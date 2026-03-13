Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Торсуев назвал умершую звезду «Приключений Электроника» Скромного сказочным актером
Торсуев назвал Скромного из «Приключений Электроника» сказочным актером
Артист Владимир Торсуев, известный по главной роли в картине «Приключения Электроника», тепло отозвался о скончавшемся коллеге Василии Скромном.
По словам Торсуева, ушедший из жизни артист был замечательным человеком и настоящим мастером. «Скромный – замечательный мужик, порядочный. Совершенно сказочный актер, с моей точки зрения», – приводит его слова РИА «Новости»..
Собеседник агентства отметил, что Скромный единственный из детей-актеров в фильме получил профильное образование, хотя позже выбрал море и стал моряком.
Торсуев подчеркнул, что они дружили с первого взгляда и продолжали общение после съемок. Василий нашел свое место в жизни и стал отличным семьянином, однако уход в 61 год кажется его другу преждевременным.
Наибольшую популярность артисту принес образ Макара Гусева. Помимо этой знаковой роли, в фильмографии Скромного значатся ленты «Школа», «Я – Хортица», «Третье измерение» и «Комбаты».
Как писала газета ВЗГЛЯД, советский актер Василий Скромный скончался на 62-м году жизни.