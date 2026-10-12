  • Новость часаНовак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
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    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

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    12 октября 2026, 21:41 • Новости дня

    В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше

    Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.

    «По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».

    В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.

    10 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу

    Минэкономики ФРГ прокомментировало договоренность России и США по топливу

    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    @ Osama Faisal/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии заявили о своей полной независимости от российских энергоресурсов в ответ на договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Официальный представитель Министерства экономики Германии сообщила, что страна диверсифицировала снабжение энергоресурсами и не зависит от российской нефти, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что закупки российской нефти и нефтепродуктов были прекращены в 2023 году.

    Накануне глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе рассказала о планах направить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В начале месяца США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля.

    В прошлом месяце в Германии из-за рекордных цен начались массовые кражи бензина.

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    11 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Против введения налога на сахар выступили девять министров Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Девять региональных министров сельского хозяйства, представляющих правящий блок ХДС/ХСС, направили канцлеру Германии Фридриху Мерцу письмо с призывом отказаться от введения налога на сахар.

    Девять министров немецких федеральных земель от правящего блока ХДС/ХСС направили канцлеру Германии письмо с требованием отменить согласованный властями налог на сахар, передает РИА «Новости».

    «Мы, министры, от имени ХДС/ХСС возглавляющие сельскохозяйственные ведомства федеральных земель, выступаем против введения налога на потребление сахаросодержащих продуктов», – приводит издание Welt отрывок из обращения.

    По мнению авторов письма, правительству следует проводить просветительскую работу на тему здорового питания, а не вводить дополнительные налоги. Инициатива предполагает необоснованное вмешательство государства и увеличивает расходы граждан на продукты, а также приведет к снижению прибыли фермеров, которые уже сталкиваются с ростом цен на удобрения и дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший лидер ХСС Хорст Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии.

    В субботу руководство партии «Альтернатива для Германии» обвинило главу правительства в предпочтении интересов Украины нуждам немецких граждан.

    Летом канцлер перетасовал кабинет министров из-за скандала с суррогатным материнством.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    10 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящие партии Германии не могут найти замену канцлеру Фридриху Мерцу из-за страха перед досрочными выборами и нежелания сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил депутат парламента Баварии от фракции АдГ Ульрих Зингер.

    Правящие партии ФРГ пришли к политическому тупику по причине невозможности заменить канцлера Фридриха Мерцу. Об этом в интервью НСН заявил депутат парламента Баварии от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер.

    «Главная проблема – найти преемника, который сможет получить большинство в бундестаге. Досрочные выборы для правящих партий сейчас крайне рискованны из-за высокой поддержки АдГ. Но сотрудничать с нашей партией они отказываются. Таким образом, правящие партии фактически оказались в политическом тупике», – сказал Зингер.

    По его словам, Мерц стал проблемой для собственного блока, так как его работой довольны лишь 10% немцев, а поддержка блока упала до 17,5%.

    Зингер также отметил, что политика Германии в отношении России изменится только в случае допуска к власти представителей АдГ, выступающих за отмену санкций и восстановление сотрудничества с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки».

    В понедельник депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала немецкого лидера «лучшим канцлером Украины». А в воскресенье партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

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    10 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    В Германии сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины

    В Германии произошел пожар на складе с гуманитарной помощью для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком Франкфурте-на-Майне пожар полностью уничтожил склад, на котором хранилась гуманитарная помощь для Украины.

    Инцидент произошел в ночь на субботу в отдельно стоящем здании на территории одной из школ в районе Дорнбуш, передает РИА «Новости».

    «Инвалидные коляски, подгузники и другие гуманитарные грузы для Украины: все это было уничтожено в результате пожара на территории одной из франкфуртских школ», – сказано в публикации.

    Полиция Германии подозревает умышленный поджог, к расследованию привлечен отдел государственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно, что большая часть заявленной Германией помощи Украине осталась внутри страны. В марте пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины.

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    10 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Власти Турции решили продавать сигареты по удостоверению личности

    Минздрав Турции предложил продавать сигареты по удостоверению личности

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу заявил о планах обязать покупателей предъявлять удостоверение личности при приобретении табачной продукции.

    Власти Турции намерены внести соответствующий законопроект в парламент в ближайшие несколько недель, передает РИА «Новости».

    «Продажа сигарет будет осуществляться по удостоверению личности. Будет действовать требование об указании идентификационного номера», – заявил Мемишоглу.

    Министр отметил, что порядок проверки личности и сроки вступления новых правил в силу пока не уточняются. В прошлом году в стране было продано около 160 млрд сигарет, а годовой оборот рынка составил 20–30 млрд долларов.

    Мемишоглу добавил, что 80% жителей Турции хотят отказаться от курения, поэтому власти планируют сделать эту привычку менее заметной в общественной жизни.

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Летом Госдума ввела уголовное наказание за продажу сигарет без лицензии.


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    12 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бербель Бас покинула должности министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бербель Бас подала в отставку с должностей министра труда ФРГ и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

    Об этом она сообщила в своем заявлении для партии. «Я сообщила своему сопредседателю и вице-канцлеру Ларсу Клингбайлю, что с сегодняшнего дня слагаю с себя полномочия председателя партии», – передает ее слова РИА «Новости».

    Бас также добавила, что обратилась к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой освободить ее от должности министра труда и социальных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава ХСС рассказал о планах Мерца сменить министра транспорта Германии.

    В июне партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку.

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    10 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкий эксперт назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Турецкий эксперт Унал назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок Анкары, заявил турецкий эксперт по международным отношениям Хасан Унал.

    Турецкий специалист по международным отношениям Хасан Унал заявил, что возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок, а российский комплекс является лучшим средством ПВО в мире, пишет ТАСС.

    «Это стало бы одной из самых больших ошибок, которые совершит Турция. С-400 в настоящее время находятся в боевой готовности, прошли испытания и, несомненно, являются лучшим средством ПВО в мире. Израиль продолжает провоцировать нас. В Греции ведутся разговоры о возможном превентивном ударе по Турции. Наше самое мощное оружие против этих стран – С-400», – сказал Унал в интервью телеканалу Haberglobal.

    Он напомнил об обсуждении возможной перепродажи российских систем, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Унал задался вопросом, разрешит ли это Россия. По его словам, действия вопреки мнению Москвы поставят под угрозу всесторонние отношения между двумя странами во всех областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара не просила Москву разрешить вывоз С-400 за границу. Позже глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров о реэкспорте систем.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции.

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    11 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Жена Шредера опубликовала фото в куртках с именами на русском языке

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ен Шредер-Ким опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой пара запечатлена в куртках сети Globus с именами на русском языке.

    Со-Ен Шредер-Ким, супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, выложила в соцсети фотографию, на которой они запечатлены в куртках торговой сети Globus со своими именами на русском языке, передает РИА «Новости».

    На снимке пара позирует на фоне указателей в фирменных цветах магазина, а экс-канцлер держит в руках большого игрушечного кота. «В одном из супермаркетов мы заметили этого милого котика – с очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она оказалась слишком большой», – написала Шредер-Ким.

    В комментариях пользователи позитивно оценили визит супругов в Москву, поблагодарив их за атмосферу дружбы и отметив умение Шредера заниматься дипломатией. Поездка бывшего канцлера в российскую столицу связана с его назначением в начале месяца в наблюдательный совет компании «Гиперглобус», где он курирует стратегическое развитие ритейлера. Там он провел встречи с руководством и сотрудниками торговой сети.

    Семейное предприятие «Глобус» было основано в 1828 году. В России первый гипермаркет бренда появился в 2006 году, сегодня сеть состоит из 20 магазинов. С января 2025 года российское подразделение ООО «Гиперглобус» отделилось от немецкой Globus Holding и работает в стране самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Шредера на критику после встречи с Владимиром Путиным.

    В пятницу немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за эту поездку.

    В среду он приехал в Москву на встречу с руководством компании «Глобус».

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    10 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    В Берлине началась многотысячная демонстрация за отставку правительства

    Акция протеста за отставку правительства Мерца и мир с Россией началась в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Берлина проходит массовая манифестация с требованием отставки правительства Германии и нормализации отношений с Россией.

    Активисты собрались у Бранденбургских ворот и прошли маршем в сторону Александерплац. По данным организаторов, в акции участвуют около 10 тыс. человек. Демонстранты выступают за немедленную отставку правительства во главе с Фридрихом Мерцем, проведение досрочных выборов и ужесточение миграционной политики, передает ТАСС.

    Протестующие также требуют прекращения военной поддержки Украины и мирного урегулирования конфликта. Многие несут флаги России и Германии, а также транспаранты с призывами к миру.

    Организатором акции выступает движение Projekt M1llion, которое предлагает план реформ, включающий введение прямой демократии по швейцарскому образцу и отмену ряда налогов и сборов. Безопасность на митинге обеспечивают усиленные наряды полиции, информации о задержаниях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России.

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    10 октября 2026, 04:12 • Новости дня
    Пьяный машинист парализовал движение поездов в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция в Германии отстранила от управления грузовым поездом машиниста, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и заснул за пультом управления, из-за чего оказалось парализовано движение на участке железной дороги в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет Bild.

    Инцидент произошел между городами Хамм и Ален. Из-за произошедшего участок железной дороги был временно перекрыт, что привело к задержке 26 поездов почти на 19 часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Машинист встречного поезда заметил спящего коллегу и вызвал полицию. «Машинист отказался пройти добровольный тест на содержание алкоголя в крови. Имелись явные признаки того, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», – заявила представитель правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вандализм и кража кабелей на западе Германии спровоцировали масштабные сбои в движении поездов дальнего следования.

    В июле движение поездов было нарушено после диверсии радикалов.

    В июне сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО.


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    10 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый газ из России столпом экономики ФРГ

    Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир назвал газ из России столпом экономики ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки российского газа по выгодным ценам десятилетиями служили одной из основ экономического благополучия Германии, заявил премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир.

    Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир отметил, что газ из России является столпом экономического благополучия ФРГ.

    «Мы слишком долго были успешны. А наша бизнес-модель опиралась на три столпа», – сказал он в интервью Welt.

    Оздемир пояснил, что к этим основам относились поставки газа из России по хорошим ценам, выгодное сотрудничество с Китаем и гарантии безопасности от США.

    Политик отметил, что эта модель долго обеспечивала Германии «довольно уютное» положение. Однако сейчас эти столпы шатаются: Берлин больше не может слепо полагаться на Вашингтон, а Китай превратился из партнера в системного конкурента. А главное – в феврале этого года вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причину резкого падения немецкой экономики. А сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок газа из России.

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    10 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Небензя: России не предлагали сотрудничать по инциденту с дроном в Лейпциге

    Tекст: Антон Антонов

    Москве никто не предлагал сотрудничать со следствием по инциденту с дроном в Лейпциге, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Еще более абсурдно выглядят обвинения в нежелании Москвы сотрудничать со следствием. Нам этого никто и не предлагал, прекрасно понимая, что мы не только докажем свою непричастность, но и укажем на истинных организаторов», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Говоря об инциденте, постпред отметил, что вместо улик и фактов снова используется принцип «хайли лайкли», а вместо расследования и доказательств выдвигаются скороспелые обвинения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига.

    На территории аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотник с пакетом, содержавшим взрыватель.

    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны».

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    10 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Однопартиец Шредера отверг критику в его адрес из-за визита в Москву

    Эксперт СДПГ Штегнер отверг критику Шредера из-за встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер отверг критику в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его поездки в Москву.

    «Герхард Шредер … может открывать двери к Путину. Если его визит хотя бы на миллиметр способствовал миру, то он был успешным», – заявил Штегнер.

    Он подчеркнул, что Шредер поехал в Москву в качестве частного лица, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

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    10 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии

    Лидер АдГ Хрупалла обвинил канцлера Мерца в предпочтении Украины интересам ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла подверг резкой критике политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявив, что для него помощь Киеву важнее благосостояния немецкого населения.

    Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла раскритиковал курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно Украины и внутреннюю политику ФРГ. Он отметил, что для главы правительства Германии финансовая поддержка Киева приоритетнее благосостояния собственного населения, передает ТАСС.

    «Канцлер Германии Мерц считает, что деньги для Украины важнее благосостояния граждан», – заявил Хрупалла в соцсетях. При этом лидер АдГ подчеркнул, что партия выступает за мирное урегулирование любых глобальных кризисов.

    Кроме того, Хрупалла озвучил социально-экономические требования парламентской фракции АдГ, направленные на снижение стоимости жилья в Германии. Он призвал адаптировать жилищное пособие к текущим реалиям и отменить закон об энергетике зданий, чтобы сделать арендную плату доступной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сара Вагенкнехт назвала Фридриха Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье в Киеве глава правительства ФРГ пообещал продолжить поставки оружия украинской стороне.

    Ранее Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

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    11 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    В Германии предрекли расплату Европы за поддержку Киева

    Депутат Дагделен: Европе придется расплачиваться за поддержку режима в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Севим Дагделен заявила, что Европе придется расплачиваться за поддержку киевского режима.

    Европе придется расплачиваться за поддержку коррумпированного и недемократического киевского режима. Об этом сообщила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен, передает РИА «Новости».

    «Пока европейцы, и особенно Мерц, продолжают поддерживать коррумпированный, недемократический режим и цепляются за иллюзии, занавес давно опустился. Те, кто игнорирует реальность, в конечном итоге заплатят за это», – написала Дагделен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии.

    В ФРГ сгорел склад с гуманитарной помощью для украинцев.

    В четверг стало известно, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Киева средств внутри страны.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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