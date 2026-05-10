Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, которые дезертировали из своего подразделения в районе села Рясное Сумской области, попытались спрятаться возле полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря, передает ТАСС. По словам источника из российских силовых структур, через три часа после того, как проводник из сержантского состава 119-й отдельной бригады территориальной обороны покинул место событий, группа переброшенных в Рясное солдат ВСУ самовольно ушла с позиций.

Дезертиры решили укрыться в лесном массиве рядом с монастырём, однако были замечены другими военнослужащими ВСУ. По убеждению собеседника агентства, украинские националисты открыли по беглецам огонь из стрелкового оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды остановили огнем бегство военных из села Рясное. Российские бойцы опровергли информацию об освобождении этого населенного пункта. Ранее солдаты ВСУ обстреляли свои отступающие спецподразделения под Ковшаровкой.