  • Новость часаПутин: Вся Россия подставила плечо новым регионам
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    13 июня 2026, 15:04 • Новости дня

    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС

    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники «Герань» атаковали Криворожскую тепловую электростанцию в районе Зеленодольска в качестве ответа на удары по гражданским объектам, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские силы продолжают наносить удары по энергетическому сектору Украины, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Max. По его словам, атаки являются ответом на действия противника в отношении гражданских объектов.

    «Продолжаем бить по энергосектору Украины. В ответ за атаки на наши гражданские объекты», – подчеркнул журналист. Он разместил в своем канале видео, где зафиксирована работа беспилотных аппаратов «Герань», которыми управляют операторы группировки войск «Днепр».

    Целью атаки стала Криворожская тепловая электростанция, расположенная в районе города Зеленодольск. Поражение объектов генерации и передачи электроэнергии на территории Украины серьезно затрудняет противнику производство и транспортировку военных грузов по железной дороге к линии боевого соприкосновения.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

    13 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России

    Пленный ВСУ рассказал о желании жителей Сумской области войти в состав России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попавший в плен украинский военнослужащий Леонид Тарасенко рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области и описал свою службу на фронте.

    Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко добровольно сдался в плен бойцам российской группировки войск «Север» и рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области, сообщает РИА «Новости». По его словам, часть местных жителей обсуждала вариант вхождения региона в состав России.

    «Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», – сказал Тарасенко.

    Он пояснил, что пошел служить в войска территориальной обороны после повестки из военкомата, так как иначе не смог бы содержать мать с отчимом. Пленный добавил, что при попытке уклониться от службы рисковал быть задержанным и отправленным на передовую, чтобы, как он выразился, просто «заткнуть дыру».

    Тарасенко добавил, что на фронте в основном занимался рытьем блиндажей в районах Писаревки, Стецковки, Песчаного Верхнего и Песчаного Нижнего. По его словам, возле одного из этих населенных пунктов украинские военные обустроили опорный пункт на 88-90 человек, а в районе Недвигайлова и Коровницы создали укрепление на 800 бойцов. В плен он попал, когда находился в окопе вместе с сослуживцами, и признался, что сам не понимал, зачем они там сидели и чего ждали.

    Ранее Тарасенко также рассказал о переводе инженеров-пограничников и экскаваторщиков в штурмовые подразделения ВСУ из-за нехватки личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по позициям ВСУ в районе Конотопа, Глухова и Шостки.

    До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял о пророссийских настроениях жителей Сум и их ожидании прихода России.

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    12 июня 2026, 20:49 • Новости дня
    Российские средства ПВО с начала дня сбили 185 беспилотников ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских БПЛА над 12 регионами России и Азовским морем, сообщило Министерство обороны.

    Воздушная атака продолжалась с восьми часов утра до 20 часов вечера по московскому времени. За этот период дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 185 украинских дронов, сообщает в Max Минобороны.

    Вражеские аппараты пытались ударить по объектам на обширной территории. В частности, беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

    Кроме того, системы перехвата отработали по целям в Московском регионе и над Республикой Крым. Часть беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить непосредственно над акваторией Азовского моря.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами России.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России за сутки освободили в Константиновке 172 здания
    ВС России за сутки освободили в Константиновке 172 здания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Константиновки и завершают зачистку Первомайского района. За сутки освобождено 172 здания, сообщило Минобороны.

    Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны России. Военнослужащие завершают зачистку Первомайского района.

    За прошедшие сутки в Константиновке было освобождено 172 здания. В ходе боевых действий уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

    В зоне ответственности Южной группировки противник понес значительные потери. Они составили до 115 военнослужащих, немецкий танк Leopard-2, три броне машины и три орудия полевой артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия овладела восточными районами Константиновки.

    Подразделения группировки «Южная» успешно продвинулись в микрорайоне Новоселовка.

    Месяцем ранее Вооруженные силы России начали тактический охват этого населенного пункта с флангов.

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    12 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин: Россия каждый день берет под контроль свои территории на СВО
    Путин: Россия каждый день берет под контроль свои территории на СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необратимость процесса возвращения исторических территорий, передает РИА «Новости». По его словам, продвижение Вооруженных сил идет планомерно и непрерывно.

    «Шаг за шагом – не так быстро, как нам бы хотелось, но мы идем каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого», – сказал глава государства на встрече с участниками спецоперации.

    Российский лидер добавил, что успешный исход специальной военной операции не должен вызывать никаких сомнений. Вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

    Ранее российский лидер сообщил о полном контроле Вооруженных сил над территорией Луганской народной республики.

    До этого президент назвал боевые действия в Донбассе возвращением своих исторических земель.

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    12 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке
    Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили 27 флагов практически во всех районах Константиновки, а украинские командиры заявляют о взятии ВС России города уже к концу лета, сообщили военкоры.

    Российские военные установили 27 флагов практически во всех районах Константиновки, сообщил в Max военный аналитик Борис Рожин. Эксперт подчеркнул, что осталось лишь зачистить оставшиеся силы противника, после чего город будет полностью освобожден в ближайшее время.

    Украинские военные также признают критическую ситуацию на этом направлении. «Учитывая, как там активно развиваются события, со временем проблем будет только больше. К концу лета потерять Константиновку вполне реально. Противник давит очень сильно», – заявил один из комбригов ВСУ киевским СМИ, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Командир батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады с позывным «Ярый» рассказал, что российская пехота уже ведет городские бои на флангах под прикрытием растительности. Другие офицеры противника подтвердили, что в город проникли более сотни бойцов армии России. Один из украинских командиров отметил, что российские войска вклинились в центр города, и это уже полноценное сопротивление, а не просто инфильтрация.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

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    12 июня 2026, 19:58 • Новости дня
    Путин назвал численность российской группировки войск в зоне СВО

    Путин: Группировка ВС России в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    Численность российской военной группировки в зоне проведения специальной военной операции в настоящее время превышает 700 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации озвучил данные о количестве военнослужащих на передовой, передает ТАСС. «У нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», – сказал глава государства.

    Обсуждая вопросы трудоустройства ветеранов, российский лидер упомянул кадровую платформу «Время героев». При этом он признал, что не все 700 тыс. бойцов смогут пройти обучение по этой программе, так как для этого требуются желание и определенная подготовка.

    Глава государства подчеркнул, что желающим повысить уровень своего образования обязательно предоставят такую возможность. Правительство уже прорабатывает вопросы обучения, а также медицинской реабилитации и дальнейшего трудоустройства участников спецоперации.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции.

    Также глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

    В мае текущего года Владимир Путин назвал участников программы «Время героев» костяком будущих управленцев.

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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    12 июня 2026, 18:29 • Новости дня
    Путин заявил о развязанной НАТО войне против России после переворота на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Североатлантического альянса развязали войну против России, которая началась с государственного переворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Страны НАТО развязали войну против России, она началась с государственного переворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    «Все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия, враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России», – подчеркнул Путин во время встречи с военнослужащими в День России.

    По словам президента, именно альянс спровоцировал начало боевых действий. Он отметил, что после переворота на Украине Россия была вынуждена взять под защиту жителей Крыма.

    «Я все время об этом говорю, хочу еще раз сказать: не мы начали боевые действия с начала специальной военной операции. Нет. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну», – сказал российский лидер.

    Путин также добавил, что Москва восемь лет ждала мирного решения конфликта в Донбассе, но руководство киевского режима отказалось выполнять Минские соглашения.

    «Мы восемь лет ждали решений мирными средствами. Потом стало ясно, что это невозможно, потому что глава режима прямо сказал: «ничего выполнять не будем». Ну и что? Нам пришлось другими средствами защищать наши интересы и людей, которые там проживают», – сказал Путин в ходе встречи.

    Президент России Владимир Путин заявил о противостоянии Москвы всему коллективному Западу в лице НАТО.

    В декабре прошлого года глава государства разъяснил американским журналистам истинные причины начала украинского конфликта.

    В сентябре прошлого года Путин напомнил премьер-министру Словакии Роберту Фицо о содействии западных стран государственному перевороту в Киеве.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    12 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин заявил об уникальных видах оружия у российской армии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия обладает уникальными видами вооружений, которых нет у противника, и в будущем их станет еще больше, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции.

    «Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что страна должна не просто реагировать на угрозы, а действовать на опережение.

    «Нам, конечно, нужно не просто отвечать им на вызовы, которые формулируются и преподносятся в виде соответствующих видов вооружения в борьбе с нами, но нам нужно быть на шаг впереди», – указал президент.

    Также он пояснял, что Россия практически одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

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    12 июня 2026, 21:27 • Новости дня
    Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»

    Путин обязал «Защитников Отечества» помогать ставшим инвалидами в приграничье

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин наделил государственный фонд «Защитники Отечества» функциями по оказанию помощи ветеранам специальной военной операции, получившим инвалидность при защите государственной границы или в прилегающих к зоне СВО регионах

    Путин наделил государственный фонд «Защитники Отечества» функциями по оказанию помощи ветеранам специальной военной операции, получившим инвалидность при защите государственной границы или в прилегающих к зоне СВО регионах, передает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства расширяет полномочия организации.

    «Деятельность Фонда также направлена на организацию и оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ, прилегающих к районам проведения СВО, и уволенным с военной службы», – отмечается в документе.

    Кроме того, организация будет оказывать содействие пострадавшим россиянам в продолжении военной службы. Ветераны смогут занять должности, которые соответствуют их возможностям и состоянию здоровья, если у них появится такое желание.

    Ранее Владимир Путин рассказал о работе для сохранения тяжелораненых на СВО в повседневной жизни.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил расширить поддержку участников контртеррористических операций в приграничных районах.

    На недавнем заседании наблюдательного совета фонда в Москве участники обсудили новые направления помощи ветеранам.

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    13 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку

    Марочко: ВС России готовятся к наступлению на Долинку в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются у Верхней Терсы и активно готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Севернее Верхней Терсы наши военнослужащие продвигаются вдоль автомобильной дороги. Сейчас идут активные работы по подготовке к освобождению населенного пункта Долинка», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил расширение зоны контроля российских войск. По его словам, бойцы смогли успешно выровнять линию фронта севернее населенного пункта Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана. Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.


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    12 июня 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил с одним из участников специальной военной операции применение FPV-очков с тепловизионным излучением на фронте.

    Президент России Владимир Путин в День России пообщался в Кремле с участниками спецоперации, передает РИА «Новости». Боец одного из штурмовых подразделений, уроженец Кемеровской области, поделился деталями использования в ночное время FPV-очков, оснащенных тепловизионным излучением.

    «А эти FPV-очки, кто их производит? Я видел, что они используются. Но вы сейчас говорите про какое производство, кто их делает?», – поинтересовался глава государства. Военнослужащий пояснил, что бойцы самостоятельно собирают такую технику прямо на фронте.

    В ходе беседы российский лидер также спросил о гражданской профессии собеседника и его связи с угольной промышленностью Кузбасса.

    «Вы и ваши друзья, кто-то из ваших близких имеют отношение к угольной промышленности-то? Там в Кузбассе все так или иначе, да, связаны с угольной промышленностью», – поинтересовался президент.

    Участник СВО рассказал, что является горным инженером по образованию и до начала боевых действий трудился горным мастером на шахте «Грамотеинская».

    Президент России назвал День России праздником участников специальной военной операции.

    Осенью прошлого года Путин примерил тепловизионные очки на военных учениях.

    Ранее российский лидер восхитился способностью бойцов самостоятельно конструировать беспилотники на передовой.

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    12 июня 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин заявил о разработке эффективных средств противодействия БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские частные лаборатории и предприятия активно включились в создание передовых систем защиты от беспилотных летательных аппаратов, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Очень много появилось предприятий, лабораторий. Важно, чтобы они не просто деньги получали, и не просто, чтобы государство поддерживало хорошие идеи. Важно, чтобы это было эффективное оружие», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    Путин обратил внимание на необходимость создания гибкой системы противодействия, способной оперативно реагировать на изменения параметров вражеских дронов.

    «Противник постоянно меняет параметры. Нам нужно наладить такую систему, чтобы она гибко реагировала на то, что применяется противником, и была бы на шаг впереди», – пояснил глава государства.

    Российское руководство максимально упростило и ускорило процесс принятия решений для разработки средств защиты от БПЛА, подчеркнул Путин.

    «Мы упростили решение вопросов подобного рода и прохождение решения этих вопросов в порядке, который был введен еще, так скажем, в мирное время. Максимально ускоряем принятие всех решений», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский бизнес подтвердил готовность помогать в защите предприятий от беспилотников. Применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило украинских военных увеличить высоту полета дронов.

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    Глава Белого Дома неожиданно заявил, что любит инфляцию. В США она показала значительный рост из-за повышения цен на нефть и удорожания бензина внутри страны. Для американских нефтяников это манна небесная, которая приносит десятки миллиардов дополнительных доходов. Однако для бизнеса и простых американцев это стало проблемой. Подробности

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

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    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США

    Начинают выясняться масштабы пожара, случившегося на новейшем американском авианосце «Джеральд Форд». Но главный вывод, который напрашивается по результатам ЧП, касается не одного корабля, а всей системы борьбы за живучесть, принятой в ВМС США. Какой она была на пике своих возможностей – и как деградировала. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

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      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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