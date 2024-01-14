Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Politico: Швеция строит подлодки для «противодействия России»
Швеция строит две подводные лодки для «противодействия России» и патрулирования Балтийского моря и, сообщает газета Politico.
Как сообщает издание, две новые шведские ударные подводные лодки A26, предназначенные для отслеживания морских действий Москвы и противодействия им на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой, а также патрулирования восточных районов в Балтике, «наконец-то собираются вместе», передает РИА «Новости».
Politico уточняет, что подлодки Blekinge и Skane спустят на воду в 2027 и 2028 годах.
Ранее начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что снаряды для украинской армии за год подорожали в несколько раз.