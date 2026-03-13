Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Путин предложил Совбезу обсудить новые меры защиты инфраструктуры
Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры защиты критической инфраструктуры
Президент Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совбеза вынес на повестку дня вопросы усиления безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.
«У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры», – заявил Путин.
В совещании приняли участие Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Антон Вайно, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, Владимир Колокольцев, Александр Бортников и Сергей Нарышкин.
С докладами выступили Александр Новак, Виталий Савельев и Ирек Файзуллин. Участники рассмотрели предложения по усилению безопасности и координации действий различных ведомств для защиты объектов инфраструктуры.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры.