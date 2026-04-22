Иностранец пытался вывезти из России золото на 2,5 млн рублей в кроссовках

В Благовещенске таможенники задержали иностранца с золотом в кроссовках

Tекст: Дарья Григоренко

Мужчина пытался провести драгоценные металлы из России в китайский город Хэйхэ, спрятав их под стельками кроссовок. Обнаружить контрабанду помогла реакция металлодетектора при досмотре туриста, передает канал 360.

Экспертиза показала, что в обуви находился сплав из серебра (17,6 грамма) и золота 585-й пробы (215,7 грамма). Мужчина признался, что перевозил металлы по просьбе незнакомца за денежное вознаграждение, зная о необходимости декларирования, но решил спрятать ценности.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.

