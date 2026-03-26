В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?
Высший суд ЕС признал подрыв экономики России законной целью санкций
Европейский суд юстиции официально обосновал отклонение апелляций российских бизнесменов, признав допустимость экономического давления санкциями.
Европейский суд юстиции признал подрыв российской экономики законной целью санкционной политики Евросоюза. В постановлении указано, что при оценке соразмерности ограничительных мер необходимо убедиться, что они не являются явно несоразмерными для достижения легитимной цели и не выходят за рамки необходимого, передает ТАСС.
Суд заявил: «Чтобы определить, являются ли запретительные меры пропорциональными, необходимо лишь проверить, что они не являются однозначно диспропорциональными для достижения преследуемой законной цели и явно не превышают необходимого для достижения этой цели. Оба критерия удовлетворены в данном случае».
В документе подчеркивается, что санкционные меры против России направлены на прекращение военных действий на Украине путем максимального давления на экономику страны и сокращения ее возможностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции ЕС отклонил апелляции российских бизнесменов Германа Хана, Дмитрия Мазепина, Виктора Рашникова, Дмитрия Пумпянского и Тиграна Худавердяна с требованием отменить введенные против них санкции.