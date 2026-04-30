    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 23:27 • Новости дня

    Трамп назвал «ужасной» работу канцлера ФРГ Мерца

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц «работает ужасно».

    Президент США назвал работу Фридриха Мерца на посту канцлера Германии ужасной. По мнению главы администрации США, у немецкого лидера имеются серьезные проблемы с иммиграцией, энергетикой и различными другими сферами. Он подчеркнул, что Мерц не справляется с вызовами, стоящими перед страной, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что у Мерца существует крупная проблема с Украиной, поскольку Германия вовлечена в сложную ситуацию, связанную с этим направлением.

    Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии.

    Также американский лидер жестко раскритиковал позицию немецкого канцлера по иранской ядерной программе.

    Фридрих Мерц перед этим заявил об унижении американских переговорщиков руководством Ирана.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    29 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Мерц заявил о завершении эпохи благополучия для немцев
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предупреждением о том, что страна больше не сможет жить в условиях прежнего благополучия, отметив необходимость реформ.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью журналу Der Spiegel отметил, что жители страны за последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия», передает ТАСС. По его словам, иллюзия вечного процветания не сохранится, а населению и политическому классу следует осознать происходящие в мире перемены.

    Мерц подчеркнул: «Я первый канцлер за последние 20 лет, который говорит немцам прямо: наша иллюзия вечного процветания не сохранится. Нам нужно делать и менять гораздо больше, чем мы делали до сих пор».

    Канцлер заявил, что не может и не хочет «просто продолжать в том же духе, как последние 20 лет». Он допустил, что подвергнется критике за подобную позицию, но подчеркнул, что присяга и совесть обязывают его говорить честно. Мерц также отметил, что ситуация настолько серьезная, что не будет смягчать свои слова или говорить дипломатичнее.

    Политик подчеркнул необходимость реформирования ключевых сфер – пенсионной системы, здравоохранения и налогообложения. Его правительство, состоящее из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, работает уже почти год. Тем временем позиции ХДС/ХСС и СДПГ в опросах пошатнулись, а «Альтернатива для Германии» по некоторым рейтингам выходит на первое место, становясь самой популярной партией страны.

    Ранее жители Германии организовали масштабный автопробег до Берлина, возмутившись ростом цен на бензин. До этого Фридрих Мерц отметил, что Германия больше не может позволить себе текущее финансирование системы соцобеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выделяют как минимум пять причин кризиса модели государства всеобщего благосостояния в Германии.


    29 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине в военном плане.

    «Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», – сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер попытался проиллюстрировать свою позицию, однако в своей речи приводил примеры, связанные с Ираном. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их (военные) самолеты сбиты», – сказал он.

    Кроме того, Трамп выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. Он допустил, что это может произойти «по схожему графику».

    Напомним, Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине, а Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    28 апреля 2026, 04:49 • Новости дня
    Украинские депутаты отказались брать ответственность за уступку территорий
    Tекст: Антон Антонов

    Украинские парламентарии опасаются брать на себя ответственность за возможное соглашение об урегулировании конфликта на Украине и хотят сдать мандаты, сообщила депутат Лариса Билозир.

    Обсуждение было связано с заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о соглашении, предусматривающем потерю Украиной территорий, передает ТАСС.

    Билозир указала, что может потребоваться голосование в Верховной раде для ратификации такого соглашения, поэтому депутаты всерьез задумываются об уходе из парламента.

    «Многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете? То есть это такую ответственность на себя взять <...>. Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц допустил уступку части территорий Украиной ради заключения мира с Россией. Владимир Зеленский ранее пригрозил желающим сложить мандат депутатам Верховной рады отправкой на фронт.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    29 апреля 2026, 09:50 • Новости дня
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами

    Tекст: Вера Басилая

    Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме с юмором напомнил про историческое сожжение здания британскими войсками и сравнил его с обновлением восточного крыла.

    Во время выступления в Белом доме Карл III позволил себе шутку, напомнив о сожжении Белого дома британцами в 1814 году, передает РИА «Новости».

    Монарх назвал это событие «небольшой попыткой девелопмента» и сравнил с текущей реновацией восточного крыла, которую инициировал президент США.

    Карл III обратился к президенту США, отметив перемены в восточном крыле после его визита в Виндзорский замок в прошлом году.

    «К сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку девелопмента Белого дома в 1814 году», – заявил монарх, вызвав смех аудитории.

    Сожжение Белого дома произошло во время англо-американской войны 1812–1815 годов, когда британские войска атаковали Вашингтон. В результате нападения были уничтожены несколько правительственных зданий, включая Капитолий.

    Ранее король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США.

    Президент США при встрече с монархом нарушил королевский протокол, похлопав его по плечу.

    Также американский лидер заявил, что мечтает жить в Букингемском дворце и планирует обсудить это с Карлом III, который прибыл в США с визитом.

    Карл III вручил президенту США корабельный колокол с разобранной британской подлодки HMS Trump.

    29 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Politico: Мерц винит Трампа и Брюссель в развале экономики
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обрушения рейтингов до 15% глава немецкого правительства Фридрих Мерц решил оправдать экономическую стагнацию страны провалами американской политики и излишней европейской бюрократией.

    Немецкая экономика переживает серьезный спад, пишет Politico. Канцлер Фридрих Мерц, чья популярность упала до 15%, все чаще винит в кризисе внешние факторы. На встрече со студентами он заявил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к скачку цен на энергоносители.

    «Это стоит нам огромных денег – денег налогоплательщиков – и лишает нас экономической мощи», – подчеркнул политик.

    Попытки Мерца раскритиковать американского президента за отсутствие стратегии вызвали резкую реакцию последнего.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» тем временем бьет рекорды популярности.

    Власти страны также пытаются бороться с излишним регулированием со стороны Евросоюза. Более 90% немецких компаний требуют смягчения европейских правил, мешающих развитию бизнеса. Мерц призвал сократить бюрократию в сфере искусственного интеллекта и урезать бюджетные планы Еврокомиссии.

    Внутри страны у правительства практически не осталось инструментов для стимулирования экспорта. Выделенные ранее сотни млрд евро на инфраструктуру ушли на покрытие бюджетных дыр. Теперь коалиции предстоит согласовать непопулярные реформы здравоохранения и налоговой системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Немецкие консерваторы ранее подготовили ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием сократить бюрократию. Глава немецкого правительства отметил тревожную экономическую ситуацию в стране.

    29 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе диалога между лидерами России и США внимание было уделено новым экономическим и энергетическим инициативам, среди которых уже есть конкретно прорабатываемые проекты, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах экономики и энергетики. Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, обе стороны отметили значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что ряд масштабных инициатив в экономике уже предметно обсуждается между представителями двух государств. По его словам, президенты обратили внимание на «большие перспективы взаимовыгодных проектов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава российского государства посчитал правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана. Трамп заявил Путину, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка.

    В свою очередь, Путин рассказал Трампу о террористических методах, используемых Киевом. В марте Путин уже проводил телефонные переговоры с Трампом, которые продолжались около часа и были инициированы американской стороной.

    28 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами.

    Канцлер Фридрих Мерц заявил: «США унижаются иранскими лидерами», передает Bloomberg.

    Политик отметил, что президент США с трудом пытается договориться о прекращении войны.

    Журналисты подчеркивают, что подобные комментарии рискуют усилить раскол в трансатлантических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Американская делегация перенесла поездку в Пакистан до получения предложений от Тегерана. Позже глава Белого дома отменил визит своих спецпредставителей на эти переговоры.

    30 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резких разногласий по иранскому кризису администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии, где сейчас размещены 35 тыс. американских солдат.

    Американское руководство рассматривает варианты изменения военного присутствия в Европе, передает Bloomberg.

    «Соединенные Штаты изучают и пересматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение короткого периода времени», – заявил Дональд Трамп.

    В Белом доме связали эту публикацию президента с недавними словами немецкого канцлера Фридриха Мерца.

    Ранее глава правительства Германии отметил, что Иран откровенно унижает американских переговорщиков при обсуждении военного конфликта. В ответ американский лидер указал на полную некомпетентность Мерца в этом вопросе. Трамп также напомнил союзникам по НАТО о необходимости оказывать больше поддержки Вашингтону и Израилю.

    Во время первого срока политик уже пытался вывести 9,5 тыс. солдат с территории европейского союзника. Тот план не был реализован до конца, и сейчас в Германии остаются около 35 тыс. военнослужащих США. На фоне растущих разногласий британский король Карл III во время визита в Конгресс призвал Америку отказаться от изоляционизма.

    Конфликт вокруг Ирана привел к закрытию Ормузского пролива, что спровоцировало резкий скачок мировых цен на энергоносители. Трамп подчеркнул готовность продолжать жесткую блокаду судов, направляющихся в иранские порты. Президент добавил, что категорически отверг последнее предложение Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами. Президент США в ответ упрекнул оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера о сокращении военного контингента черной меткой для немецкого политика.

    29 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Мерц пожаловался на беспрецедентную травлю в соцсетях
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с масштабной волной критики онлайн, отметив рекордный уровень агрессии со стороны общества по сравнению со своими предшественниками.

    «Я лишь изредка захожу в соцсети. Но если вы посмотрите, что там обо мне распространяют, как меня атакуют и унижают – ни одному федеральному канцлеру до меня не приходилось терпеть ничего подобного. Я не жалуюсь, но такова реальность», – рассказал о давлении в интернете политик, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что бывшему канцлеру Олафу Шольцу также доставалось от критиков. Однако предшественник пытался убедить граждан в позитивном развитии событий при своей победе, скрывая реальные проблемы. Мерц добавил, что времена компромиссов между политикой безопасности и социальной сферой безвозвратно ушли.

    При этом руководитель кабинета министров осознает, что его резкие высказывания часто провоцируют общественное возмущение. Ранее он признавал неудачными слова о влиянии мигрантов на немецкие города. Политик также отказался извиняться за спорную фразу о возвращении журналистов из Бразилии.

    Согласно недавнему опросу института INSA для газеты Bild, политик стал самым непопулярным государственным деятелем в стране. В рейтинге из 20 позиций он занял последнее место со средней оценкой 2,9 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей Германии. С 2021 года канцлер подал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел из-за оскорблений в интернете. Политика главы немецкого правительства вызывает отторжение у 68% граждан страны.

    28 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о решимости добиться перемен в Европе
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность провести реформы для повышения глобальной конкурентоспособности после ультиматума немецких консерваторов, пишет Politico.

    По данным Politico, после закрытого заседания в Берлине с депутатами консервативного блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем, руководитель ЕК заявила о «решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы подготовили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием сократить бюрократию. Фон дер Ляйен обещала представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности.

    28 апреля 2026, 04:09 • Новости дня
    Трамп нарушил королевский протокол при встрече с Карлом III
    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп нарушил королевский протокол, дотронувшись до плеча британского монарха Карла III во время его визита в Вашингтон, пишет Daily Mail.

    Как указывает Daily Mail, «Трамп потрогал короля за плечо в знак своего расположения, что нарушило королевский протокол». Поясняется, что существует неписаное, но значимое правило, которое запрещает «инициировать физический контакт с королевской четой», передает РИА «Новости».

    Издание добавило, что инцидент произошел вопреки тщательной подготовке к встрече, глава государства позволил себе «деликатно» коснуться монарха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, король Великобритании Карл III с официальным визитом прибыл в США. Ранее во время поездки в Британию президент США уже похлопал Карла III по спине.

