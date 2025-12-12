Таможенники Шереметьево изъяли у грека 12 незадекларированных икон

Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.3 комментария
Таможенники Шереметьево изъяли у грека 12 икон начала XXI века за 1,3 млн рублей
У гражданина Греции, прилетевшего через Сербию, на таможне Шереметьево нашли 12 незадекларированных икон стоимостью 1,3 млн рублей, которые он спрятал в чемоданах среди вещей.
Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили у гражданина Греции 12 незадекларированных православных икон на сумму 1,3 млн рублей, передает ТАСС.
Нарушитель прилетел из Белграда рейсом Сербия – Москва. В пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ уточнили, что мужчина был остановлен в зеленом коридоре в ходе выборочного контроля.
Иконы были аккуратно разложены по чемоданам среди личных вещей. Сам нарушитель пояснил, что приобрел их на своей родине за 2,8 тыс. евро. Таможенный эксперт отметил, что все иконы датируются началом XXI века и выполнены на деревянной основе с покрытием из левкаса, темперы и золочения.
Среди обнаруженных святынь находились, в частности, образы «Богородицы Портаитиссы», «Святого Николая Чудотворца», «Богородицы Скоропослушницы», «Великомученика Пантелеймона» и «Святого Георгия Победоносца».
По информации ведомства, мужчину привлекли к административной ответственности, он был оштрафован на 682 тыс. рублей, что составляет половину стоимости ввезенных икон.
