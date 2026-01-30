Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Уайлс записку с упоминанием Путина
В ходе заседания кабмина США спецпосланник американского президента Стив Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс записку с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщил пресс-пул Белого дома.
Указано, что записка содержала «дополнительные подробности о разговоре с Путиным». При этом отмечается, что сотрудникам СМИ не удалось «разобрать точную формулировку, только фамилию «Путин», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Уиткофф сообщил, что переговоры будут продолжены в течение недели. Протоколы по гарантиям безопасности Украины, по его словам, в значительной степени финализированы.