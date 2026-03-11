Кравцов: Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования

Путин направил поздравления победительницам Паралимпиады Багиян и Ворончихиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин направил поздравления российским спортсменкам, отличившимся на XIV Паралимпийских зимних играх.

В телеграмме паралимпийской лыжнице Анастасии Багиян президент отметил: «Поздравляю Вас с блестящим выступлением и золотом XIV Паралимпийских зимних игр. Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера Вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы». Путин выразил уверенность, что эта победа станет вдохновением для дальнейших свершений спортсменки.

«Эта уверенная победа – достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убежден, она вдохновит Вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать!» – добавил глава государства.

Путин также поздравил горнолыжницу Варвару Ворончихину, ставшую победительницей соревнований по горнолыжному спорту в супергиганте среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Вы ярко представили Россию на Паралимпийских играх в Италии. В соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте продемонстрировали отточенное мастерство и победный настрой, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Молодец! И конечно, особые слова признания и благодарности Вашим тренерам и наставникам. Мы гордимся Вами, Вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», – заявил Путин.

Напомним, Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года. Анастасия Багиян выиграла финальную гонку в классе NS1 и принесла сборной России вторую золотую медаль.

На церемонии награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.