Кравцов: Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования
Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования, за пять лет количество отстающих школьников уменьшилось на 10%, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил об успехах в обучении школьников, сообщается на сайте Кремля.
Глава ведомства подчеркнул: «Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования, и отдельно мы работаем и с отстающими школьниками. За пять лет их количество уменьшилось на 10%».
Руководитель министерства также доложил о введении единого содержания предметов. Теперь везде действуют общие федеральные программы высокого уровня. Это позволяет дать качественные знания любому ребенку вне зависимости от места проживания.
Чиновник отметил, что педагогическое сообщество восприняло новые стандарты очень позитивно.
Ранее Владимир Путин отметил завершение подготовки стратегии развития образования России.