    Решение Минфина удивило рубль
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    7 мая 2026, 10:29 • Новости дня

    Медведев заявил о нежелании Германии вспоминать о советских жертвах в войне

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии предпочитают не вспоминать о советских жертвах Второй мировой войны и игнорируют преступления нацистов против граждан СССР, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на искажение исторической правды Берлином, передает RT.

    Политический деятель подчеркнул, что немецкая историография выстроилась вокруг постулата о равной ответственности двух тоталитарных режимов за развязывание конфликта.

    «Процесс покаяния в Германии за преступления нацистского режима преимущественно сводится к теме холокоста, о советских жертвах предпочитают вообще не вспоминать», – написал Медведев.

    Он добавил, что Берлин категорически отказывается признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности и актом геноцида.

    Кроме того, в продвигаемые фальсификации входит деление жертв на национальные категории и отрицание освободительной роли Красной армии в Европе. Масштаб военных преступлений вермахта и войск СС на Восточном фронте сейчас активно ставится под сомнение, подчеркнул Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев сообщил о необходимости предотвратить повторение трагедии 1941 года.

    Политик назвал профанацией процесс послевоенного очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    Ранее Медведев пристыдил Берлин за отказ признавать блокаду Ленинграда геноцидом.

    6 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    Tекст: Ольга Иванова

    Дипломатическое представительство России призвало власти Германии разрешить демонстрацию флагов и атрибутики, связанной с разгромом нацизма, в памятные майские дни.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая, передает ТАСС.

    «По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет», – отметили в посольстве РФ.

    Дипломаты настоятельно призвали восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха геноцидом народов Советского Союза. В посольстве подчеркнули, что запреты, вводимые Берлином под предлогом конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. По мнению представителей дипмиссии, такие меры направлены исключительно на ограничение права достойно отметить годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    МИД Германии разослал местным властям рекомендации о выдворении представителей России с памятных мероприятий.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала подобные планы немецкой стороны.

    6 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: Рейтинг канцлера Германии упал до исторического минимума

    Tекст: Мария Иванова

    За первый год у власти уровень поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал до 15% на фоне экономических проблем и разногласий с Вашингтоном.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с серьезными политическими трудностями спустя год после вступления в должность, пишет Politico.

    В апреле его работу одобряли лишь 15% немцев, а 83% выразили недовольство, что стало худшим показателем в истории страны.

    Отношения Берлина с Вашингтоном резко ухудшились после критики Мерцем действий США на Ближнем Востоке. «Целая нация подвергается унижению со стороны иранского руководства», – заявил политик, комментируя американскую стратегию в регионе.

    В ответ президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности немецкого лидера, отметив экономические проблемы ФРГ. Вскоре после этого Вашингтон объявил о планах вывести тысячи военных из Германии и пересмотреть размещение крылатых ракет Tomahawk.

    Внутри страны Мерц также теряет поддержку из-за невыполненных обещаний. Анонсированные налоговые послабления не реализованы, а высокие цены на энергоносители и бюрократия продолжают давить на экономику. Политик вынужден идти на уступки партнерам по коалиции, что ослабляет его позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц публично раскритиковал действия американского лидера против Ирана.

    В ответ президент США назвал работу немецкого политика ужасной. Позже глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории ФРГ.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    7 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    Tекст: Антон Антонов

    Германия столкнулась с масштабными глобальными изменениями и внутренними структурными проблемами, формирующими взрывоопасный кризис, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Те перемены, которые мы сейчас наблюдаем в мире, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны… Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение», – подчеркнул Мерц.

    Он добавил, что немцам, родившимся после Второй мировой войны, до сих пор просто везло, но спустя 80 лет после ее окончания кризис настиг и их, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что перелом носит взрывной характер и происходит крайне быстро. Кризис порождает огромное давление, вынуждающее принимать срочные меры, поскольку ФРГ еженедельно сталкивается с вызовами, выходящими за рамки внешней политики.

    Текущие потрясения серьезно влияют на жизнь внутри государства, демонстрируя острую необходимость изменений во многих сферах, констатировал глава немецкого правительства. Говоря о реформах, Мерц пообещал продолжить их ускорение и призвал граждан проявить терпение к проводимым преобразованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спустя год после вступления в должность канцлер Германии столкнулся с падением рейтингов, разногласиями в коалиции и конфликтом с США. На фоне падения рейтингов канцлер ФРГ обвинил во внутреннем экономическом кризисе внешние факторы.

    6 мая 2026, 22:32 • Новости дня
    Литва решила принять военных США в случае их вывода из Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил готовность принять дополнительных американских военных, если они будут выведены из Германии, и сообщил о строительстве необходимой инфраструктуры.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова принять столько американских военных, сколько сможет, если США решат вывести свои силы из Германии, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Литва заинтересована в том, чтобы американские солдаты остались в Европе, а также отметил, что для этого строится вся необходимая инфраструктура для учений и размещения союзников.

    Науседа сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким, проходившей на полигоне в Капчаместисе. Он добавил, что Литва ожидает полного развертывания пятитысячной бригады бундесвера к концу 2027 года.

    Президент Литвы напомнил, что в настоящий момент в стране уже находится более тысячи американских военных, и Вильнюс готов принять в будущем еще больше союзных солдат.

    Президент США объявил о планах значительного сокращения американского военного контингента в Германии.

    Польша подготовила необходимую инфраструктуру для переброски этих солдат на свою территорию.

    Министр обороны Литвы Довиле Шакалене также выразила готовность предоставить союзникам дополнительные военные базы.

    7 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Опубликованы показания последнего командующего обороной Берлина в 1945 году

    Tекст: Антон Антонов

    После самоубийства Адольфа Гитлера руководство нацистской Германии сообщило о случившемся по горячим следам только советскому лидеру Иосифу Сталину, рассказывается в рассекреченном архивном документе, опубликованном ФСБ России в преддверии Дня Победы.

    В архивных документах содержатся показания командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, сдавшегося в плен Красной армии второго мая 1945 года, передает РИА «Новости».

    На допросе пленный офицер детально описал свою встречу с лидером нацистов, состоявшуюся незадолго до падения столицы. «Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом, он мне объяснил оперативный план боев по выручке Берлина», – писал немецкий военачальник.

    30 апреля генерала тайно вызвали в Имперскую канцелярию, где ему рассказали о произошедшем самоубийстве. «Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании (рейхспрезидент – адмирал Дениц, рейхсканцлер – доктор Геббельс и т.д.) – это маршал Сталин», – отмечал Вейдлинг.

    Экстренную весть доставил генерал Ганс Кребс, прибывший на командный пункт советских войск ранним утром первого мая. Остальной мир услышал о кончине Гитлера лишь вечером из сводок германского радио, однако факт сведения счетов с жизнью тогда утаили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности опубликовала засекреченные материалы о последних днях лидера нацистской Германии в бункере. После категорического отказа Сталина от прекращения огня Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой. Позже Росархив подготовил публикацию уникальных протоколов допросов высших чинов Третьего рейха.

    6 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Берлин целенаправленно наращивает военный потенциал в ущерб экономическому благополучию собственных граждан, что вызывает крайне тревожные параллели с прошлым.

    Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности Юлия Жданова раскритиковала действия немецкого руководства, передает ТАСС. Дипломат подчеркнула, что текущий политический курс Берлина заставляет вспомнить мрачные страницы истории.

    «Нельзя обойти вниманием то, насколько рьяно Германия вкладывается в ремилитаризацию, что навевает нелицеприятные исторические ассоциации», – заявила представитель Москвы на заседании Форума ОБСЕ.

    По словам Ждановой, вместо работы над экономической разгрузкой населения немецкие политики осознанно выбирают путь долгой военно-финансовой мобилизации общества. Дипломат назвала подобное развитие событий печальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой. Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова назвала эту страну основным логистическим узлом НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил немецким политикам о мрачных страницах собственной истории.

    7 мая 2026, 05:12 • Новости дня
    Дмитриев предсказал дозаправки Lufthansa в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий авиаперевозчик Lufthansa может начать использовать московские аэропорты для промежуточных посадок на фоне глобальной нехватки авиационного топлива, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Немецкая авиакомпания Lufthansa, возможно, будет вынуждена дозаправлять свои самолеты в Москве на фоне топливного кризиса, указал Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Lufthansa, возможно, будет вынуждена заправляться в Москве, поскольку ей приходится рассматривать варианты промежуточных посадок для дозаправки. Кроме того, во время этих остановок она, вероятно, станет закупать российские продукты питания – на фоне того, как продовольственный кризис охватывает Евросоюз», – указал он.

    Так он прокомментировал информацию о разработке авиакомпанией планов промежуточных остановок при дефиците горючего в пунктах назначения.

    Несколькими неделями ранее авиаконцерн объявил о сокращении 20 тыс. ближнемагистральных рейсов до октября для экономии подорожавшего из-за конфликта на Ближнем Востоке авиатоплива.

    До этого Дмитриев называл мировой авиационный кризис предвестником серьезных потрясений в других отраслях.

    В апреле авиакомпания Lufthansa отменила около 20 тыс. рейсов для снижения расхода керосина.

    7 мая 2026, 05:43 • Новости дня
    Глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в Евросоюзе

    Tекст: Антон Антонов

    Германия разработала программу преобразований ЕС, включающую переход к принятию решений квалифицированным большинством голосов вместо полного согласия всех стран-участниц, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    В ходе выступления на конференции немецкой НПО «Фонд имени Конрада Аденауэра» (признана нежелательным на территории России) Вадефуль озвучил инициативы по изменению структуры управления ЕС, передает РИА «Новости».

    «Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу», – заявил Вадефуль.

    Он подчеркнул важность прагматичного подхода даже при отсутствии стопроцентного согласия всех 27 стран. Среди других предложенных мер значится создание более тесного взаимодействия между внешнеполитической службой и Еврокомиссией. Кроме того, глава министерства выступил за поэтапный процесс принятия новых государств в состав объединения. По мнению дипломата, подобные шаги сделают союз более устойчивым и дееспособным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    7 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная технологическая экспансия Пекина способна лишить еврозону 0,6% ВВП к концу десятилетия, заставляя европейских лидеров всерьез пересматривать привычные принципы свободной торговли, отмечает Bloomberg.

    Стратегический курс Китая, закрепленный в новом пятилетнем плане, уже стал серьезным предупреждением для европейского бизнеса, пишет Bloomberg.

    Документ нацелен на модернизацию традиционных отраслей, прежде всего химической и машиностроительной промышленности и автопрома, на которых держится экспортная мощь Германии и других стран ЕС. Параллельно Пекин делает ставку на робототехнику, биомедицину, ядерный синтез, квантовые технологии и связь шестого поколения.

    По оценкам экономистов Goldman Sachs, усиление промышленного и экспортного рывка Китая способно стоить экономике зоны евро 0,6% ВВП к концу 2029 года, а Германии – 0,9%. Европейские чиновники все чаще сомневаются в эффективности прежней модели свободной торговли на фоне государственной поддержки китайских компаний, перепроизводства и растущего торгового дефицита с Китаем.

    Особое беспокойство проявляет Германия, крупнейшая экономика Европы. Страна почти не росла ни после пандемии, ни со времени предыдущего пятилетнего плана Пекина, а выпуск в обрабатывающей промышленности снижается с конца 2017 года. На этом фоне новые данные по промышленному производству, заказам и внешней торговле вызывают повышенное внимание.

    Клаудия Барковски, представитель объединения немецких машиностроителей VDMA в Пекине, отметила беспрецедентный интерес клиентов к новому документу: «Компании хотят знать, что этот план означает для будущего». Она подчеркнула, что Китай уходит от простого наращивания масштабов к качеству, эффективности и устойчивости, и это напрямую задевает сегменты, где европейские машиностроители традиционно были сильны.

    Наибольшие потери уже несет немецкий автопром: Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, вырвавшись вперед за счет дешевых электромобилей, конкурирующих с моделями Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Руководитель Hahn Automation Group Франк Конрад отмечает резкий технологический скачок китайских заводов и предупреждает, что без активных мер в поддержке частного сектора технологические компании Европы будут продолжать исчезать. Он выступает за требования к локализации производства, хотя и признает, что это неминуемо приведет к трениям в экономике.

    Под давление попадают и другие столпы европейской промышленности. Во Франции в зоне риска оказываются Airbus и Safran из-за масштабных инвестиций Китая в авиацию, а фармкомпании вроде Sanofi сталкиваются с конкуренцией на фоне растущей доли Китая на глобальном фармрынке. Автопроизводитель Renault уже выводит более дешевые электромобили, чтобы удержать позиции перед китайским наступлением.

    Пекин, в свою очередь, заявляет, что главная цель плана – укрепление собственной экономики и устойчивости. В документ включены задачи по расширению системы соцподдержки и стимулированию внутреннего потребления, которое остается слабым звеном, а власти обещают дальше открывать рынок для зарубежных компаний. При этом Китай отрицает, что рост промышленности обеспечен субсидиями, и объявляет кампанию против избыточной конкуренции и мощностей, хотя заметных результатов пока нет.

    Экономист Алисия Гарсия-Эрреро из аналитического центра Bruegel и банка Natixis подчеркивает, что старение населения и сдерживание роста зарплат ограничивают роль внутреннего спроса. По ее словам, Пекин намерен удерживать высокие темпы роста за счет расширения доли на мировых рынках, прежде всего в экспорте высокотехнологичной продукции. Отдельным полем будущей конфронтации она называет биопроизводство, где использование живых клеток позволяет выпускать пищевые ингредиенты, лекарства и сопутствующую продукцию, а Европа рискует попасть в новую зависимость.

    На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал торговый профицит Китая в отношениях с ЕС неустойчивым и предупредил о возможных «жестких мерах» в ответ. Однако выстроить общий курс Европейскому союзу сложно, тем более на фоне обмена торговыми уколами с президентом США Дональдом Трампом. Разногласия сказываются и на проекте Еврокомиссии Industrial Accelerator Act, который должен поднять долю промышленности в экономике ЕС с 14,3% в 2024 году до 20% в 2035 году.

    Этот план неоднократно откладывался из-за споров между странами: Макрон настаивает на стратегии «Сделано в Европе» («Made in Europe») с приоритетом европейских товаров в госзакупках, а канцлер Германии Фридрих Мерц требует сосредоточиться на сокращении бюрократии и усилении единого рынка ЕС. В то время как часть бизнес-лидеров поддерживает более жесткую промышленную политику, другие выступают против, опасаясь новой волны торговых конфликтов.

    Бывший депутат Европарламента Райнхард Бюттикофер, ныне старший научный сотрудник Центра европейской политической аналитики, считает, что споры затмевают суть проблемы. Он предупреждает, что Евросоюз сталкивается с угрозой деиндустриализации «made in China» и располагает инструментами для ответа, но ключевым вопросом остается наличие политической воли воспользоваться ими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных контрмерах из-за закона «Сделано в Европе».

    Европейский союз в прошлом году рассматривал введение требований по передаче технологий для китайских компаний при выходе на ключевые технологические рынки Европы.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало о риске будущей экономической катастрофы из-за роста зависимости экономики Германии от Китая.

    7 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Медведев заявил о провале целей еэсовской «антиСВО» в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еэсовская «антиСВО», где ФРГ стремится играть первую скрипку, не достигнута. На это указал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о милитаризации Германии, опубликованной RT.

    Как заявил Медведев в своей статье, посвящённой милитаризации Германии, еэсовская «антиСВО», в которой Германия стремится занять лидирующую позицию, не достигла ни одной из своих целей, пишет RT.

    По его словам, несмотря на активное участие и стремление ФРГ играть ключевую роль, поставленные Западом задачи не реализованы.

    Медведев также отметил, что милитаризация Германии вынуждает Россию держать на западных границах войска в полной боеготовности. Он подчеркнул, что «Москве необходимо иметь не только боеспособные, но и боеготовые вооружённые силы на западном направлении», чтобы предотвратить повторение событий июня 1941 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев в статье для RT заявил о необходимости формирования у Европы животного страха перед неприемлемым уроном для предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев указал на превращение процесса денацификации Германии в профанацию из-за политики западных стран.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о проводимой ФРГ ускоренной милитаризации и подготовке к военному противостоянию с Россией.

    7 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Медведев заявил о недопустимости повторения событий 1941 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не должна позволить повторения трагедии 22 июня 1941 года, когда Германия напала без объявления войны, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что «для нашей же страны главное – не допустить трагедии 1941 года». «Осознавать, что точно такую же сеть плацдармов, как сегодня, в преддверии 22 июня 1941 года немцы готовили загодя на главных оперативных направлениях», – отметил он, в статье, опубликованной на RT.

    Он указал, что сегодня Россия сталкивается с аналогичными угрозами, поскольку политическое руководство Германии открыто провозгласило задачу нанести России «стратегическое поражение». По словам Медведева, нынешнее руководство Германии называет Россию «основной угрозой безопасности и миру».

    Медведев также выразил мнение, что руководство ФРГ своими безрассудными действиями создает угрозу безопасности не только Центральной и Восточной Европы, но и всего континента. Политик уверен, что подобная политика Германии может иметь опасные последствия для всей Европы.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что рядовые немцы продолжают тепло встречать российских дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нечаев отметил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию и готовится к военному противостоянию с Россией. Дмитрий Медведев заявил, что процесс очищения немецкого общества от нацистского наследия после Второй мировой войны стал профанацией из-за стремления западных стран сохранить лояльные кадры.

    7 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Медведев объяснил жесткую антироссийскую риторику стран Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства использовали начало спецоперации как удобный повод для радикального ухудшения отношений с Москвой, не имея объективных причин для вмешательства в конфликт, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своей статье для RT отметил, что государства Европы намеренно пошли на обострение ситуации.

    «Любому понятно, что это стало лишь удобным предлогом для крайнего ужесточения антироссийской риторики, наигранной боязни России, выведения двусторонних отношений в оголтело-конфронтационную плоскость», – подчеркнул он.

    Он добавил, что Берлин и весь Евросоюз не имели реальных поводов настолько активно заступаться за Киев и объявлять Москву вечным противником. Также политик подверг резкой критике главу немецкой дипломатии, охарактеризовав министра иностранных дел Германии как серую мышь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании. Политик призвал не допустить повторения трагедии начала Великой Отечественной войны из-за милитаризации ФРГ.

    7 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Медведев заявил о «мздоимстве всей бандеровской верхушки» Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым «делом Миндича», высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что последние коррупционные скандалы на Украине, связанные с так называемым «делом Миндича», выявили масштабное взяточничество среди всей бандеровской верхушки, передает RT.

    По его словам, коррупция проникла во все звенья руководства страны.

    Медведев отметил, что несмотря на всплывающие факты, Германия по-прежнему готова использовать украинских политиков как «недорогой сборочный цех для своей продукции». Он подчеркнул, что европейские партнеры фактически превращают Украину в объект для различных экспериментов.

    «Превратить Украину в маленькую лабораторную мышь, над которой ставят зловещие эксперименты», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обнародованные аудиозаписи разговоров украинских чиновников показали прямое участие высшего руководства страны в теневых схемах и распределении многомиллионных оборонных контрактов.

    7 мая 2026, 08:29 • Новости дня
    Посол Нечаев: Немцы продолжают тепло встречать российских дипломатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рядовые немцы продолжают тепло встречать российских дипломатов, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    По его словам, у российской стороны в Германии по-прежнему много друзей, партнеров и единомышленников, несмотря на сложную международную обстановку, передает РИА «Новости».

    «Особенно явно и ярко это проявляется сейчас – в ходе многочисленных мероприятий с участием российских загранучреждений по случаю предстоящего празднования Дня Победы. Когда рядовые немецкие граждане из года в год встречают нас хлебом-солью, тепло приветствуют, поют советские песни военных лет, возлагают цветы к могилам красноармейцев, приглашают к себе домой – это дорогого стоит», – подчеркнул дипломат.

    Нечаев также добавил, что российская сторона не собирается жаловаться на возможные проблемы и намерена продолжать работу в любых условиях.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что власти Германии не скрывают, что готовятся к возможному военному конфликту с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию и готовится к военному противостоянию с Россией. Дмитрий Медведев заявил, что процесс очищения немецкого общества от нацистского наследия после Второй мировой войны стал профанацией из-за стремления западных стран сохранить лояльные кадры.

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. То теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы

    Последний Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной, который все еще сохранялся в странах Прибалтики, оказался под угрозой сноса. Как этот мемориал удалось возродить в латвийском Даугавпилсе после распада СССР, что он значит для местных русских – и какие хитрости используют местные власти, чтобы добиться его уничтожения? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

