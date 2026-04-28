Гидрометцентр: на московских дорогах ожидаются гололедица и снежная каша

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ближайшие дни в Москве ожидается образование гололедицы и скопление снежной каши на проезжей части, поскольку снег быстро не растает, сказала Паршина, передает РИА «Новости».

«Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная температура составит до -2 градусов», – объяснила метеоролог.

По оценкам специалиста, в ближайшее время снежный покров может увеличиться еще на пять сантиметров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 12 сантиметров. Из-за шквалистого ветра и мокрого снега Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до оранжевого.