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Легкомоторный самолет упал на автобан в Германии
Bild: Легкомоторный самолет потерпел крушение на автомагистрали А2 в Германии
В районе Магдебурга на автомагистрали А2 потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщает газета Bild.
Инцидент произошел в пятницу днем. Представитель местной полиции заявил, что количество пострадавших пока неясно, пишет ТАСС со ссылкой на Bild.
По предварительным данным, автомобили на автобане не пострадали. Полиция и спасатели выясняют причины падения самолета на проезжую часть.
Пожарные тушат обломки воздушного судна примерно в километре от парковки Крээнберге. Самолет полностью разрушен. Движение на магистрали перекрыто.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце два человека погибли при крушении легкомоторного самолета вблизи города Гундельсхайм на юго-западе Германии.
В сентябре военный самолет разбился в районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии.
В мае легкомоторное воздушное судно взорвалось в небе над Лимбургерхофом.