Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.0 комментариев
Автобус «Москва – Стаханов» врезался в жилой дом в ЛНР
Автобус, следовавший по маршруту «Москва – Стаханов», на скорости врезался в жилой дом в поселке Марковка в ЛНР, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщили в региональном Минздраве.
Инцидент произошел в ЛНР, когда рейсовый автобус «Москва – Стаханов» съехал с трассы и въехал в частное подворье в населенном пункте Марковка. В результате аварии в больницу были доставлены четыре человека, передает РИА «Новости».
По информации правительства региона, среди пострадавших оказались двое пассажиров автобуса и двое жителей дома – молодая мама и ребенок 2019 года рождения.
Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко сообщила: «Всем оказана медицинская помощь, один из пострадавших госпитализирован в хирургическое отделение, еще одного направим в ЛРКБ для дообследования».
Уточняется, что пострадавшие получили ушибы различной степени тяжести. На месте происшествия работали экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются.
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в феврале при столкновении рейсового автобуса маршрута «Москва – Стаханов» с бензовозом пострадали четыре пассажира