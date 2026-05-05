Tекст: Катерина Туманова

«Публикации об освобождении ГВ «Север» села Рясное на данный момент не соответствуют действительности», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Они рассказали, что в Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 650 метров. В Краснопольском районе в окрестностях освобожденной Новодмитровки штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 500 метров.

На Харьковском направлении фронта «Северяне» громили ВСУ у Червоной Зари, Весёлого, Избицкого, Ивановки, Великого Бурлука, Мерефы и на окраинах Харькова.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 200 метров. Стрелковые бои идут в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки. На Великобурлукском направлении штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

«Украинские националисты пытались прорваться к позициям наших войск на мотоциклах, однако были уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», – сообщили бойцы.

Согласно сводке, за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях).

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко в конце апреля заявил, что армия России начала бои за освобождение Рясного после установления контроля над Новодмитровкой в Сумской области. Российские силовики сообщили, что заградотряды ВСУ огнем остановили бегство военных из Рясного.

Кроме того, стало известно, что родня мобилизованных украинцев пригрозила местью сотрудникам ТЦК.

