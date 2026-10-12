Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).0 комментариев
В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше
Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше
Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.
Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.
«По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».
В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.