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Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
Российские беспилотники «Герань» атаковали Криворожскую тепловую электростанцию в районе Зеленодольска в качестве ответа на удары по гражданским объектам, сообщил военкор Евгений Поддубный.
Российские силы продолжают наносить удары по энергетическому сектору Украины, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Max. По его словам, атаки являются ответом на действия противника в отношении гражданских объектов.
«Продолжаем бить по энергосектору Украины. В ответ за атаки на наши гражданские объекты», – подчеркнул журналист. Он разместил в своем канале видео, где зафиксирована работа беспилотных аппаратов «Герань», которыми управляют операторы группировки войск «Днепр».
Целью атаки стала Криворожская тепловая электростанция, расположенная в районе города Зеленодольск. Поражение объектов генерации и передачи электроэнергии на территории Украины серьезно затрудняет противнику производство и транспортировку военных грузов по железной дороге к линии боевого соприкосновения.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.