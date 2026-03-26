Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Херсонской области

Сальдо в своем Telegram-канале отметил: «В Юбилейном Алешкинского округа атака беспилотника по легковому автомобилю привела к ранению мужчины 1976 года рождения. Он госпитализирован». По имеющимся данным, пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.

Губернатор также добавил, что в этот же день ВСУ вели обстрелы и применяли беспилотники против других населённых пунктов региона.

Накануне в ходе атаки с применением беспилотников в городе Алешки Херсонской области погибли женщина и пожилой мужчина, получивший смертельные ранения.

В среду в результате удара ВСУ по Новой Каховке в области погиб еще один мирный житель. До этого агенты украинских спецслужб убили одного из глав совета депутатов Новокаховского городского округа Херсонской области, еще несколько терактов удалось предотвратить.