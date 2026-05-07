Посол Нечаев: Немцы продолжают тепло встречать российских дипломатов

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, у российской стороны в Германии по-прежнему много друзей, партнеров и единомышленников, несмотря на сложную международную обстановку, передает РИА «Новости».

«Особенно явно и ярко это проявляется сейчас – в ходе многочисленных мероприятий с участием российских загранучреждений по случаю предстоящего празднования Дня Победы. Когда рядовые немецкие граждане из года в год встречают нас хлебом-солью, тепло приветствуют, поют советские песни военных лет, возлагают цветы к могилам красноармейцев, приглашают к себе домой – это дорогого стоит», – подчеркнул дипломат.

Нечаев также добавил, что российская сторона не собирается жаловаться на возможные проблемы и намерена продолжать работу в любых условиях.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что власти Германии не скрывают, что готовятся к возможному военному конфликту с Россией.

