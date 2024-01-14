Politico: Швеция строит подлодки для «противодействия России»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает издание, две новые шведские ударные подводные лодки A26, предназначенные для отслеживания морских действий Москвы и противодействия им на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой, а также патрулирования восточных районов в Балтике, «наконец-то собираются вместе», передает РИА «Новости».

Politico уточняет, что подлодки Blekinge и Skane спустят на воду в 2027 и 2028 годах.

Ранее начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что снаряды для украинской армии за год подорожали в несколько раз.