Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться. Впрочем, упускать благоприятный момент, когда на том берегу Атлантики политические звезды сошлись уникальным образом, тоже не хочется.0 комментариев
Пленный ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контракт
Сведения о привлечении женщин из тюрем к службе в ВСУ прозвучали в признаниях пленного военнослужащего, который рассказал и об издевательствах при обучении.
Пленный военнослужащий ВСУ Руслан Рошва сообщил, что командование ВСУ стало набирать женщин-заключенных для прохождения службы по контракту, передает ТАСС. По его словам, с одной из тюрем на Украине забрали до 30 женщин и начали обучать их военной службе. Рошва подчеркнул, что к набору стали привлекать всех, даже не способных к службе по состоянию здоровья.
Он рассказал, что во время обучения инструкторы грубо обращались с женщинами. «Даже была такая ситуация. В 5.00 мы должны выбегать на тренировку. А эти женщины что-то сделали вечером, что-то неправильное. И инструктор – как они были, как они спали – на полосу [их отправил]. Полоса – это грязь, сетка, ползать надо. И вот они по холоду, это же не май месяц, это был январь, февраль, вот такое время. И все равно, что они девушки», – заявил он.
Пленный также отметил, что был мобилизован несмотря на наличие справки о праве выезда в Европу и отсутствии военнообязанности. Он добавил, что начальник военкомата при нем уничтожил документы и отправил его на войну. По словам Рошвы, его подразделение планировали отправить в Красноармейск, а затем в Шевченко, не сообщая подробностей операций. Он также рассказал о тяжелых потерях среди личного состава и жестоком отношении со стороны командира с позывным Скала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска начали использовать женщин в качестве штурмовиков сразу на нескольких направлениях в ДНР; военнопленная Галина Казымова уточнила, что женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, насчитывает примерно сто человек; политолог объяснила, почему ВСУ вынуждены привлекать женщин к штурмовым действиям.