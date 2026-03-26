Автобус «Москва – Стаханов» врезался в жилой дом в ЛНР

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел в ЛНР, когда рейсовый автобус «Москва – Стаханов» съехал с трассы и въехал в частное подворье в населенном пункте Марковка. В результате аварии в больницу были доставлены четыре человека, передает РИА «Новости».

По информации правительства региона, среди пострадавших оказались двое пассажиров автобуса и двое жителей дома – молодая мама и ребенок 2019 года рождения.

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко сообщила: «Всем оказана медицинская помощь, один из пострадавших госпитализирован в хирургическое отделение, еще одного направим в ЛРКБ для дообследования».

Уточняется, что пострадавшие получили ушибы различной степени тяжести. На месте происшествия работали экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются.

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в феврале при столкновении рейсового автобуса маршрута «Москва – Стаханов» с бензовозом пострадали четыре пассажира