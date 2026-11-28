Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Сообщается также, что в знак протеста против якобы превышения грузинскими полицейскими полномочий туристические компании Ризе, Шанлыурфы и других городов Турции массово отменяют популярные новогодние туры в Грузию.

Турецкие центральные и региональные СМИ призывают граждан не ездить в Грузию из-за «проявленного неуважения к нашим болельщикам».

Антигрузинские призывы активно распространяются и в социальных сетях Турции.

Примечательно, что в январе–октябре 2026 года крупнейшими внешнеторговыми партнёрами Грузии по общему товарообороту стали Турция ($2 861,8 млн), Китай ($2 646,6 млн) и Россия ($2 403,0 млн).

Взаимные обвинения продолжают звучать на высоком государственном уровне. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан резко осудил действия грузинской полиции в отношении болельщиков футбольного клуба «Бешикташ» в Батуми, назвав обращение «несовместимым с дружественными отношениями» между странами.

«Для нас это совершенно неприемлемая ситуация. Она не соответствует уровню отношений между двумя странами. Мы не можем мириться с таким отношением к нашим зрителям», – заявил Фидан,

Со своей стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поддержал грузинских полицейских, которые подверглись агрессии болельщиков «Бешикташа», в целом печально известных своим хулиганством на разных стадионах мира.

По словам грузинского премьер-министра, МВД Грузио сделало все возможное и необходимое, чтобы пресечь «тяжелые провокации».

Он сказал, что грузинская сторона предоставила «турецким друзьям «уникальную возможность провести матч на заполненных болельщиками трибунах».

«Несмотря на риски, с нашей стороны это был дружеский жест, – заявил Ираклий Кобахидзе. – Большинство турецких болельщиков вело себя достойно, но несколько сот пошли на провокации. Это очень обидно».

Накануне председатель правительства Аджарской автономии Зураб Патаридзе заявил об освобождении и отправке в Турцию всех 16 болельщиков футбольного клуба «Бешикташ», которые были задержаны в Батуми силами правопорядка за агрессивное поведение во время матча с израильским «Хапоэлем Беэр-Шева» в Лиге Европы, завершившимся со счетом 2:1 в пользу турецкого клуба.

Во время столкновений пострадали четверо грузинских полицейских.

Как отмечает МВД Грузии, «часть болельщиков во время шествия от Площади Европы в центре Батуми до стадиона «Батуми Арена» выделялась агрессивными действиями. Они нарушали общественный порядок нецензурными выкриками, метали различные предметы, не подчинялись законным требованиям полиции и вступали со стражами порядка в физическое противостояние».

«Насильственные и провокационные действия части болельщиков продолжились на территории стадиона, где они нанесли ущерб инфраструктуре, в том числе креслам, которые метали в полицейских, создавая угрозу их здоровью и жизням. Полиция с целью деэскалации и обеспечения общественного порядка провела соответствующие мероприятия, в том числе с использованием спецсредств», – сообщает МВД Грузии.

Между тем израильский клуб поблагодарил Грузию за организацию матча и обеспечение безопасности футболистов и болельщиков из этой страны.