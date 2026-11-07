Берлинские левые потребовали от депутата сдать мандат из-за позиции по Израилю

Spiegel: Депутата в Берлине призвали сдать мандат из-за позиции по Израилю

Tекст: Мария Иванова

Скандал вокруг Эмде, получившей прямой мандат в округе Нойкельн, парализовал финал переговоров о создании столичного правительства между «Левыми», «Зелеными» и Социал-демократической партией Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

Депутат отказалась подписывать обязательную часть будущего коалиционного соглашения с декларацией о защите еврейского населения Берлина и признании права Израиля на существование. Политик также поучаствовала в акции протеста против руководства партии и солидаризировалась с радикальными пропалестинскими активистами.

«Мы больше ей не доверяем. Мандат – это не личная фирма», – заявили в берлинском правлении партии.

Руководство дало Эмде одну неделю на удаление антиизраильских публикаций в социальных сетях и принесение извинений. В противном случае политика ожидает принудительное исключение из фракции в Палате депутатов Берлина.

По итогам прошедших выборов партия «Левые» заняла первое место с 25,7% голосов и претендует на пост бургомистра в рамках коалиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Левая партия, «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина.

Социал-демократическая партия Германии и партия «Зеленые» временно отказались от переговоров с Левой партией о формировании правительства Берлина.

В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с Левой партией.