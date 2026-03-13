Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.0 комментариев
Лавров сообщил о росте напряженности вокруг ядерных испытаний в мире
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о росте напряженности в мире, в том числе по вопросам, связанным с ядерными испытаниями и нераспространением.
Министр на встрече с секретарем подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом отметил, что международная обстановка становится все более напряженной, и это отражается на обсуждении вопросов ядерной безопасности, передает РИА «Новости».
Лавров заявил: «в нынешних условиях на международной арене, когда напряженность может возрасти в любой день, что она, собственно говоря, и делает, в том числе в вопросах, которые касаются ядерных испытаний, которые касаются вбрасывания информации в медийное пространство, которое будоражит многие страны и создает ощущение, что вот-вот ядерное нераспространение подвергнется не просто рискам, а чуть ли не разрушениям».
Ранее официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что безответственные действия Вашингтона в области контроля над вооружениями сделали США главным источником неопределенности для международного ядерного порядка.
В феврале постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что отмена США моратория на проведение ядерных испытаний может привести к цепной реакции среди других стран.