет очень полезно», – заключил замглавы Совбеза.

    Ранее в МФЦ начали внедрять сервис самообслуживания, который дает возможность получить услуги или справки без предъявления паспорта и без участия специалистов.

    29 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Космонавт Платонов отказался раскрыть личность заболевшего члена Crew Dragon

    Платонов отказался раскрыть имя заболевшего астронавта Crew Dragon

    Tекст: Мария Иванова

    Космонавт Олег Платонов сообщил, что не будет называть имя заболевшего члена экипажа миссии Crew-11, вернувшейся досрочно на Землю.

    Космонавт Роскосмоса Олег Платонов не стал называть имя члена экипажа Crew Dragon, из-за состояния здоровья которого миссия Crew-11 досрочно завершилась, передает ТАСС.

    Он отметил: «Я думаю, очевидный ответ, что, конечно же, я не приоткрою завесу тайны, потому что, во-первых, у нас экипажная этика, и это понятно. Никто бы, наверное, не хотел, чтобы про него знали какие-то медицинские тайны, поэтому ничего я сказать не могу. В принципе сейчас все члены экипажа чувствуют себя хорошо».

    Платонов рассказал, что за время миссии Crew-11 провели около 30 научных экспериментов. Ему особенно запомнился эксперимент «Сепарация» по получению чистой воды из урины. Также экипаж активно занимался мониторингом поверхности Земли из космоса.

    Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-11, в который входят Платонов, американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи, вернулся на Землю после отстыковки от МКС 15 января. Изначально планировалось, что экипаж пробудет на станции до конца февраля, однако досрочное возвращение было связано с медицинским инцидентом у одного из участников.

    НАСА не раскрывает личность заболевшего и детали диагноза, однако подчеркивает, что его состояние стабильное. Представители агентства уточнили, что причиной инцидента не стали ни служебные обязанности на станции, ни подготовка к выходу в открытый космос, ни травма.

    Кроме того, Платонов опроверг слухи о конфликтах внутри экипажа, заявив, что «конфликтов не было, ссор тоже. В экипаже были товарищеские отношения без всяких напряжений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж миссии Crew-11 с космонавтом Олегом Платоновым досрочно вернулся с МКС на Землю.

    Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что причиной экстренного возвращения могли стать психологические проблемы.

    Глава НАСА ранее сообщил о хорошем самочувствии экипажа Crew-11.

    29 января 2026, 08:35 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки

    ИКИ РАН сообщил о возможном увеличении числа солнечных вспышек в ближайшие сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки ожидается выход на видимую сторону Солнца новых активных областей, что может привести к усилению вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В ближайшие сутки на Солнце могут появиться новые активные области на видимой с Земли стороне, что способно привести к увеличению числа солнечных вспышек, передает Telehram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным учёных, в последние сутки геомагнитная обстановка оставалась умеренно возмущённой: фиксировались краткосрочные возмущения и слабая магнитная буря. За это время наблюдались интенсивные полярные сияния в северо-западных регионах России, которые по яркости достигали восьми баллов из десяти.

    Специалисты отмечают, что влияние на Землю сейчас оказывает небольшая корональная дыра, которая, благодаря особенностям своего положения, ускоряет солнечный ветер и повышает его температуру. В зоне её воздействия планета останется примерно сутки, что создаёт возможность для новых геомагнитных возмущений и повторных бурь.

    Вспышечная активность описывается как низкая, но есть признаки её роста: на сторону Солнца, обращённую к Земле, могут выйти области, которые недавно уже провоцировали сильные вспышки. Ожидается постепенное изменение тренда, и уровень вспышечной активности станет ясен после того, как эти области полностью появятся в поле зрения.

    Напомним, накануне ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Ранее ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    Магнитная буря после январской солнечной вспышки стала одним из крупнейших событий века.

    29 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Роскосмос рассказал о перегрузках космонавтов при спуске с МКС

    Роскосмос сообщил о перегрузках 8g при баллистическом спуске с МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Во время возвращения с орбиты космонавты сталкиваются с перегрузкой, которая при баллистическом спуске может превышать их обычный вес в восемь раз, сообщили в Роскосмосе.

    Космонавты, возвращающиеся с Международной космической станции, испытывают перегрузки, которые ощущаются как увеличение веса их тела в восемь раз, передает Роскосмос/

    Во время спуска с МКС, особенно при баллистической траектории, перегрузка может достигать 8g.

    По словам специалистов, важна не только величина перегрузок, но и их направление: оно может быть поперечным – от груди к спине, либо продольным – от головы к тазу. Для проверки устойчивости космонавтов к подобным нагрузкам проводят специальные обследования с использованием центрифуги.

    Так, при вращениях по направлению грудь-спина космонавты выдерживают перегрузку 4g в течение одной минуты и 8g – 30 секунд. При нагрузках по направлению голова-таз испытания проходят с перегрузками 3g и 5g по полминуты на каждую.

    Общее время обследования составляет 60 минут, что позволяет оценить готовность и физическую устойчивость членов экипажа к реальным условиям возвращения на Землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилот миссии Crew–11 Майк Финке отметил важность наличия аппарата УЗИ на борту космических кораблей.

    В середине января экипаж миссии Crew-11 завершил полет на МКС досрочно из-за медицинского инцидента с одним из астронавтов.

    Между тем в НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после космических полетов.

    29 января 2026, 05:25 • Новости дня
    НАСА назвало дату запуска к МКС миссии Crew-12 с космонавтом Федяевым

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило о начале экипажем SpaceX Crew-12 карантина в связи с миссией на космическую станцию.

    В среду, 28 января, четверо членов экипажа миссии SpaceX Crew-12 начали плановый двухнедельный карантин в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне в преддверии предстоящего запуска на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в НАСА.

    «Наиболее ранняя возможность запуска Crew-12 на орбитальный комплекс – 6.00 утра по восточному времени в среду, 11 февраля, со стартового комплекса 40 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде», – сказано в сообщении.

    Следующие доступные даты запуска: 5.38 утра в четверг, 12 февраля, и 5.15 утра в пятницу, 13 февраля.

    НАСА продолжает работу над определением потенциальных стартовых окон для двух пилотируемых миссий в феврале этого года: Artemis II и Crew-12.

    Crew-12 продолжит практику перекрестных полетов, в рамках которой российские космонавты и западные астронавты участвуют в совместных экспедициях на МКС. Экипаж проведет на орбите несколько месяцев, выполняя научные и технические задачи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский космонавт Андрей Федяев начал предстартовую подготовку в США перед участием в миссии Crew-12, ему предстоят тренировки на базе SpaceX в Калифорнии. Экипаж миссии Crew-11 завершил полет на МКС преждевременно из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов. Пилот миссии Crew–11 Майк Финке заявил о важности аппарата УЗИ в космосе.

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Смена власти в Нидерландах несет для Зеленского хорошую и плохую новость

    В Нидерландах меняется власть: ровно через три месяца после парламентских выборов три партии заключили соглашение о создании правительства во главе с Робом Йеттеном. Новый премьер молод, далек от традиционных ценностей, понравится главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, но не понравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

  • О газете
