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СМИ: Грузия теряет расположение Турции как главного внешнеторгового партнера
Торгово-экономическая палата турецкого города Ризе после инцидента с турецкими болельщиками на футбольном матче в Батуми в минувший четверг отказалась от участия в выставке «Batumi Build" 2026 4-6 декабря, сообщила грузинская газета «Батумелеби» («Батумцы») со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается также, что в знак протеста против якобы превышения грузинскими полицейскими полномочий туристические компании Ризе, Шанлыурфы и других городов Турции массово отменяют популярные новогодние туры в Грузию.
Турецкие центральные и региональные СМИ призывают граждан не ездить в Грузию из-за «проявленного неуважения к нашим болельщикам».
Антигрузинские призывы активно распространяются и в социальных сетях Турции.
Примечательно, что в январе–октябре 2026 года крупнейшими внешнеторговыми партнёрами Грузии по общему товарообороту стали Турция ($2 861,8 млн), Китай ($2 646,6 млн) и Россия ($2 403,0 млн).
Взаимные обвинения продолжают звучать на высоком государственном уровне. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан резко осудил действия грузинской полиции в отношении болельщиков футбольного клуба «Бешикташ» в Батуми, назвав обращение «несовместимым с дружественными отношениями» между странами.
«Для нас это совершенно неприемлемая ситуация. Она не соответствует уровню отношений между двумя странами. Мы не можем мириться с таким отношением к нашим зрителям», – заявил Фидан,
Со своей стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поддержал грузинских полицейских, которые подверглись агрессии болельщиков «Бешикташа», в целом печально известных своим хулиганством на разных стадионах мира.
По словам грузинского премьер-министра, МВД Грузио сделало все возможное и необходимое, чтобы пресечь «тяжелые провокации».
Он сказал, что грузинская сторона предоставила «турецким друзьям «уникальную возможность провести матч на заполненных болельщиками трибунах».
«Несмотря на риски, с нашей стороны это был дружеский жест, – заявил Ираклий Кобахидзе. – Большинство турецких болельщиков вело себя достойно, но несколько сот пошли на провокации. Это очень обидно».
Накануне председатель правительства Аджарской автономии Зураб Патаридзе заявил об освобождении и отправке в Турцию всех 16 болельщиков футбольного клуба «Бешикташ», которые были задержаны в Батуми силами правопорядка за агрессивное поведение во время матча с израильским «Хапоэлем Беэр-Шева» в Лиге Европы, завершившимся со счетом 2:1 в пользу турецкого клуба.
Во время столкновений пострадали четверо грузинских полицейских.
Как отмечает МВД Грузии, «часть болельщиков во время шествия от Площади Европы в центре Батуми до стадиона «Батуми Арена» выделялась агрессивными действиями. Они нарушали общественный порядок нецензурными выкриками, метали различные предметы, не подчинялись законным требованиям полиции и вступали со стражами порядка в физическое противостояние».
«Насильственные и провокационные действия части болельщиков продолжились на территории стадиона, где они нанесли ущерб инфраструктуре, в том числе креслам, которые метали в полицейских, создавая угрозу их здоровью и жизням. Полиция с целью деэскалации и обеспечения общественного порядка провела соответствующие мероприятия, в том числе с использованием спецсредств», – сообщает МВД Грузии.
Между тем израильский клуб поблагодарил Грузию за организацию матча и обеспечение безопасности футболистов и болельщиков из этой страны.