Tекст: Вера Басилая

Бывшие украинские военные переходят на службу в российскую армию, чтобы, по их словам, защищать украинский народ и государство, передает ТАСС. Данную информацию передал организатор «Каравана антифашистов» Давид Какькионе после общения с военнослужащими.

Он отметил, что встретился с бывшими бойцами ВСУ, которые теперь воюют на стороне России. По словам Какькионе, те заявили, что таким способом они защищают и свою страну, и Конституцию Украины, а также украинский народ. Такой подход оказался для европейских гостей новым, но они подчеркнули, что военные «должны защищать».

Ранее активисты «Каравана антифашистов» из Италии, Германии и Франции посетили Мелитополь: они возложили цветы к Вечному огню на Братском кладбище, исполнили песни «День Победы» и «Катюша», а также передали гуманитарную помощь местной школе-интернату «Гармония». До этого делегация посещала Мариуполь, причем нынешний визит стал уже четвертым по счету.

Силовики сообщили, что количество украинских военных, которые оказались в плену и хотят остаться в России, заметно увеличилось.

Пленный военнослужащий ВСУ Илья Кукарин совершил побег из воинской части, чтобы добровольно сдаться российским военным и попросить военно-политическое убежище.