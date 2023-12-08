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    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    11 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    12 комментариев
    8 декабря 2023, 13:04

    В Германии предложили снарядить «сдерживающих Россию» немецких военных метлами

    Welt: План Писториуса по сдерживанию России с помощью военных в Литве ждет провал

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия просто не в состоянии выполнить дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, которые подразумевает реализация плана министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о размещении в Литве мощной бригады немецкой армии для «сдерживания России», пишут немецкие СМИ.

    В публикации Die Welt говорится, что несостоятельность плана Писториуса очевидна всем, «кто изучил в школе азы арифметики». Инициатива министра обороны Германии предполагает не развертывание уже существующей бригады, а создание новой с нуля, пояснил автор публикации. А значит, будет необходимо закупить десятки тысяч единиц вооружения и техники, передает РИА «Новости» содержание статьи.

    План Писториуса ранее раскритиковал немецкий докладчик парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенс. Он отметил, что только в 2026 году Германия сможет заменить переданные Украине танки новыми, и это при условии исправной работы ВПК страны. «Поэтому нужно либо отложить отправку бригады в Литву до того дня, когда на горе свистнет рак, либо вместо предоставления танков выдать всему личному составу по метле в качестве личного оружия», – подчеркивал политик.

    В начале ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил о долгосрочном размещении бригады бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) на территории Литвы в связи с происходящим на Украине.

    7 декабря 2023, 09:35
    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16

    РИА «Новости»: F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400

    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16
    @ Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Одним из основных средств уничтожения поставленных Украине Западом истребителей F-16 станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, сообщил источник.

    По словам источника РИА «Новости», в ходе специальной военной операции на Украине уже применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6, оснащенная головкой самонаведения с уникальными возможностями.

    Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, как подчеркнул источник, поражает загоризонтные цели, включая скоростные маневрирующие низковысотные.

    С-400, вероятно, сможет поражать F-16 ракетами 40Н6 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах базирования, указал источник.

    Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО.

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    6 декабря 2023, 07:25
    Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником

    Министр обороны Германии Писториус отказался считать Украину союзником

    Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия не является союзником Украины, ФРГ не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Писториус в интервью телеканалу ZDF  напомнил, что Германия находится на втором месте по масштабам поддержки, намного опережая другие страны, но союзником Украины страна не является, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Германия сталкивается с тем, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки по ряду направлений в необходимых темпах, и на этот вопрос нельзя влиять бесконечно.

    Писториус также призвал делать ставки в первую очередь на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные трудности, отметив, что ход конфликта предсказать сложно.

    Ранее премьер-министр Баварии потребовал, чтобы были прекращены выплаты украинским беженцам, прибывающим в Германию.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке и она будет обеспечена, несмотря на проблемы с бюджетом в Германии.

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    5 декабря 2023, 17:47
    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию

    Рар оценил идею Явлинского о примирении России и Украины по примеру Берлина и Парижа

    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Германия всегда являлись великими державами, чего нельзя сказать об Украине. Диалог Парижа и Берлина всегда проходил в рамках понимания обеими сторонами взаимного равенства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии в вопросе примирения.

    «Пример примирения Франции и Германии для решения российско-украинского конфликта двойственен. Он уместен и не уместен одновременно. С одной стороны, Париж и Берлин могут служить образцом того, как две стороны, несмотря на длительную вражду, все-таки сумели прийти к взаимному пониманию и наладили стабильные отношения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако эти государства долгие века представляли собой великие державы, чего нельзя сказать об Украине. Их примирение являлось долгим процессом, поскольку раны, нанесенные сторонами друг другу, были неимоверно глубоки. Франция и Германия шли на компромиссы, использовали дипломатию и мягкую силу», – отмечает эксперт.

    «Они использовали обширные культурные связи и налаживали взаимоуважение к общей истории. Свою роль сыграла и готовность Берлина взять на себя историческую вину за начало войны с Парижем. В настоящий момент такое поведение от Украины или России представить достаточно трудно», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, сторонам текущего конфликта будет сложно найти баланс в диалоге друг с другом. Украина, скорее всего, при помощи западных академических и политических сил будет претендовать на роль создателя Киевской Руси. В этом заключается огромная опасность для будущих отношений двух государств», – уточняет он.

    «Россия, в свою очередь, на правах великой державы всегда будет рассматривать Украину в качестве младшего брата. Преодолеть эти взаимные противоречия будет крайне непросто. Поэтому в настоящее время, на мой взгляд, говорить о возможности примирения сторон по франко-немецкому сценарию очень трудно», – резюмирует Рар.

    Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии. Об этом он заявил в интервью РБК. По его мнению, эти страны сумели успешно помириться после долгих лет конфликтов вокруг территорий Эльзаса, Лотарингии и Страсбурга.

    Он отметил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». «Евросоюз – это та перспектива, которая, как мир доказал, существует. Ни у кого это не получилось – ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», – подчеркнул он.

    Кроме того, Явлинский рассказал и о своем отношении к Украине. Он сказал, что эта страна совместно с Россией представляют собой «правую и левую руки». «Так получилось, что я родился во Львове – отец с фронта вернулся, и его дивизия стояла в Закарпатье», – напомнил он, сказав, что это государство не перестает являться для него очень дорогим.

    На просьбу прокомментировать потенциальное членство Украины в НАТО Явлинский ответил косвенно. «Я считаю, что расширение ОДКБ в Мексику или Канаду вызвало бы большое возбуждение в Соединенных Штатах», – заметил он.

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    6 декабря 2023, 15:19
    Британия ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз»

    Tекст: Ольга Никитина

    Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 45 позиций, включив в него российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков комплектующих в Россию.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что санкционный лист, в частности, внесены один из конструкторов беспилотника «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи, передает ТАСС.

    Кроме того, в списке оказались Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», главный конструктор компании Мкртич Окроян, генеральный директор «Союза» Василий Критский и члены совета директоров.

    Также британские санкции введены в отношении организации «Русич» и ее командующего Яна Петровского.

    Помимо этого, Лондон ввел ограничения в отношении четырех фирм из ОАЭ, трех фирм из Гонконга, по одной – из Сербии, Турции и Узбекистана.

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    7 декабря 2023, 11:21
    Су-35С в Абу-Даби взлетели на расстоянии вытянутой руки

    МО: Су-35С показали мастерство в Абу-Даби, взлетев на расстоянии вытянутой руки

    Tекст: Ольга Никитина

    Летчики истребителей Су-35С, сопровождавшие президентский Ил-96 во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию, показали пилотажное мастерство в Абу-Даби, взлетев одновременно на трех машинах в максимально тесной группе.

    На видео, опубликованном Минобороны России, показана подготовка президентского Ил-96 и истребителей к вылету, а также взлет звена из трех Су-35С, которые находились максимально близко друг к другу. В процессе разбега по полосе и отрыва от земли расстояние между истребителями составляло не более нескольких метров, отмечает РИА «Новости».

    В Кремле накануне сообщали, что истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби.

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    6 декабря 2023, 14:04
    Военную службу по призыву предложили позволить проходить в органах ФСБ

    В Госдуме поддержали поправки о разрешении проходить военную службу по призыву в органах ФСБ

    Tекст: Ольга Никитина

    Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, согласно которым военную службу по призыву разрешат проходить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ).

    Соответствующую инициативу внесли ко второму чтению проекта закона о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, передает ТАСС.

    Изменения внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе» и «О Федеральной службе безопасности».

    17 октября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Росгвардии иметь в своем составе добровольцев.

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    5 декабря 2023, 18:15
    Мишустин назвал рост выпуска бронетехники в 2023 году

    Мишустин заявил, что в 2023 году рост выпуска бронетехники вырос втрое

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Производство бронетанкового вооружения в 2023 году увеличилось в три раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

    За 11 месяцев этого года значительно возросло количество выпускаемых изделий по отношению к показателям 2022 года, сказал Мишустин, передает ТАСС.

    Производство средств поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки выросло более чем в пять раз, бронетанкового вооружения – в три раза, авиатехники и беспилотников – в два раза, автомобилей – в три раза.

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    6 декабря 2023, 12:39
    Вертолеты на КВЗ оснастили контрафактной резиной

    «Известия»: 37 вертолетов на КВЗ оснастили контрафактной резиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В производстве Ми-8 и «Ансат», по данным следствия, вскрыты факты использования поддельной резины, этот материал применяли для изготовления прокладок топливной системы, заведено уголовное дело.

    Поддельная резина могла привести к разрушению прокладок, засорению фильтров и к остановке двигателя, пишут «Известия».

    Росавиация приостановила эксплуатацию этих воздушных судов до замены запчастей. В Ростехе сообщили, что возбуждено уголовное дело, подделку выявила служба качества Казанского вертолетного завода.

    Всего в зоне риска оказались 37 вертолетов, произведенных в 2022 году, это 27 Ми-8МТВ-1 и десять вертолетов «Ансат-СК».

    Поставщика резины выбирали в ходе закупочных процедур, сообщили в Ростехе. В госкорпорации не назвали название компании. Близкий к КВЗ источник издания указал, что поддельную резину поставили на предприятие в августе 2022 года.

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    6 декабря 2023, 17:30
    Ростех договорился с Египтом о совместном производстве анти-БПЛА

    Ростех: «Росэлектроника» будет делать анти-БПЛА комплексы совместно с компанией из Египта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) договорился в ходе выставки EDEX 2023 в Каире с египетской компанией-производителем об организации лицензионного производства комплексов противодействия беспилотникам «Защита», сообщили в Ростехе.

    В Ростехе добавили, что мобильное оборудование приводится в действие за считаные минуты и обеспечивает защиту от дронов в радиусе двух километров вне зависимости от времени суток и погодных условий, передает ТАСС.

    Напомним, в ноябре «Росэлектроника» показала на выставке Dubai Airshow 2023 носимый комплекс с автонаведением для зенитчиков.

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    5 декабря 2023, 17:12
    Путин отметил действия 99-го самоходного артиллерийского полка

    Путин назвал действия 99-го самоходного артиллерийского полка образцовыми

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин назвал действия 99-го самоходного артиллерийского полка в ходе СВО образцовыми. Ранее президент присвоил полку почетное наименование «гвардейский».

    Почетное наименование – высокая честь и признание особых заслуг полка, массового героизма, отваги, стойкости, мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России, указал президент в телеграмме, адресованной военнослужащим. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что умелые и решительные действия личного состава в ходе спецоперации – это образец выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

    Путин отметил, что гвардейцы продолжат хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь жителей России.

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    7 декабря 2023, 14:50
    Латвийский депутат отметил рост военного потенциала России

    Председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс: военный потенциал России растет вопреки санкциям

    Председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс считает, что военный потенциал сил России продолжает расти, несмотря на санкции Запада.

    «(Россия) смогла эффективно принять военный бюджет, сигнализируя о том, что она еще долгое время готова вести конфликт на Украине», – приводит ТАСС слова Колса в интервью Bloomberg.

    Латвийский депутат также отметил, что президент России Владимир Путин сопротивляется давлению со стороны стран Запада и готовится к «длительной борьбе».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 170 тыс. человек. Экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что это ответ на агрессивные действия НАТО.

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    8 декабря 2023, 11:23
    «Калашников» начал поставки в войска комплектов «Стрелок»

    «Калашников» начал поставки в войска комплектов нового боевого снаряжения «Стрелок»

    Tекст: Ольга Никитина

    ООО «Триада-ТКО», которое входит в концерн «Калашников», начало поставлять в российские войска новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок», сообщили в пресс-службе концерна.

    Созданная амуниция, как говорится в сообщении, является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для российских военнослужащих. Ожидается, что до конца года заказчику будет передано 25 тыс. таких комплектов, передает ТАСС.

    В комплект входят бронежилет «Корсет плюс» класса защиты Бр5 и с системой распределения веса, модули допзащиты, набор подсумков в комплектации «Стрелок».

    В ноябре компания «Триада-ТКО» начала поставки обновленных всесезонных комплектов полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих, верхняя часть которого сделана из ткани, поглощающей инфракрасные лучи.

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    7 декабря 2023, 14:54
    Госдума разрешила добровольцев в Росгвардии

    Госдума приняла закон о добровольческой службе в Росгвардии и срочной службе в подразделениях ФСБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдума проголосовала за поправки, которые позволяют подразделениям ФСБ принимать в свои ряды военнослужащих по призыву, а Росгвардии – иметь в своем составе добровольческие формирования.

    Согласно документу, на участников добровольческих формирований Росгвардии будут распространяться льготы и социальные гарантии контрактников Миноборороны и мобилизованных, передает ТАСС.

    ФСБ пополнила перечень ведомств, в которых, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», можно проходить военную службу по призыву, а в законе «О Федеральной службе безопасности» появилась новая статья «Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности».

    Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что срочники в ФСБ будут преимущественно служить в Погранслужбе.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России.

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    7 декабря 2023, 09:49
    Ростех досрочно выполнил ГОЗ по ракетам для «Корнетов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) досрочно выполнил гособоронзаказ текущего года по поставкам ракет для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», сообщили в холдинге.

    Как сообщили в холдинге, КБ приборостроения «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) досрочно исполнило гособоронзаказ 2023 года на ракеты для ПТРК «Корнет», передает ТАСС.

    Ранее «Калашников» досрочно выполнил ГОЗ по поставкам зенитных ракет для ЗРК «Стрела-10».

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    7 декабря 2023, 14:25
    Минобороны: Военным группировки «Центр» вручили награды

    Военнослужащие группировки войск «Центр», отразившим атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, вручили боевые награды

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащим группировки «Центр», отразившим атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, вручили боевые награды, сообщило Минобороны России.

    «Артиллеристы были удостоены медалей «За отвагу», Суворова, Жукова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени», – сообщает официальный Telegram-канал российского военного ведомства. 

    Отмечается, что представители командования соединения лично поздравили каждого бойца и вручили им награды.

    Ранее сообщалось, что замминистра обороны Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин проверил подразделения на Запорожском направлении и наградил 27 военнослужащих медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени .



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