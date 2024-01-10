Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
В Швеции заявили о подорожании боеприпасов для ВСУ
Глава штаба ВС Швеции Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз
Снаряды для украинской армии за год подорожали в несколько раз, заявил в эфире Sveriges Radio начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон.
По его словам, цены на необходимые Киеву боеприпасы увеличились в 5-10 раз, передает РИА «Новости».
Также Клаэссон добавил, что массовое перевооружение в Европе и потребности Украины создали их дефицит.
Газета ВЗГЛЯД подсчитала, насколько выгодно для Германии продолжать снабжать Украину оружием.