Офицер ВСУ Кукарин сбежал из части ради убежища в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Офицер ВСУ Илья Кукарин рассказал в беседе с ТАСС, что с самого начала службы планировал сбежать из части и сдаться, чтобы получить убежище в России. Он подчеркнул: «Получить военно-политическое убежище. Я же для этого сюда и пришел».

Кукарин объяснил, что благодаря офицерскому статусу и доверию сослуживцев ему удалось организовать побег. Свои намерения он не раскрывал даже родственникам, чтобы уберечь их от возможных вопросов со стороны военных комиссаров.

По словам украинского военного, он решил сбежать, поскольку не хотел продолжать службу в армии. Чтобы попасть в Россию, ему пришлось скрываться от беспилотников, переплывать реку и преодолевать границу на Сумщине, где его задержали российские военные.

Кукарин сообщил, что намерен остаться в России и работать по любой доступной специальности, если сможет получить убежище.

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