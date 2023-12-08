Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?6 комментариев
В Германии предложили снарядить «сдерживающих Россию» немецких военных метлами
Welt: План Писториуса по сдерживанию России с помощью военных в Литве ждет провал
Германия просто не в состоянии выполнить дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, которые подразумевает реализация плана министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о размещении в Литве мощной бригады немецкой армии для «сдерживания России», пишут немецкие СМИ.
В публикации Die Welt говорится, что несостоятельность плана Писториуса очевидна всем, «кто изучил в школе азы арифметики». Инициатива министра обороны Германии предполагает не развертывание уже существующей бригады, а создание новой с нуля, пояснил автор публикации. А значит, будет необходимо закупить десятки тысяч единиц вооружения и техники, передает РИА «Новости» содержание статьи.
План Писториуса ранее раскритиковал немецкий докладчик парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенс. Он отметил, что только в 2026 году Германия сможет заменить переданные Украине танки новыми, и это при условии исправной работы ВПК страны. «Поэтому нужно либо отложить отправку бригады в Литву до того дня, когда на горе свистнет рак, либо вместо предоставления танков выдать всему личному составу по метле в качестве личного оружия», – подчеркивал политик.
В начале ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил о долгосрочном размещении бригады бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) на территории Литвы в связи с происходящим на Украине.