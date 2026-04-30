Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о пожаре в новостройке Москвы

Tекст: Вера Басилая

Суд арестовал пять человек, задержанных по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы. Решение суда связано с обвинением по статье о нарушении правил безопасности при строительстве, что привело к гибели восьми человек, передает РИА «Новости».

Пожар произошел во вторник в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. квадратных метров. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при работах на объекте.

В прокуратуре Москвы сообщили, что пятерым обвиняемым официально предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть восьми человек по неосторожности.

Ранее правоохранительные органы задержали пятерых руководителей компании-застройщика.

В сгоревшем здании оказались заблокированы пути эвакуации.

