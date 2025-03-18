Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков

Политолог Шеслер: Власти Украины используют женщин-штурмовиков в идеологических целях

Tекст: Анастасия Куликова

«Женщин, которые служат в ВСУ, достаточно много. По данным минобороны Украины, речь идет о 70 тыс. украинок, из них порядка 5,5 тыс. находятся на передовой. Причем примерно 10 тыс. прошли в украинскую армию через добровольный набор, а это около 25% от всех обратившихся в центры рекрутинга», – привела данные политолог Лариса Шеслер.

Мотивацию женщин она объясняет следующими факторами: «Во-первых, они могут быть одурманены пропагандой. Во-вторых, вероятно, хотят отомстить за близких. Наконец, в условиях огромной безработицы служба в ВСУ оказывается для некоторых выходом из ситуации, поскольку относительно неплохо оплачивается», – уточнила собеседница.

По ее словам, подавляющее большинство из 70 тыс. занимает «бюрократические должности»: в частности, они ведут документацию. Тем не менее немалое количество служит снайперами – их замечали, например, в Авдеевке, а также штурмовиками, в том числе в группе «Скала» на Красноармейском направлении. В штурмовых отрядах можно встретить и женщин – бывших заключенных.

«В украинскую армию идут преступницы, которые обвиняются в торговле наркотиками, в уголовных преступлениях, в насильственных действиях. Их сравнительно немного», – добавила Шеслер. По ее словам, женские подразделения создаются в ВСУ по двум причинам. Первая задача – идеологическая. «Украинское руководство пытается показать, что даже "слабый пол" идет воевать», – отметила эксперт.

Вторая – заполнить ряды армии. «На Украине одна из проблем – это нехватка личного состава. В стране заведено, по разным оценкам, от 100 до 250 тыс. уголовных дел по дезертирству. Женщины-штурмовики, как считают киевские власти, могут решить локальные проблемы. Однако на деле – едва ли им это по силам», – заключила Шеслер.

Ранее стало известно, что подразделение украинских женщин-военнослужащих из состава 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» было ликвидировано в районе Красноармейска (Покровска). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседников издания, погибшие попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским штурмовым отрядом был уничтожен и экипаж, пытавшийся доставить их на позиции.

Пленная из полка ВСУ «Скала» Галина Казымова рассказала, что количество личного состава женского штурмового подразделения, действующего на Красноармейском направлении, составляет порядка 100 человек. По ее словам, подготовка личного состава практически не проводилась, поскольку ответственные за обучение постоянно находились под действием наркотических веществ. Казымова – бывшая заключенная.