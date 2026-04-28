Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко сообщил, что бойцы Вооружённых сил России 27 апреля взяли под контроль населённый пункт Таратутино в Сумской области, сообщает ТАСС. Он добавил, что это позволило российским военным продвинуться вглубь линии обороны Вооружённых сил Украины на семь километров.

«Со взятием Таратутино наши военнослужащие почти на 7 км вклинились в глубину обороны противника», – заявил Марочко. Он отметил, что этот участок сейчас является самым результативным по продвижению в Сумской области.

Эксперт также добавил, что установление контроля над Таратутино позволило расширить буферную зону у приграничных районов Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Таратутино в Сумской области. Бойцы группировки «Север» продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей и оттесняют противника от государственной границы. Российские военнослужащие ежедневно продвигаются вглубь обороны украинских войск в Сумской и Харьковской областях в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах.