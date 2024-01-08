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    8 января 2024, 17:05

    Германия показывает шкурный интерес в снабжении Украины оружием

    Германия показывает шкурный интерес в снабжении Украины оружием
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Ряд немецких политиков поддержали требования киевского режима о поставках ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Разумеется, это мотивируется желанием «не дать России одержать победу». Однако похоже, что за этими призывами стоят интересы лоббистов немецкого ВПК, резко разбогатевшего за последнее время.

    По данным отраслевых кругов, германские компании военно-промышленного комплекса KMW и Rheinmetall удвоят производство танков Leopard с нынешних 48 до примерно сотни единиц в год. Также производитель Diehl хочет утроить количество зенитных систем Iris-T. Rheinmetall и Diehl намерены к 2025 году значительно увеличить производство артиллерийских снарядов – с нынешних 350 000 в год до примерно 700 000 штук.

    Новое оружие будет поставляться в первую очередь бундесверу и союзникам Германии по НАТО, истощившим свои запасы из-за поставок на Украину, а также самой Украине. Впрочем, по словам германских военных экспертов, даже таких расширенных мощностей окажется недостаточно для удовлетворения всех потребностей – особенно в артиллерийских снарядах.

    По данным за 2022 год (информация за 2023-й еще недоступна) Германии удалось подзаработать на поставках оружия 9,1 млрд долларов – на 1,1% больше по сравнению с 2021-м. Пока что больше всего в выигрыше от боевых действий на Украине остается концерн Rheinmetall (его штаб-квартира находится в западногерманском городе Дюссельдорфе).

    За первые три квартала 2023 года выручка Rheinmetall выросла на 13% и составила 4,6 млрд евро. В ноябре в Rheinmetall подтвердили годовой прогноз, согласно которому общий объем продаж концерна в 2023 году составит от 7,4 до 7,6 млрд евро (на данный момент точная цифра пока еще не обнародована). В прошлом году этот показатель составил около 6,4 млрд евро. «И безусловно в следующем году заработано будет еще больше», – оптимистично прогнозирует глава концерна Армин Паппергер.

    Происходящее тем более показательно, что оно резко контрастирует с общей ситуацией в немецкой промышленности. «Промышленность Германии находится в критической ситуации», – признается резидент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм. 2023 год привел к тому, что Германия – локомотив европейской промышленности – теряет экономическое лидерство в Европе. Практически во всех сферах, кроме военно-промышленной.

    Rheinmetall находится в столь блестящих финансовых условиях, что может позволить себе расширение. В прошлом году концерн завершил сделку по приобретению испанского производителя боеприпасов Expal Systems. Немцы купили это предприятие за 1,2 млрд евро. Сейчас продукция Expal Systems отправляется прямиком в арсеналы ВСУ. Одновременно Армин Паппергер обещает начать производство бронетехники непосредственно на территории самой Украины – производить предполагается бронетранспортеры Fuchs и боевые машины пехоты Lynx.


    На данный момент Rheinmetall является рекордсменом по заказам и прибыли среди предприятий германского ВПК. Но свои доли от сытного «пирога», «испеченного» благодаря боевым действиям на Украине, получают и другие немецкие предприятия, работающие в этой сфере. Так, к примеру, компания Hensoldt AG, которая производит оптико-электронное оборудование для боевых машин пехоты Puma и танков Leopard 2, увеличила свою прибыль за 2023-й на 19,6% – до 151 миллиона. Активы компаний оборонного сектора ФРГ взлетели как на дрожжах – цена акций того же Rheinmetall, например, выросла с конца февраля 2022 года в три раза: с 90 до 270 евро.

    Rheinmetall планирует значительно увеличить свои мощности благодаря тому, что его заводы находятся не только в Европе, но и в ЮАР и Австралии. Германские аналитики предсказывают, что в течение ближайших трех лет прибыль на акцию Rheinmetall будет ежегодно расти на 35%.

    Поскольку прибыли Rheinmetall сейчас выше, чем у большинства других германских компаний, вкладчики с удовольствием понесут туда свои кровные евро. Немецкая пресса пишет, что раньше немцы вкладывались в акции Rheinmetall и прочих предприятий оружейного спектра без особого энтузиазма – обывателю, взращенному на либеральных догмах, казалось стыдным зарабатывать на производстве «орудий для убийства».

    Однако в последнее время германская пресса выписала всем таким сомневающимся индульгенцию – они теперь не зарабатывают на убийствах, а помогают «доблестному украинскому народу отстоять свою свободу». Обыватель охотно покупается на такую риторику. Ему вдвойне приятно – и лишний евро заработал, и «помог народу Украины».

    Другими словами, боевые действия на Украине превратились в кормушку не только для американских, но и для германских производителей оружия – и некоторые немецкие политики проговаривают это вполне открыто.

    Так, недавно депутат Бундестага Севим Дегделен, ныне состоящая в рядах «Альянса Сары Вагенскнехт», обвинила правительство ФРГ в том, что вместо того, чтобы «ориентироваться на дипломатию и мирные переговоры», оно «продолжает превращать бессмысленную войну на истощение на Украине в сверхвыгодный бизнес для оружейников Дюссельдорфа».

    Впрочем, есть мнение, что подобный инфошум даже выгоден правящим кругам ФРГ, взявшим курс на поддержку киевского режима. Он позволяет задобрить ту часть немецкой аудитории, которая недовольна продолжающейся поддержкой Киева.

    «Выпады в адрес Минобороны ФРГ должны показать видимость того, что немецкие политики якобы ведут дискуссию и отстаивают интересы избирателей. На деле же Германия останется одним из главных поставщиков оборудования и помощи для ВСУ, доля которой будет варьироваться в зависимости от позиции прежде всего США, но никак не немецкого населения. Соответственно, поставки из Европы продолжатся как минимум для того, чтобы поддерживать на плаву военную машину Украины», – отмечает профильный Telegram-канал «Немецкий орел».

    Эксперты видят прямую связь между политикой Германии на украинском направлении и поставками немецкого оружия киевскому режиму.

    «Германия практически полностью отсутствовала на украинском рынке вооружений. <…> Но после начала активной фазы конфликта немцы стали постепенно пересматривать этот подход. Если мы посмотрим динамику, то мы увидим четкую увязку – каждый раз, когда становилось понятно, что конфликт затягивается, номенклатура этих поставок постепенно расширялась», – говорит консультант Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

    Таким образом, когда премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призывает передать киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus, дело не только в самом факте политической поддержки антироссийской Украины. Дело и в том, что эти ракеты производятся в баварском городке Шробенхаузен. И немецких политиков беспокоит не только «необходимость не дать России одержать победу», но и забота о собственном кармане и прибыли своего региона.

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